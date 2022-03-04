烏克蘭姊妹來港開設東歐菜餐廳　義賣甜品籌款盼助戰火中百姓

近日俄烏戰爭鬧得沸沸揚揚，遠在香港亦有不少市民每日關注事件。居港的烏克蘭人並不多，Oksana及Olena兩姊妹是其中一分子，二人16年前先後來港定居，2016年於中環開設餐廳，希望把家鄉的味道帶來香港。對於烏克蘭近日陷入戰爭，二人感到難過，於是以餐廳名義發起籌款活動，希望有心人能向烏克蘭有需要人士伸出援手。



Oksana（左）及Olena（右）是一對來自烏克蘭東北部城市蘇梅（Sumy）的姊妹，6年前決定於中環開設主打東歐菜的餐廳。（受訪者提供圖片）

Oksana及Olena是一對來自烏克蘭東北部城市蘇梅（Sumy）的姊妹，由於蘇梅位處烏克蘭接壤俄羅斯邊境，她們自小深受鄰國文化影響，又形容兩國的語言及飲食習慣均十分相近。二人16年前先後來港定居，6年前決定開設餐廳Dacha，將家鄉的風味帶來香港。

她們解釋指，「Dacha」在俄語的意思是位於鄉村的別墅，用來招待客人或度假，帶給人溫暖的感覺。兩層高的餐廳，其裝潢擺設亦極具東歐色彩，不論是枱布及印花圖案梳化、顏色斑斕的地毯、訂製餐具，以至櫥櫃內的俄羅斯娃娃，也令人恍如置身烏克蘭小鎮。擔任主廚的姊姊Oksana以一雙巧手烹調出別具傳統東歐特色的主菜，妹妹Olena則喜歡製作甜品，12層蜂蜜蛋糕Medovik更是她的拿手之作，不少客人因此慕名而來。

Oksana與Olena 6年前於中環開設餐廳，希望將家鄉的風味帶來香港。餐廳內的裝潢擺設亦極具東歐色彩，令人恍如置身烏克蘭小鎮。（受訪者提供圖片）

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嘆烏克蘭長期社會動盪 為求安穩生活移居香港

Olena坦言當初決定與家人移居香港，是因為覺得香港「很有安全感」，「烏克蘭長期社會動盪，罪案率高，但香港即使人煙稠密，卻很少發生衝突，治安穩定」。平日除了忙於經營餐廳外，好動的Oksana和Olena也喜歡行山遠足，「因為可以細心欣賞到香港美麗的景色」。近年二人父母亦相繼來港生活，一家人全情投入飲食事業。

俄羅斯於一星期前入侵烏克蘭，基輔近郊及哈爾科夫等城市遭受激烈炮轟，當中亦包括兩姊妹的家鄉蘇梅，戰爭至今造成約2,000平民死亡，100萬人逃離家園。目睹家鄉陷入戰爭，二人坦言感到難過，幸好得知仍在俄烏兩地生活的親友平安無恙。

餐廳將會義賣Olena的招牌甜品Medovik，每個蜂蜜蛋糕以折扣價錢650港元出售，籌得款項將向這次戰爭中受影響的人民提供糧食及藥物援助。（受訪者提供圖片）

與居英俄烏飲食界朋友合作 發起全球籌款活動

為了幫助烏克蘭受戰火摧殘的百姓，Oksana及Olena近日發起「Cook for Ukraine」籌款活動，二人指籌款活動是與兩名定居倫敦的飲食界朋友──烏克蘭廚師Olia Hercules及俄羅斯飲食作家Alissa Timoshkina合作，希望透過團結不同國家的飲食界人士，將籌得款項向這次戰爭中受影響的人民提供糧食及藥物援助。餐廳將會義賣招牌甜品Medovik，每個蜂蜜蛋糕以折扣價錢650港元出售，蛋糕只限自取，「如果你居於較遠的地方，但又希望捐錢出一分力，可以直接掃瞄QR code捐款」，Olena又指，堂食顧客亦可選擇在餐廳內將現金放入捐款箱。

為了幫助烏克蘭受戰火摧殘的百姓，Oksana（左）及Olena（右）近日發起「Cook for Ukraine」籌款活動。（受訪者提供圖片）

Oksana透露，希望能於3月17日前籌得目標金額1萬元，款項將會捐予三個烏克蘭非牟利團體，包括United Help Ukraine、Razom for Ukraine及Red Cross Ukraine，期望向受戰爭影響的人民提供即時援助。此外，二人亦會將籌得款項捐助位於波蘭的社運組織，這些組織主要為有色人種（BIPOC）、酷兒（Queer）及殘疾（disabled）難民提供安全的地方暫住。

Cook for Ukraine詳情：

日期：3月7日至3月17日

自取甜品時間：中午12時至下午6時

餐廳地址：中環荷李活道38至40號永安樓地下

