洪為民生日宴｜餐廳閉路電視無運作？記者發現有鏡頭接通電源

人大代表洪為民生日派對出席人數愈爆愈多，衞生防護中心傳染病處主任張竹君指涉事餐廳的閉路電視無運作，故難以追蹤及確認實際出席人數。《香港01》記者重返現場，發現餐廳外至少有八個閉路電視鏡頭，部份鏡頭有亮燈，即有接通電源。附近商戶的鏡頭亦有可能拍攝到當日顧客進入會場的情況，記者正向其餐飲集團查詢。



+ 2

洪為民生日會有多名出席者染疫，與確診者同時段在場的出席者須入檢疫中心接受21日隔離，而其他曾有到過生日會的賓客亦要進行檢測，惟衞生防護中心一直未能掌握出席當日生日會的實際人數，人數愈爆愈多，由原先的192人，到近日公布人數至少多達214人。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君解釋，由於餐廳開業不久，「它的閉路電視雖然是有但非運作的。」

▼洪為民生日宴連日發酵▼



+ 8

《香港01》記者再重返現場，發現涉事餐廳外至少有八個閉路電視鏡頭，包括正門左右兩邊。

另外，在餐廳後門對出的走廊亦有至少五個鏡頭，部份鏡頭有有亮燈，即有接通電源。

涉事餐廳旁的另一間食肆門口右方的閉路電視，亦有可能拍攝到當日顧客進入會場的情況。記者曾為相關店舖查詢可否翻查當日錄影影像，職員回覆指須向集團管理層查詢。記者正向該餐飲集團查詢。

涉事餐廳旁的另一間食肆門口右方亦有設置閉路電視，有可能拍攝到當日顧客進入會場的情況。（李澤彤攝）

有附近店舖職員向記者透露，涉事餐廳平時亦會經常放音樂，自己沒有特別留意餐廳的情況，「但通常很少人。」

至於涉事餐廳老闆葉偉龍連日來未有回應事件，早前回覆記者查詢時僅指，自己非負責餐廳營運，稍後可能會有同事回應事件。

▼干諾道西155號現場直擊▼

