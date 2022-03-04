烏克蘭戰爭｜多間本港上市飛機租賃公司　勢受制裁俄羅斯影響

俄羅斯入侵烏克蘭後被多國制裁，歐盟要求成員國的飛機租賃公司，終止涉俄租約，勢必影響多間香港上市的飛機租賃公司。中銀航空租賃（2588）對《香港01》指，歐盟制裁影響大部份在俄的飛機，實際後果複雜。中國工商銀行（1398）旗下的工銀金融租賃，去年曾發公告提及俄羅斯受制裁的風險。國銀租賃（1606）和新創建（0659）旗下的Goshawk，亦有將飛機租予俄羅斯的航空公司。

熟悉飛機租賃的內地律師朱俊分析，即使租賃公司未主動跟隨制裁，但維修、保險等多個因素，亦可令其無法繼續為俄羅斯提供服務。



3月1日，一架俄羅斯航空（Aeroflot）和一架羅西亞航空（Rossiya）的飛機，停在莫斯科市郊的謝列梅捷沃國際機場。俄軍入侵烏克蘭，多國制裁俄羅斯，下禁飛令。（Pavel Golovkin / 美聯社）

歐盟制裁 3月底前終止飛機租賃合約

俄羅斯2月24日揮軍入侵烏克蘭，西方多國隨即對俄制裁，將俄羅斯的銀行踢出環球銀行金融電信協會 （SWIFT）國際支付系統，歐盟、美國、加拿大更對俄羅斯的航空公司下禁飛令。

聯合國大會通過譴責俄羅斯入侵烏克蘭，中國投下棄權票，官方多次表明「反對單方面制裁」。不過據彭博報道，中國銀行、中國工商銀行已限制俄羅斯相關的貿易融資。

歐盟要求，成員國的飛機租賃公司，要在3月28日前，終止與俄羅斯的航空公司租約。根據航空數據分析公司Cirium統計，俄羅斯全國有980架商用飛機，當中777架屬於租賃，外國租賃公司擁有的飛機就佔有515架，大部份來自愛爾蘭的公司，有238架。換言之若西方國家執行制裁，俄羅斯航空業將「折翼」。

2月28日，烏克蘭基輔飛香港的航班取消。香港機場使用基輔英文名「Kiev」為俄文譯名，1995年烏克蘭政府已將英文名改為源自烏克蘭語的「Kyiv」，2012年聯合國跟隨，西方國家亦陸續跟隨。（勞顯亮攝）

中國立陶宛合資公司 要求歸還13架飛機

總部位於愛爾蘭的全球最大飛機租賃公司AerCap，有154架飛機出租予俄羅斯的公司，將會跟隨制裁終止合約。河南省國企與立陶宛合資的AviaAm Leasing China（阿維亞融資租賃中國），亦要求當地公司歸還13架飛機。

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中銀航空租賃：制裁影響在俄業務 實際後果複雜

制裁和禁飛，亦多間香港上市的飛機租賃公司，包括央企子公司。

中銀集團旗下的「中銀航空租賃」（2588），有18架飛機租予俄羅斯的四間航空公司，分別為俄羅斯航空（Aeroflot）旗下的廉航「勝利航空」（Pobeda）、烏拉爾航空（Ural）、西伯利亞航空（S7）、空橋貨運航空（AirBridgeCargo），佔公司旗下飛機4.5%。

中銀航空租賃表示，俄羅斯業務受制裁影響。（中銀航空租賃網站）

據路透社報道，中銀航空租賃亦將一架由該公司管理的飛機，租予俄航旗下的羅西亞航空（Rossiya）。

中銀航空租賃發言人對《香港01》表示，歐盟制裁會影響公司大部份在俄的飛機，公司政策是「符合與其業務有關的所有法律」，但由於歐盟的新制裁會帶來的實際後果複雜，現時無法提供更多資訊，亦無回應是否會收回飛機。

中銀航空租賃又指，美、英等國的制裁暫未影響到其業務，而至2月28日，所有租借飛機的公司都交足費用。中銀航空租賃原為新加坡公司，中銀於2006年收購。

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工銀租賃曾公告 避免與被制裁政權交易

中國工商銀行（1398）旗下的工銀租賃亦曾向俄航出租飛機。該公司去年8月的一則發債公告，就提及俄航為客戶，俄航旗下已停航的子公司善飛航空（Dobrolet），被英國財政部制裁，工銀實施內部控制，避免與被制裁的政權、地區及機構交易，惟制裁相關的法律經常改變，工銀不能保證可以即時作出反應。

