洪為民派對︱王詩雅派對前干諾道西155號飲酒　同場7至8人送檢疫

港區人大代表洪為民上周一（3日）舉辦的生日宴中，首位染疫的榮源茶行太子女王詩雅赴會前，曾與5位友人飲酒。衞生防護中心日前表示，涉事處所為「干諾道西115號」的「私人地方」，不過被傳媒揭發干諾道西並無相關門牌。

至今日（11日）衞生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會上才更正，王詩雅曾赴的飲酒地點為干諾道西155號，為私人地方「招呼朋友開會、食飯、飲嘢」。張竹君坦言「155定115係我自己記錯，我都唔係好為意講咗115」。另外，同場除了飲酒後一同赴洪為民派對的五人外，亦有七至八人，已送去檢疫中心。



▼染疫榮源茶行太子女王詩雅曾赴干諾道西155號地下3號▼



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衞生防護中心日前指，染疫的榮源茶行太子女王詩雅出席洪為民生日宴前，曾與5名朋友在西環飲酒、吃小食，當時張竹君指涉事的地點為「干諾道西115號」，今日張更正指涉事地點為干諾道西155號地下3號私人地方，為「有一位人士拎左地方同朋友開會及飲嘢」，相關地點今日會納入強制檢測。

《香港01》今日到干諾道西155號觀察，發現該處地舖有一間中菜食肆「星薈館」，餐廳內再分間出另一家日式餐廳，和售賣酒類的商店「WineWorld」。不過張竹君表示，王詩雅曾到訪的不是星薈館，而是「已經拉咗閘，唔係有招牌，營業緊」。

(《香港01》製圖)

被問到是否涉及瞞報，張竹君直言「155定115係我自己記錯，我都唔係好為意講咗115，之後睇番新聞原來大家以為115，我睇番記錄係155，所以係我當時講錯，佢畀資料無錯」。至於為何同場有七至八人。張竹君指與王詩雅一同飲酒的一共有五人，其後詢問過該場所的情況，陸續找到其他朋友後，了解場所係「餐廳定係屋企，都係陸續做，我自己無問到係幾時知」。

有記者問及與王詩雅一同飲酒的五人是否有中聯辦人士，張竹君指目前五人中有兩人確診，三人現時在檢疫，「不過個別人士資料，我自己都冇」。張竹君又形容該場所有一至兩張桌子及梳化，「好似一個屋企，不過係一個大少少嘅地方，招呼朋友開會、食飯飲嘢」，相信在場人士不會戴口罩，故在場人士都被列為密切接觸者。

國泰空姐及母親引發的Omicron群組5條傳播鏈。（香港01製圖）

至於該地點為何今日才納入強制檢測？張解釋「都是地址問題」，因相關人士提供地址為155號的3號，「用咗少少時間分，攞晒啲圖睇，再了解清楚真係唔係一個表列處所」；加上近日個案較多，而每個個案亦有很多到訪過的地點，「想資料清晰先納做強制檢測，希望唔好搞錯。」

另外，王詩雅的胞妹、妹夫及3歲姨甥一家三口曾於1月1日到訪跑馬地馬場快活看台3樓百萬廂房，當中胞妹及妹夫今日確診。張竹君指相關人士於1月1日到馬會百萬廂房，不過由於相關人士於1月9日才發病，故認為1月1日不太具傳染性，「因為穩陣都做強制檢測，無咩人因而要檢疫」。

▼洪為民生日派對，有初步確診者出席，涉事餐廳▼

