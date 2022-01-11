洪為民生日宴｜餐廳疑爆座位　流水式運作涉違例　賓客或罰五千

人大代表洪為民生日派對有人確診新冠肺炎，揭發多個高官出席，賓客人數更難以統計，至少214人。涉事餐廳約1,000多呎，《香港01》根據餐廳介紹及多張內部相片，還原餐廳平日座位圖，最多僅100至150個位。

餐廳為D類食肆，入座率不得超過通常座位數目，亦規定每桌或每個群組最多12人，換言之，洪為民生日宴中，無戴口罩「滿場飛」的流水式運作涉違例。換言之若違反防疫規例的賓客，每位要罰款5,000元。餐廳去年底開業，洪為民有送花籃道賀，老闆葉偉龍拒絕回應記者查詢。

記者：李穎霖、呂穎珊



▼洪為民生日宴連日發酵▼



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還原平面圖 最多坐150人

洪為民的200人生日派對，因有人確診新冠肺炎而被揭發，但餐廳內部環境、出席賓客人數及分布等謎團，至今仍未解開。

根據涉事餐廳Reserva Iberica Tapas Bar & Restaurant灣仔店的宣傳單張，餐廳內有三間獨立貴賓房，可供二至15人使用，餐廳的室內及室外空間，合共可供逾百人舉行派對。餐廳更備有投影機、音響及舞台燈光等娛樂設施，其宣傳單張指可舉辦小型演唱會。

《香港01》嘗試還原涉事餐廳內部環境，該餐廳室內面積約1,000多呎，至少提供100個用餐坐位，估計坐位數目最多只有150個。

餐廳平日最多僅100至150個位，洪為民生日派對人數疑超餐廳通常座位數。當日洪為民及其他賓客在非進食期間，無佩戴口罩並離開坐位，「滿場飛」四處走動。（01美術製圖）

名單愈揭愈多人 超餐廳通常座位數

涉事餐廳屬D類食肆，根據食環署發出的指引，該類食肆的宴會上限為240人，入座率不得超過其通常坐位數目。

洪為民向政府提供的生日派對名單共有192人，有部份出席者並未列於名單上，衛生防護中心傳染病處主任張竹君，在記者會上表示，人數至少214人。換言之，人數遠超涉事餐廳的通常坐位數目。

▼洪為民生日派對涉事餐廳▼



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流水式出入、無戴口罩滿場飛 違12人一桌限制

該派對屬「流水式」宴會，派對舉行的五個半小時間，出席的賓客在可以自由出入，難以估計在同一時間內，餐廳共有多少人。

另外，據已曝光的派對照片，當日洪為民及其他賓客在非進食期間，無佩戴口罩並離開坐位，「滿場飛」四處走動。洪為民更一手搭着第四界別選委曾鳳珠膊頭，一手持咪唱歌。

政府早前公告表明，如食客非飲食時沒有佩戴口罩，可因觸犯《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）被定額罰款5,000元。不過，公告並無說明在此情況下，食肆是否違規，或會否被追究。

據已曝光的派對照片，當日洪為民未有戴口罩，更一手搭着第四界別選委曾鳳珠膊頭，一手持咪唱歌。（網上圖片）

或位位罰款5000元

根據《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》，D類食肆須確保同一桌或同一個群組不得多於12人（no more than 12 persons be allowed in the same group）。

換言之，該生日會的賓客「滿場飛」及不斷輪轉的「流水式」運作，涉違反條例的相關規定，賓客或每位罰款5,000元。

涉事餐廳Reserva Iberica Tapas Bar & Restaurant去年12月初開張，洪為民有送花道賀。（網上圖片）

餐廳開幕洪為民送花籃 老闆拒回應事件

涉事餐廳Reserva Iberica Tapas Bar & Restaurant去年12月初開張，洪為民有送花道賀。

記者曾致電餐廳老闆葉偉龍了解當日聚會情況、埸地大小、職員有否檢查來賓的針卡與安心出行，他拒絕回應，指非負責餐廳營運，稍後會有同事公布相關詳情，並即掛斷電話。

根據現行指引，食環署要求D類食肆於餐廳出入口，貼出按規格繪畫的餐廳平面圖。《香港01》曾向食環署索取涉事餐廳的平面圖，及坐位數目，惟署方指事件仍在調查階段，拒絕提供資料，只強調沒有補充。

記者亦向食環署查詢，「流水式」宴會有否違反防疫規例下的食肆營運指引，及宴會賓客在非進食期間，沒有配戴口罩四處走動，食肆對此有否責任，署方一概回應指「無補充」。

有份出席派對的朱偉星醫生（右）接受電台訪問時，承認當日沒有使用安心出行，稱當日「完全睇唔到」餐廳有安心出行二維碼。

出席醫生朱偉星辯稱看不到二維碼 正門至少有三個

有份出席派對的朱偉星醫生，周一（10日）接受電台訪問時，承認當日沒有使用安心出行，稱當日「完全睇唔到」餐廳有安心出行二維碼，待應亦忙於招呼客人，未有提醒。不過，根據記者早前拍攝的照片，餐廳室外的接待處及正門，至少有三個安心出行二維碼。

除朱偉星外，有出席派對的入境處處長區嘉宏，早前亦已承認沒有使用安心出行，稱當晚到達後發現現場十分多人，所以沒有進入涉事餐廳，在外面逗留十幾分鐘後離去。

餐廳室外的接待處及正門，至少有三個安心出行二維碼。(資料圖片 / 林頌華攝)

根據現行防疫規例，食客進入食肆前沒有使用安心出行，除食客會被罰款$5,000，涉事的食肆亦會被罰禁止晚市堂食14日，負責人更會被檢控，一經定罪，最高可處罰款5萬元及監禁6個月。光榮冰室、蒸廬、泰COOL等多間被指是「黃店」的食肆，過往亦因有食客未使用安心出行而被罰。