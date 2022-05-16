01獨家｜退而不休被開除黨籍　前銀監會副主席蔡鄂生的香港朋友圈

原中國銀監會副主席蔡鄂生被開除中共黨籍，中紀委、國家監察委的通報指他「退而不休」、「對黨不忠誠」、「做兩面人」。蔡鄂生2013年從中國官場退休後，在香港開設多間公司，是與聯合國「南南合作」相關的非政府組織，以此身份繼續活躍香港和國際舞台，是罕有的副部級退休官員來港開公司。

不過追查公司背後，均與資本和金融公司有關，共用辦公室，董事高度重合。《香港01》獲得私募資本、基金報告等文件，揭開蔡鄂生在香港的金融「朋友圈」。



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官方通報措辭罕見 斥政治上蛻變、對黨不忠誠

根據中紀委、國家監察委2022年1月24日的通報，蔡鄂生濫用金融監管權，嚴重擾亂金融市場秩序，嚴重污染金融領域政治生態，非法收受巨額財物等。相比金融罪名，他的政治罪名更嚴重，被指「政治上徹底蜕變，對黨不忠誠不老實，搞兩面派、做兩面人」，更是近年被點名「退而不休」的第一人。

任職金融系統至2013年退休 翌年來港創辦公司

1951年出生的蔡鄂生，長年在人民銀行和金融系統工作，2005起任中國銀監會副主席，直到2013年5月退休。他曾被稱為是中國信託業「頭號功臣」，曾因感嘆「北京的房子我買不起」引發關注。

2014年他來港創辦「南南合作金融中心有限公司」、「南南可持續發展指導委員會亞太委員會有限公司」、「南南國際慈善基金會有限公司」等公司。

2021年7月，蔡鄂生被中紀委和國家監察委調查，翌月辭任南南合作金融中心董事，中心網站亦刪去蔡鄂生的所有痕迹，但另外兩間公司仍擔任董事職務。記者透過網站存檔，查閱部份被刪掉資料，發現他多年來活躍香港和國際舞台。

《香港01》偵查報道，蔡鄂生退休後在香港開設多間公司關係圖。（香港01製圖）

常出席海內外論壇 官網刪蔡鄂生蹤迹

蔡鄂生過去一直擔任「南南合作金融中心」（簡稱「南南金融」）」的董事兼主席，他在主席致辭中表示，中心主要推動南南國家政府部門、企業和國際金融機構合作。

該中心稱與聯合國南南合作辦公室、聯合國開發計劃署有合作，又指中國外交部、發改委、商務部、中聯辦等政府部門，亦是其合作機構。會員服務一欄列明，中心可通過其廣泛的政商網路，幫會員融資及其他實質性支持。

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翻查網站過去多年的活動資料，蔡鄂生常在國內外出席不同高峰會、合作論壇，亦有與官員會面。

所謂「南南合作」，是指大部份發展中國家處於南半球或北半球南部，聯合國自1960年代起已呼籲發展中國家互相合作，並在1974年建立「聯合國南南合作辦公室」。蔡鄂生創立幾間與「南南合作」為名的香港公司，與聯合國並無關聯。

根據「南南金融」最新一份2021年3月的財務報告，中心全年總收入為864萬元，其中會議、研究、項目收入為603萬元，均比上一年度提高，而中心淨負債為1,117萬元。

南南合作金融中心的註冊地址，與東英金融集團的地址相同，現場有東英及南南合作金融中心的標誌。（勞顯亮攝）

南南金融、東英金融董事高度重合 蔡鄂生佔50%權益

「南南合作金融中心有限公司」現時董事為張志平、吳忠、張高波。除了蔡鄂生，其餘三人同為「東英金融集團」高層，均曾在內地政府任職。其中張高波與港交所前主席李小加，去年創辦「滴灌通」，為內地中小企融資。

東英金融相關公司「東英金融投資有限公司」曾在港交所上市，2020年賣殼改名為「華科資本」，上市編號為1140。港交所通告，東英金融投資於2016年認購南南金融合作中心950萬元承兌票據，張志平與蔡鄂生，各佔南南金融合作中心50%權益。

東英金融早年以引入內地紅籌公司來港上市起家，當時外資行較少做內地公司上市保薦等生意，東英就憑藉在內地有政商網絡，為內地公司做「盲公竹」。

南南合作金融中心及東英金融集團董事張高波（右），2021年與港交所前主席李小加（左），成立「滴灌通」。（資料圖片 / 余俊亮攝）

南南合作金融中心的註冊地址，位於中環交易廣場，與東英的地址相同，現場有東英及南南合作金融中心的標誌。職員指，南南合作金融中心是東英的子公司，但不在該地方辦公，幾位董事和其他職員亦不在辦公室。

東英金融書面回應《香港01》查詢時指，集團為盡社會義務，成為南南合作金融中心支持企業，並無業務聯繫。

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任「南南教育基金會」主席 姚榛任總幹事

「南南金融」網站被刪除的文件，還找到蔡鄂生以「南南教育基金會」主席的身份出席活動。「南南教育基金會有限公司」與東英的地址相同，該公司董事是東英的兩名合夥人張高波、張濟融，並無蔡鄂生。

