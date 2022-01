洪為民生日宴｜餐廳疑爆座位　流水式運作涉違例　賓客或罰五千

人大代表洪為民生日派對有人確診新冠肺炎,揭發多個高官出席,賓客人數更難以統計,至少214人。涉事餐廳約1,000多呎,《香港01》根據餐廳介紹及多張內部相片,還原餐廳平日座位圖,最多僅100至150個位。

餐廳為D類食肆,入座率不得超過通常座位數目,亦規定每桌或每個群組最多12人,換言之,洪為民生日宴中,無戴口罩「滿場飛」的流水式運作涉違例。換言之若違反防疫規例的賓客,每位要罰款5,000元。餐廳去年底開業,洪為民有送花籃道賀,老闆葉偉龍拒絕回應記者查詢。

記者:李穎霖、呂穎珊



還原平面圖 最多坐150人

洪為民的200人生日派對,因有人確診新冠肺炎而被揭發,但餐廳內部環境、出席賓客人數及分布等謎團,至今仍未解開。

根據涉事餐廳Reserva Iberica Tapas Bar & Restaurant灣仔店的宣傳單張,餐廳內有三間獨立貴賓房,可供二至15人使用,餐廳的室內及室外空間,合共可供逾百人舉行派對。餐廳更備有投影機、音響及舞台燈光等娛樂設施,其宣傳單張指可舉辦小型演唱會。

《香港01》嘗試還原涉事餐廳內部環境,該餐廳室內面積約1,000多呎,至少提供100個用餐坐位,估計坐位數目最多只有150個。

餐廳平日最多僅100至150個位,洪為民生日派對人數疑超餐廳通常座位數。當日洪為民及其他賓客在非進食期間,無佩戴口罩並離開坐位,「滿場飛」四處走動。(01美術製圖)

名單愈揭愈多人 超餐廳通常座位數

涉事餐廳屬D類食肆,根據食環署發出的指引,該類食肆的宴會上限為240人,入座率不得超過其通常坐位數目。

洪為民向政府提供的生日派對名單共有192人,有部份出席者並未列於名單上,衛生防護中心傳染病處主任張竹君,在記者會上表示,人數至少214人。換言之,人數遠超涉事餐廳的通常坐位數目。

流水式出入、無戴口罩滿場飛 違12人一桌限制

該派對屬「流水式」宴會,派對舉行的五個半小時間,出席的賓客在可以自由出入,難以估計在同一時間內,餐廳共有多少人。

另外,據已曝光的派對照片,當日洪為民及其他賓客在非進食期間,無佩戴口罩並離開坐位,「滿場飛」四處走動。洪為民更一手搭着第四界別選委曾鳳珠膊頭,一手持咪唱歌。

政府早前公告表明,如食客非飲食時沒有佩戴口罩,可因觸犯《預防及控制疾病(佩戴口罩)規例》(第599I章)被定額罰款5,000元。不過,公告並無說明在此情況下,食肆是否違規,或會否被追究。

據已曝光的派對照片,當日洪為民未有戴口罩,更一手搭着第四界別選委曾鳳珠膊頭,一手持咪唱歌。(網上圖片)

或位位罰款5000元

根據《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》,D類食肆須確保同一桌或同一個群組不得多於12人(no more than 12 persons be allowed in the same group)。

換言之,該生日會的賓客「滿場飛」及不斷輪轉的「流水式」運作,涉違反條例的相關規定,賓客或每位罰款5,000元。

涉事餐廳Reserva Iberica Tapas Bar & Restaurant去年12月初開張,洪為民有送花道賀。(網上圖片)

餐廳開幕洪為民送花籃 老闆拒回應事件

涉事餐廳Reserva Iberica Tapas Bar & Restaurant去年12月初開張,洪為民有送花道賀。

記者曾致電餐廳老闆葉偉龍了解當日聚會情況、埸地大小、職員有否檢查來賓的針卡與安心出行,他拒絕回應,指非負責餐廳營運,稍後會有同事公布相關詳情,並即掛斷電話。

根據現行指引,食環署要求D類食肆於餐廳出入口,貼出按規格繪畫的餐廳平面圖。《香港01》曾向食環署索取涉事餐廳的平面圖,及坐位數目,惟署方指事件仍在調查階段,拒絕提供資料,只強調沒有補充。

記者亦向食環署查詢,「流水式」宴會有否違反防疫規例下的食肆營運指引,及宴會賓客在非進食期間,沒有配戴口罩四處走動,食肆對此有否責任,署方一概回應指「無補充」。

有份出席派對的朱偉星醫生(右)接受電台訪問時,承認當日沒有使用安心出行,稱當日「完全睇唔到」餐廳有安心出行二維碼。

出席醫生朱偉星辯稱看不到二維碼 正門至少有三個

有份出席派對的朱偉星醫生,周一(10日)接受電台訪問時,承認當日沒有使用安心出行,稱當日「完全睇唔到」餐廳有安心出行二維碼,待應亦忙於招呼客人,未有提醒。不過,根據記者早前拍攝的照片,餐廳室外的接待處及正門,至少有三個安心出行二維碼。

除朱偉星外,有出席派對的入境處處長區嘉宏,早前亦已承認沒有使用安心出行,稱當晚到達後發現現場十分多人,所以沒有進入涉事餐廳,在外面逗留十幾分鐘後離去。

餐廳室外的接待處及正門,至少有三個安心出行二維碼。(資料圖片 / 林頌華攝)

根據現行防疫規例,食客進入食肆前沒有使用安心出行,除食客會被罰款$5,000,涉事的食肆亦會被罰禁止晚市堂食14日,負責人更會被檢控,一經定罪,最高可處罰款5萬元及監禁6個月。光榮冰室、蒸廬、泰COOL等多間被指是「黃店」的食肆,過往亦因有食客未使用安心出行而被罰。