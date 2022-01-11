Omicron︱直擊王詩雅「私竇」干諾道西155號　居民形容隱秘有房間

新冠病毒變種病毒株Omicron擴散之際，港區人大代表洪為民上周一（3日）舉行生日會，有至少214人出席，當中榮源茶行太子女王詩雅在出席後確診。她在赴會前曾與4名友人到過「干諾道西115號」的私人地方飲酒，其後五人再到生日會，同行的43歲女馬主陳穎沁（＃12962）亦同樣確診。「干諾道西115號」無此門牌，令事件更添疑竇，直至今日衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君解開，原來是口誤，應是「干諾道西155號」。



不過「干諾道西155號」仍然神秘。記者今日（11日）到過上址觀察，終搵到這個僅標示「干諾道西155號3號」的「私竇」。有附近居民表示，該處所門面隱秘，為防外人從玻璃外牆偷窺，背後放置屏風，並只在右邊設有僅供一人進入的玻璃門，因此路人無法得知內部情況。每日亦僅於晚間營業，估計只招待熟人，居民形容顧客衣着並非平民打扮，「個個都身光頸靚，梗係唔係我呢啲人入得去食啦。」



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張竹君指有枱及梳化「招呼朋友食飯飲嘢」

衞生防護中心日前表示，涉事處所為「干諾道西115號」的私人地方。衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（11日）澄清指，早前錯說地址是位於「干諾道西115號」，「155定115係我自己記錯，我都唔係好為意講咗115，之後睇返新聞原來大家以為115，我睇返記錄係155，所以係我當時講錯，佢畀資料無錯」。

張竹君續指，正確地點為「干諾道西155號地下3號」，屬私人地方並不公開。該場所有一至兩張桌子及梳化，「好似一個屋企，不過係一個大少少嘅地方，招呼朋友開會、食飯飲嘢」，相信在場人士不會戴口罩，故在場人士都被列為密切接觸者。

記者今日（11日）到過上址觀察，有附近的住戶表示，該處所門面隱秘，為防偷窺玻璃幕牆。（歐陽德浩攝）

居民曾窺看到內有多間獨立房 後巷有排氣喉

居於西環高樂花園的居民華叔表示，該地舖半年前為倉庫，後來裝修為疑似食肆的場所。但他憶述指，該舖的門面隱秘，路人無法得知內部情況。他半年前裝修時曾「有幸」一探究竟，發現內部為多間獨立房。

其後記者到該舖的後巷觀察，於距離相若的位置，發現一扇緊鎖的不鏽鋼門，旁邊裝有閉路電視，以及多條疑似廚房排氣管，上述設備使用時間明顯不長，與後巷其他設備顯得格格不入。

僅晚上營業招待熟人：個個都身光頸靚

華叔續指，該舖沒有招牌，僅得一個信箱及標示「干諾道西155號3號」的門牌，每日僅於晚間營業，估計只招待熟人。至於顧客的衣着更非平民的打扮，「個個都身光頸靚，梗係唔係我呢啲人入得去食啦。」

華叔亦指，該舖上周仍有營業，直至約3日前拉閘並拆掉門牌，只剩下貼牆的痕跡，直言「好神秘」。華叔一旦以為確診者王詩雅刻意隱瞞曾到上址，後被記者引述衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日已澄清為口誤，「真係慘喇，政府揹晒飛。」

上層「星薈館」同樣神秘

除了華叔外，亦有住戶同樣認為該舖神秘，懷疑該舖與「干若道西155號7號」的「星薈館」有關連。該住戶透露，「星薈館」前身為「尚品匯」，內部裝潢豪華，偌大的空間僅擺放10張桌子，並設有多間獨立房，連洪金寶誕孫亦在該餐館慶祝，指兩舖同樣是「社會名流」到訪的地方。