趙薇黃有龍近年屢加法國酒莊股本　三酒莊賬面合共值逾4億元

內地影星趙薇去年8月起傳出被官方封殺後，與商人丈夫黃有龍再無公開露面，《香港01》更發現，黃有龍今年起疑淡出部份法國酒莊的生意。

雖然夫婦財政狀況成疑，但二人近年曾增加三間酒莊的股本，提升資金，酒莊賬面值逾四億港元。



內地影星趙薇去年8月傳出被官方封殺，其商人丈夫黃有龍近年亦被捲入財務糾紛。（中新社）

黃氏夫婦近年頻頻傳出欠債及財務糾紛，黃有龍更被兩間財務公司追討合共六億元債務。不過，二人早年在法國購入四個酒莊後，曾增加酒莊的股本，現時賬面債值不菲。

趙薇和黃有龍曾增三個法國酒莊股本，酒莊賬面合共值近4億港元。（夢隴酒莊官網）

股本增400倍 擴大生意

黃氏夫婦於2020年12月，曾將夢隴酒莊的股本由10萬歐元（近83萬港元），大幅增加至4,270萬歐元（約3.8億港元）。

黃有龍去年2月亦將Château Sénailhac的股本，由近223.8萬歐元（約1,987萬港元）增至337.4萬歐元（將2,996萬港元）。

趙薇過去曾借出酒莊予謝霆鋒拍攝節目《12道鋒味》。（《12道鋒味》截圖）

另外，由趙薇全資持有的酒莊Château La Croix de Roche，去年12月在已繳足10萬歐元股本的情況下，亦註冊將酒莊股本增加至逾188.3萬歐元（約1,672萬港元）。換言之，三個酒莊賬面合共值近4億港元。

三個酒莊增加的股本用作發行新股，但並非公開發售，而是由原本持有酒莊的公司承接所有新股，即繼續由黃氏夫婦全資持有。當中，趙薇的Château La Croix de Roche於法國屬簡單股份有限公司，股東需於五年內繳足註冊股本，即有關資金將注入酒莊，增加股本或與擴大生意有關。

黃有龍已將夢隴酒莊交「親信」黃明政打理，但酒莊官網仍顯示，趙薇是酒莊擁有人。（夢隴酒莊官網）

黃有龍趙薇夫婦 仍有實際控制權

今年1月，黃有龍已將夢隴酒莊交「親信」黃明政打理，又將持Château Sénailhac股權公司Bordeaux Vineyard & Wine Investments的三成股權交黃明政。不過，黃明政現時只作為公司代表，代為持股及打理酒莊，趙薇亦仍擁Bordeaux Vineyard & Wine Investments七成股權，故酒莊的實際控制權及擁有權，或仍在黃氏夫婦手上。

根據夢隴酒莊的官網，酒莊近年發展「葡萄酒旅遊」，供客人到訪酒莊品嚐葡萄酒，及預約酒莊房間住宿。除夢隴酒莊外，黃氏夫婦的Château La Vue 及 Château Sénailhac，亦提供有關服務。據酒店預訂網的資料，Château Sénailhac一晚房價約1,400至2,000港元。