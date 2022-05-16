01獨家｜蔡鄂生開設香港公司　相關聯合國官員捲何志平、吳立勝案

今年被中共開除黨籍的原中國銀監會副主席蔡鄂生，2013年退休後，2014年在香港創辦多間與聯合國「南南合作」項目相關的公司，是罕有的副部級退休官員來港開公司。向蔡鄂生頒發聘書的聯合國大會前主席阿什（John Ashe）、南南合作國際組織主席洛倫索（Francis Lorenzo），都捲入吳立勝和何志平的賄賂案。

阿什和洛倫索均於2015年在紐約被捕，涉及澳門商人、前全國政協委員吳立勝的賄賂案，阿什在開審前死於意外，洛倫索認罪並轉為污點證人。香港民政事務局前局長何志平，被美國指控行賄聯合國官員罪成，庭審期間控方亦指他曾與阿什談判「重大建議」。



2014年4月13日，「南南合作金融中心」、「南南可持續發展指導委員會亞太委員會」成立儀式，蔡鄂生與時任聯合國大會主席阿什John Ashe（右）、南南合作國際組織主席洛倫索Francis Lorenzo（左）是主禮嘉賓。（南南新聞影片截圖）

任多間香港公司董事 名稱與聯合國「南南合作」有關

蔡鄂生在擔任董事的三間公司——「南南合作金融中心有限公司」、「南南可持續發展指導委員會亞太委員會有限公司」、「南南國際慈善基金會有限公司」，名字均與聯合國1960至70年代開始倡議的「南南合作」相關。

2014年4月13日，多個與聯合國相關的組織，在香港舉行「南南可持續發展高級論壇」，以及「南南可持續發展指導委員會亞太委員會」和「南南合作金融中心」成立慶典。這兩個新成立的公司，均由蔡鄂生擔任董事和主席。

從前聯大主席手中接過聘書

當日的活動，蔡鄂生是主角之一，同場的還有時任聯合國大會主席、南南可持續發展指導委員會主席阿什（John Ashe），以及南南合作國際組織主席洛倫索（Francis Lorenzo）。蔡鄂生從阿什手上接過聘書，三人又拉下啟動桿，鎂光燈閃個不停。

一年後的2015年4月10日，蔡鄂生擔任主席的「南南教育基金會」成立，三人再次聚首香港，站在主席台最中心的位置。

阿什曾任中美洲島國安提瓜和巴布達（Antigua and Barbuda）駐美和駐聯合國大使，2013至2014年出任第68屆聯合國大會主席。洛倫索曾任多米尼加駐聯合國副大使。

不過這三人的命運，在數年後均有巨變。

2015年9月澳門商人吳立勝、前聯大主席阿什（John Ashe）、多米尼加駐聯合國副大使洛倫索（Francis Lorenzo）在紐約被捕，涉違美國《海外反腐敗法》。圖為同年10月紐約檢察官向傳媒解釋案情。（Getty Images）

兩名主禮嘉賓2015年被捕 違美國《海外反腐敗法》

2015年10月，阿什和洛倫索均在紐約被捕，涉及澳門商人、前全國政協委員吳立勝的賄賂案。吳立勝向聯合國官員行賄，以換取在澳門興建聯合國會議中心，違反美國《海外反腐敗法》罪成，判囚四年。他在聯合國的活動，與「南南合作」名目有關，創辦「南南新聞」網站。

2016年6月22日，阿什在家中健身時，被槓鈴砸中頸部身亡。而洛倫索則在案件中擔任污點證人，承認有受賄和洗黑錢。

阿什捲何志平案死於意外 洛倫索轉為污點證人

阿什同時捲入香港民政事務局前局長何志平的案件。何志平2017年11月在紐約被捕，被指向非洲國家元首和高官行賄、洗黑錢，違反美國《海外反腐敗法》罪成，判囚三年。庭審期間控方亦指他曾與阿什談判「重大建議」。

控方在何志平案開審時播放何志平與吳立勝案另一被告、澳洲籍華人嚴雪瑞的電話錄音，談及賄賂阿什的意圖。嚴雪瑞罪成被判囚20個月，她的丈夫是澳洲情報機構高級官員。

吳立勝（左二）以「南南新聞」等六個非政府組織為名行賄職員，企圖影響聯合國及時任秘書長潘基文（右二）的決策。洛倫索（右一）亦同捲弊案被捕。（南南新聞）

何志平、吳立勝案相似

何志平、吳立勝及嚴雪瑞三人各自設立非牟利機構，這些機構都得到不同聯合國認可地位，又透過機構名義，於紐約聯合國總部主辦論壇、宴請外交高官到場演說、任命他們為「顧問」，或給他們頒發獎項。

蔡鄂生的機構，同樣與聯合國相關，翻查被刪除的網站資料，他亦常到聯合國發表演說、出席活動。

何志平被美國拘捕時，是香港中華能源基金會常務副主席兼秘書長。（資料圖片）

南南合作金融中心對《香港01》表示，該公司是非牟利機構，沒有從事金融業務，目前正常運作，主要開展發展經驗分享等業務，蔡鄂生曾任主席；而「南南可持續發展指導委員會亞太委員會有限公司」早已不運行；兩間公司並無被香港或內地執法部門調查。