烏克蘭戰爭｜多間本港上市飛機租賃公司　勢受制裁俄羅斯影響

俄羅斯入侵烏克蘭後被多國制裁，歐盟要求成員國的飛機租賃公司，終止涉俄租約，勢必影響多間香港上市的飛機租賃公司。中銀航空租賃（2588）對《香港01》指，歐盟制裁影響大部份在俄的飛機，實際後果複雜。中國工商銀行（1398）旗下的工銀金融租賃，去年曾發公告提及俄羅斯受制裁的風險。國銀租賃（1606）和新創建（0659）旗下的Goshawk，亦有將飛機租予俄羅斯的航空公司。
熟悉飛機租賃的內地律師朱俊分析，即使租賃公司未主動跟隨制裁，但維修、保險等多個因素，亦可令其無法繼續為俄羅斯提供服務。
歐盟制裁 3月底前終止飛機租賃合約
俄羅斯2月24日揮軍入侵烏克蘭，西方多國隨即對俄制裁，將俄羅斯的銀行踢出環球銀行金融電信協會 （SWIFT）國際支付系統，歐盟、美國、加拿大更對俄羅斯的航空公司下禁飛令。
聯合國大會通過譴責俄羅斯入侵烏克蘭，中國投下棄權票，官方多次表明「反對單方面制裁」。不過據彭博報道，中國銀行、中國工商銀行已限制俄羅斯相關的貿易融資。
歐盟要求，成員國的飛機租賃公司，要在3月28日前，終止與俄羅斯的航空公司租約。根據航空數據分析公司Cirium統計，俄羅斯全國有980架商用飛機，當中777架屬於租賃，外國租賃公司擁有的飛機就佔有515架，大部份來自愛爾蘭的公司，有238架。換言之若西方國家執行制裁，俄羅斯航空業將「折翼」。
中國立陶宛合資公司 要求歸還13架飛機
總部位於愛爾蘭的全球最大飛機租賃公司AerCap，有154架飛機出租予俄羅斯的公司，將會跟隨制裁終止合約。河南省國企與立陶宛合資的AviaAm Leasing China（阿維亞融資租賃中國），亦要求當地公司歸還13架飛機。
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中銀航空租賃：制裁影響在俄業務 實際後果複雜
制裁和禁飛，亦多間香港上市的飛機租賃公司，包括央企子公司。
中銀集團旗下的「中銀航空租賃」（2588），有18架飛機租予俄羅斯的四間航空公司，分別為俄羅斯航空（Aeroflot）旗下的廉航「勝利航空」（Pobeda）、烏拉爾航空（Ural）、西伯利亞航空（S7）、空橋貨運航空（AirBridgeCargo），佔公司旗下飛機4.5%。
據路透社報道，中銀航空租賃亦將一架由該公司管理的飛機，租予俄航旗下的羅西亞航空（Rossiya）。
中銀航空租賃發言人對《香港01》表示，歐盟制裁會影響公司大部份在俄的飛機，公司政策是「符合與其業務有關的所有法律」，但由於歐盟的新制裁會帶來的實際後果複雜，現時無法提供更多資訊，亦無回應是否會收回飛機。
中銀航空租賃又指，美、英等國的制裁暫未影響到其業務，而至2月28日，所有租借飛機的公司都交足費用。中銀航空租賃原為新加坡公司，中銀於2006年收購。
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工銀租賃曾公告 避免與被制裁政權交易
中國工商銀行（1398）旗下的工銀租賃亦曾向俄航出租飛機。該公司去年8月的一則發債公告，就提及俄航為客戶，俄航旗下已停航的子公司善飛航空（Dobrolet），被英國財政部制裁，工銀實施內部控制，避免與被制裁的政權、地區及機構交易，惟制裁相關的法律經常改變，工銀不能保證可以即時作出反應。
2014年8月，善飛航空因俄羅斯吞併烏克蘭的克里米亞，被西方國家制裁而停航，俄航同年12月，創立新的廉航勝利航空。工銀租賃至截稿前，並未回覆《香港01》查詢。
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國銀租賃16架飛機在俄
央企國家開發銀行旗下的「國銀租賃」（1606），亦有向俄羅斯的航空公司出租16架飛機，佔其機隊的7%。據日經報道，國銀租賃並未回覆關於制裁的查詢。
新創建旗下Goshawk 亦有涉俄業務
周大福企業和新創建（0659）旗下、總部位於愛爾蘭的飛機租賃公司Goshawk，亦有向俄航和烏拉爾航空出租飛機，根據新聞稿，2017年就與俄航簽訂三架飛機租約。據日經報道，Goshawk拒絕就俄羅斯的業務評論。
海航旗下公司 與多間俄羅斯航空公司合作
除了本港上市公司，內地多間飛機租約公司亦涉及俄羅斯業務。海航集團子公司、深圳上市的渤海租賃，旗下愛爾蘭子公司阿瓦隆租賃（Avolon），曾向俄羅斯航空租出飛機，客戶亦包括烏拉爾航空、烏塔航空（UTair）、紅翼航空（Red Wings） 及亞馬爾航空（Yamal Airlines）。渤海租賃至截稿前，並未回覆《香港01》查詢。
制裁範圍廣及嚴重 內地律師：欠先例參考
熟悉飛機租賃業的內地律師朱俊表示，很多租賃公司之前都通過愛爾蘭設立的子公司，向俄羅斯的航空公司出租飛機，故受歐盟制裁措施影響。
租賃終止後，出租人一般都會收回飛機，作下一步處理或轉租他人，不過朱俊分析，取回飛機的程序複雜，此次制裁範圍和嚴重程度，都缺乏先例參考，或涉大量飛機，過程存在很多不確定性。
波音、空中巴士 停向俄提供服務
雖然美國對俄制裁暫未明言禁止出租飛機，但兩大飛機製造商波音和空中巴士已經表明，停止向俄羅斯供應零件、維修和支援。
朱俊指，飛機租賃牽涉飛機製造商、保險、托管等公司，即使租賃公司未直接受制約束，其他相關公司亦可能因制裁，無法再為俄國公司提供與出租飛機有關的重要服務。
中大航空政策研究中心羅祥國：難收回飛機
中大航空政策研究中心高級顧問羅祥國表示，即使俄羅斯被逐出SWIFT（環球銀行金融電訊協會），無法使用美元結算，但現時非所有俄羅斯銀行都受制裁，加上當地大型航空公司皆為國家營運，相信仍有方法可以處理繳交飛機租金的問題。
羅祥國認為，現時國際形勢嚴峻，在制裁加劇、極端的情況下，租賃公司要收回俄羅斯的飛機，在法律及技術上並無問題：「但現在正打仗，多個國家亦禁俄羅斯航班飛入其領空，如收回飛機，手續會很麻煩。」
全球新冠疫情持續已兩年，羅祥國指，飛機租賃業在疫情下大受打擊，至最近才開始逐步有改善。他認為，如俄羅斯被制裁、航班被禁飛，一定會為行業帶來影響：「不過這只是一小部份，疫情帶來的影響規模大很多。」
經濟學者徐家健：視乎如何執行制裁
美國克林信大學經濟系副教授徐家健認為，在各國對俄實施制裁的情況下，飛機租賃公司及銀行有機會終止與當地航空公司合作，如何實行是未知之數：「這和可以單方面終止的生意不同，現在飛機在俄國手上。」
徐家健表示，飛機租賃公司及銀行會於何時終止與俄羅斯航空公司合作，要視乎實施制裁國的態度，及有多認真執行。他認為，如制裁持續，不止俄羅斯受影響，航空業、銀行及西方國家亦會同受打擊。