01烏克蘭連線｜香港記者直擊基輔戰火　遠嫁港人誓與家人留守

俄羅斯揮軍入侵烏克蘭，進逼首都基輔，一度有和談曙光，但俄羅斯表示會繼續攻擊。《香港01》連線訪問兩名身處烏克蘭的香港人。在基輔採訪戰況的獨立記者Kaoru Ng，與其他同行轉移到舊戰壕，他或會跟隨難民採訪難民故事。他亦未看到有針對華人的情況。

遠嫁到烏克蘭的吳小姐住在首都市郊的伊爾平（Irpin），她說家人都相信國家，誓言留守。



▼Kaoru Ng採訪烏克蘭人地鐵站避難情況▼



+ 4

基輔街頭死寂 烏軍分發槍械予民眾

俄羅斯發動攻勢後，獨立記者Kaoru Ng選擇逆流而上，由基輔以西20公里的市郊前往市中心，記錄戰火下烏克蘭的日與夜。他表示，現時基輔的街頭一面死寂，大部份商店都已關閉，只有烏克蘭軍開設櫃位放置槍械予市民拿取。

戰火持續延燒，他直言，不時都會傳出一些槍聲，「特別是半夜三更，因為俄羅斯喜歡在半夜突擊。」以周五（25日）為例，他亦聽到很頻密的槍聲，估計在離自己住所兩三條街的地方發生了槍戰，「聽到是比較大聲，不知是不是有用子彈以外的武器。」

很多華人撤離 未見反華情況

對於有報道指烏克蘭出現「反華」情緒，他表示完全感受不到，很多華人已撤離，昨日在地鐵站採訪時亦有見到兩名華人與其他烏克蘭人席地而睡，地鐵站內的市民亦會守望相助互相分享食物。

俄羅斯發動攻勢後，獨立記者Kaoru Ng選擇逆流而上，由基輔以西20公里的市郊前往市中心，記錄戰火下烏克蘭的日與夜。（香港01訪問畫面）

一度到舊戰壕防空洞躲避 憂變「俄國基輔」

他現時住在與攝影師朋友合住設有防空洞的房間，防空洞有逾二百日的儲糧，相信可以足夠支撐一段時間。不過，他未有打算長留於基輔，「因為出面太危險，我不可以出去影相，我在這裏又有什麼意義？」

他亦擔心，如俄軍成功入侵基輔，不知道俄軍會如何對付作為獨立記者的他，「就算他炸不死我，但我出去時已變成『俄國基輔』。」

不少基輔市民向西出發，嘗試逃離烏克蘭，Kaoru決定未來這一兩日會遷移到烏克蘭西面的城市，採訪逃離戰火的難民故事。

獨立記者Kaoru Ng現時住在與攝影師朋友合住設有防空洞的房間，圖為防空洞的內部情況。（Kaoru Ng提供）

曾遭民兵槍指

Kaoru亦表示，現時基輔的民軍或士兵精神上也有些緊張，十分容易挑動到他們的情緒。他透露，周五在地鐵站採訪的時候，曾遭民軍拿槍指著他的身體，要求他不要再影相，以免影片流出會洩露了烏克蘭人的位置，從而令俄羅斯可派戰機去殘殺火車站的平民。

他相信，此是因有傳聞指俄羅斯有派特種部隊潛入基輔，令基輔軍人情緒更緊繃。為安全起見，他自己外出抇攝都會與一兩名記者結伴同行，亦會添置頭盔及避彈衣以保安全。

▼俄烏戰況持續▼



+ 9

遠嫁港人居基輔市郊 誓與家人留守

另一位遠嫁到烏克蘭的港人吳小姐則表示，由於自己居住的伊爾平（Irpin），距離基輔市中心大概半小時車程，故大部份市民都較為冷靜。她表示，俄羅斯宣戰的首日，超市有出現過人潮，但市民都如常守秩序地排隊購買日用品及食物，未有出現搶購潮。

她表示，隨著學校及大部份商店關閉，市面都較為冷清，市民也留在家中，另也見過有民軍在外巡邏。她認為，烏克蘭在八年前已發生過戰爭，故人民對於這次的戰爭都十分樂觀，「很相信及熱愛自己的國家。」

▼基輔市郊伊爾平（Irpin）市面情況▼



她直言，暫時與家人都沒有想過要離開烏克蘭，而自己所住的大廈亦有地庫，已儲備三個星期至一個月的糧食，必要時可去躲藏。她亦指，雖然在香港的家人都有擔心自己，但就沒有要求她盡快離開，「我丈夫與家人都在這邊，他未打算走，所以我也一起留下。」