但根據基金會的報告，管理團隊除了主席蔡鄂生，還有副主席張志平、總幹事姚榛。報告中還有蔡鄂生與姚榛到外國出席會議或慈善活動的相片。

「南南教育基金會」2019財政年度有1,223萬元收入，大部份來自捐款，但之後兩年只有利息、匯兌和政府保就業計劃的收入，2021年扣除16.2萬元保就業計劃收入後，僅有1,475元。基金會每年開支從2019年的1500多萬元，減至2021年的700多萬元；現金及銀行存款餘額，從2019年的2640.7萬元，跌至2021年的821.9萬元。

姚榛是前副總理姚依林家族成員。

「南南可持續發展指導委員會亞太委員會有限公司」的註冊地址，是私募基金「雲龍資本投資顧問有限公司」此前的註冊地址，兩公司共用辦公室。（勞顯亮攝）

南南亞太曾與雲龍資本同址辦公

「南南可持續發展指導委員會亞太委員會有限公司」（簡稱「南南亞太）」，目前董事為張志平和蔡鄂生。這間公司無網站，2019年只有1,569元收入，不過記者追查發現，「南南亞太」牽涉到人物和機構更為複雜。

「南南亞太」的註冊地址，位於金鐘太古廣場二期，現場辦公室大門緊鎖，玻璃門被遮蔽，大廈和附近公司職員指公司已經搬走。但原來該地址除了「南南亞太」，還是私募基金「雲龍資本投資顧問有限公司」此前的註冊地址，兩公司共用辦公室。

雲龍資本投資項目，包括滴滴出行、馬雲集團。（雲龍資本網站）

雲龍投資螞蟻、滴滴

「雲龍」的董事兼股東為翟隽和劉妍，另一名股東趙哲，為「南南亞太」的公司秘書。翟隽是雲龍的創始合夥人，曾任麥格理中國區主席、德意志銀行中國投行部負責人，亦曾是全國政協委員。「雲龍」專注科技、媒體、消費、醫療等領域的股權投資，投資項目包括上市觸礁的螞蟻集團、被勒令從美國退市的滴滴出行、納指中概股bilibili等。

記者獲路演文件 指與蔡鄂生合作多年

《香港01》記者獲得一份「雲龍」於2014年為美元基金集資的路演文件，明確表示文件需要「抄呈」至南南亞太主席蔡鄂生。

路演文件內容除了介紹公司的投資方向，亦重點列出「雲龍」與「南南亞太」的關係，在基金管理人的投資委員會中，除了公司高層，還特別列出有「南南亞太」的代表，更指「南南亞太」是「戰略合作伙伴的強大支持」，又指翟隽與蔡鄂生「合作多年、配合默契」。

雲龍資本已搬到灣仔另一幢寫字樓，但「南南亞太」未有改註冊地址。

「南南國際慈善基金會有限公司」的註冊地址，為「海南第一投資控股集團」香港子公司的地址，公司已搬走。（勞顯亮攝）

國際慈善基金會與海南第一投資集團有關

至於「南南國際慈善基金會有限公司」，董事除了蔡鄂生，還有蔣會成和安潔，分別是「海南第一投資控股集團董事長」和香港公司的董事，他們亦是香港註冊的南南投資集團有限公司的董事。

該基金會並無網站，2020年收入為40萬元，開支為51萬元，未有列出細項。蔣會成亦曾以「南南合作國際組織亞太委員會主席」的身份，出席活動。

「南南國際慈善基金會有限公司」董事蔣會成，曾以「南南合作國際組織亞太委員會主席」的身份，出席活動。他是海南省政協委員。（視覺中國）

「海南第一投資」亦是金融圈中公司，參股內地的股份制銀行和金融公司，投資養老和醫療產業。

南南國際慈善基金會與第一投資控股（香港）有限公司，註冊地址均在灣仔中環中心，記者到現場發現玻璃門被遮蔽，該樓層仍有第一投資的水牌，附近租戶表示，公司已搬走一段時間。

蔡鄂生2005至2013年擔任中國銀監會副主席。銀監會2018年改制成為「中國銀行保險監督管理委員會」。（視覺中國）

南南合作金融中心對《香港01》表示，該公司是非牟利機構，沒有從事金融業務，目前正常運作，主要開展發展經驗分享等業務，蔡鄂生曾任主席；而「南南可持續發展指導委員會亞太委員會有限公司」早已不運行；兩間公司並無被香港或內地執法部門調查。記者亦有向其他公司查詢，未有回覆。

2014年4月13日，「南南合作金融中心」、「南南可持續發展指導委員會亞太委員會」成立儀式，蔡鄂生與時任聯合國大會主席阿什John Ashe（右）、南南合作國際組織主席洛倫索Francis Lorenzo（左）是主禮嘉賓。（南南新聞影片截圖）

蔡鄂生在香港創辦多間與聯合國「南南合作」項目相關的公司，聯合國大會前主席、南南合作可持續發展指導委員會主席阿什（John Ashe），南南合作國際組織主席洛倫索（Francis Lorenzo），多次來港參加活動，還向蔡鄂生頒聘書，但二人捲入吳立勝和何志平的賄賂案，一人認罪成為污點證人，另一人開庭前死於意外。（詳見另稿）