2014年8月，善飛航空因俄羅斯吞併烏克蘭的克里米亞，被西方國家制裁而停航，俄航同年12月，創立新的廉航勝利航空。工銀租賃至截稿前，並未回覆《香港01》查詢。

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國銀租賃16架飛機在俄

央企國家開發銀行旗下的「國銀租賃」（1606），亦有向俄羅斯的航空公司出租16架飛機，佔其機隊的7%。據日經報道，國銀租賃並未回覆關於制裁的查詢。

新創建旗下Goshawk 亦有涉俄業務

周大福企業和新創建（0659）旗下、總部位於愛爾蘭的飛機租賃公司Goshawk，亦有向俄航和烏拉爾航空出租飛機，根據新聞稿，2017年就與俄航簽訂三架飛機租約。據日經報道，Goshawk拒絕就俄羅斯的業務評論。

在北京，加拿大駐華大使館展示「我們和烏克蘭在一起」、「我們支持烏克蘭」的標語。（Ng Han Guan / 美聯社）

海航旗下公司 與多間俄羅斯航空公司合作

除了本港上市公司，內地多間飛機租約公司亦涉及俄羅斯業務。海航集團子公司、深圳上市的渤海租賃，旗下愛爾蘭子公司阿瓦隆租賃（Avolon），曾向俄羅斯航空租出飛機，客戶亦包括烏拉爾航空、烏塔航空（UTair）、紅翼航空（Red Wings） 及亞馬爾航空（Yamal Airlines）。渤海租賃至截稿前，並未回覆《香港01》查詢。

俄羅斯航空（Aeroflot）的一架空中巴士A330飛機。（資料圖片 / Sergei Ivanov / 美聯社）

制裁範圍廣及嚴重 內地律師：欠先例參考

熟悉飛機租賃業的內地律師朱俊表示，很多租賃公司之前都通過愛爾蘭設立的子公司，向俄羅斯的航空公司出租飛機，故受歐盟制裁措施影響。

租賃終止後，出租人一般都會收回飛機，作下一步處理或轉租他人，不過朱俊分析，取回飛機的程序複雜，此次制裁範圍和嚴重程度，都缺乏先例參考，或涉大量飛機，過程存在很多不確定性。

烏克蘭局勢：2022年3月1日，位於比利時布魯塞爾的歐洲議會舉行的烏克蘭問題特別全體會議之前，烏克蘭和歐盟的旗幟懸掛在大樓外部。3月1日歐洲議會發聲明稱，已通過一項決議，呼籲歐盟機構「努力授予」烏克蘭歐盟候選國地位。（AP）

波音、空中巴士 停向俄提供服務

雖然美國對俄制裁暫未明言禁止出租飛機，但兩大飛機製造商波音和空中巴士已經表明，停止向俄羅斯供應零件、維修和支援。

朱俊指，飛機租賃牽涉飛機製造商、保險、托管等公司，即使租賃公司未直接受制約束，其他相關公司亦可能因制裁，無法再為俄國公司提供與出租飛機有關的重要服務。

中大航空政策研究中心高級顧問羅祥國。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

中大航空政策研究中心羅祥國：難收回飛機

中大航空政策研究中心高級顧問羅祥國表示，即使俄羅斯被逐出SWIFT（環球銀行金融電訊協會），無法使用美元結算，但現時非所有俄羅斯銀行都受制裁，加上當地大型航空公司皆為國家營運，相信仍有方法可以處理繳交飛機租金的問題。

羅祥國認為，現時國際形勢嚴峻，在制裁加劇、極端的情況下，租賃公司要收回俄羅斯的飛機，在法律及技術上並無問題：「但現在正打仗，多個國家亦禁俄羅斯航班飛入其領空，如收回飛機，手續會很麻煩。」

全球新冠疫情持續已兩年，羅祥國指，飛機租賃業在疫情下大受打擊，至最近才開始逐步有改善。他認為，如俄羅斯被制裁、航班被禁飛，一定會為行業帶來影響：「不過這只是一小部份，疫情帶來的影響規模大很多。」

美國克林信大學經濟系副教授徐家健。（資料圖片 / 黃寶瑩攝）

經濟學者徐家健：視乎如何執行制裁

美國克林信大學經濟系副教授徐家健認為，在各國對俄實施制裁的情況下，飛機租賃公司及銀行有機會終止與當地航空公司合作，如何實行是未知之數：「這和可以單方面終止的生意不同，現在飛機在俄國手上。」

徐家健表示，飛機租賃公司及銀行會於何時終止與俄羅斯航空公司合作，要視乎實施制裁國的態度，及有多認真執行。他認為，如制裁持續，不止俄羅斯受影響，航空業、銀行及西方國家亦會同受打擊。