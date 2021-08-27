趙薇黃有龍夫婦荃灣逾億元豪宅　離奇轉名　近年急沽貨

知名女星趙薇周四（26日）晚起傳遭內地官方封殺，列入「劣迹藝人名單」，作品下架，。趙薇與黃有龍夫婦，早在2018年因擾亂市場秩序等，被中證監罰款30萬元及禁入證券市場五年。

近年夫婦二人變得低調，但《香港01》發現，二人透過公司持有、市值1.3億元本港荃灣豪宅，去年公司董事離奇轉名，但仍由離岸公司控股。



趙薇和黃有龍在2009年結婚，被踢爆擁有新加坡永久居留權和香港身份證，二人常一同出席活動。（視覺中國）

新加坡籍 持香港身份證

趙薇的丈夫黃有龍是新加坡籍，夫婦二人亦持有香港身份證，一度鍾情香港豪宅及寫字樓物業買賣，惟近年已慢慢淡出本港市場。

趙薇與黃有龍原本分別透過兩間公司，持有兩個荃灣皇璧複式單位，市值約1.3億元。但《香港01》記者發現，去年8月，兩間公司的董事，分別由黃有龍，轉為兩名證券界人士，由於兩公司仍由離岸公司控股，暫時未能確定單位是否已出售或是屬於財務安排。

▼荃灣豪宅皇璧▼



+ 2

BVI公司購入豪宅 股權難查

趙薇夫婦原持有的皇璧38至39樓B室，實用面積4,688平方呎，由「威信國際投資有限公司」，於2012年以7,200萬元購入，該公司的全資股東是英屬處女島（BVI）註冊的離岸公司「星盛有限公司」。購入時「星盛」的董事為趙薇，「威信」的董事是黃有龍。

另外皇璧37至38樓A室，實用面積2,527平方呎，由「創基置業有限公司」，於2012年1月以3,800萬元購入，該公司的全資股東是BVI註冊的「兆豐國際發展有限公司」。購入時「兆豐」和「創基」的董事均為黃有龍。

趙薇同黃有龍近年傳出婚變。（築夢者之龍行天下微博圖片）

去年8月離奇轉名 未知實際控股人

去年8月12日，黃有龍同時辭任本港註冊的「威信」和「創基」兩間公司董事，兩公司同時由證券界人士周永贊及Quinlivan Robert James接任董事。

周永贊為新鴻基有限公司（0086）的執行董事兼集團副行政總裁，Quinlivan Robert James曾任新鴻基的財務總監，上月辭任。

由於BVI公司無法查閱董事及實際控股人士，目前未知豪宅單位實際由誰持有。

上述兩個單位目前市值約為9,200萬元及4,800萬元，即合共1.4億元，比趙薇夫婦購入時的1.1億元，升值27%。

▼趙薇相關爭議▼



+ 12

近年急沽貨

趙薇夫婦近年已開始減持本港物業，如2015年他們以公司轉讓形式，沽出上環信德中心西翼中層一個海景中層戶，成交價約6,500萬元。該單位為二人以公司名義於2011年以6,050萬元購入，持貨約四年，賬面賺450萬元

2017年底，黃有龍持有公司售出荃灣皇璧36至37樓B室另一個複式單位，賬面獲利1,000萬元。

趙薇（左）、林心如（中）、范冰冰（右）先後在內地引起爭議。圖為三人出道作品《還珠格格》劇照。

趙薇本港公司2018年解散 仍任文聯會董事

趙薇2015年在本港開設「雲峰娛樂集團有限公司」，董事和股東均為趙薇一人，註冊地址與趙薇入股的「中國創意控股」（8368）地址一樣。雲峰娛樂於2018年解散。

目前趙薇仍擔任前福臨門「七哥」徐維均開設的「家全七福酒家有限公司」董事；亦是「香港文化產業聯合總會有限公司」（文聯會）董事，文聯會理事會會長為林建岳。

而黃有龍亦擔任15間本港註冊公司的董事。

趙薇丈夫黃有龍（左二）與阿里巴巴的馬雲（前排左）及中國恒大的許家印（前排右）關係密切，2014年6月陪同馬雲到廣州恒大中心。（資料圖片）

曾為阿里影業第二大股東 被稱為「娛樂圈巴菲特」

趙薇與黃有龍多次涉足金融市場，包括投資在港上市的中國創意控股（8368），剛上市一周賬面賺9倍；亦曾斥30億元入股阿里影業（1060），成為第二大股東；入股瑞東集團（0376）一日內賺1.5倍，趙薇一度被成為「娛樂圈巴菲特」。

不過，她與黃有龍的「龍薇傳媒」曾以極高槓桿比例收購祥源文化，但由於在履行信息披露方面存在違規，被指以名人效應等因素疊加，嚴重誤導市場及投資者，引發市場和媒體高度關注，嚴重擾亂了正常的市場秩序，2018年11月20日，上海證券交易所對祥源文化、龍薇文化及有關責任人予以紀律處分，公開認定黃有龍、趙薇等五年內不適合擔任上市公司董事。

趙薇與阿里巴巴的馬雲關係密切，圖為趙薇2015年出席阿里巴巴籌辦的首屆全球女性大會。（資料圖片）

與馬雲、許家印關係密切

黃有龍2009年迎娶藝人趙薇而為人熟悉，但他本身是有名的金融大鱷，夫婦控股、參股多間上市公司，身家一度超過56億元人民幣，二人又與阿里巴巴的馬雲和恒大的許家印關係密切。

趙薇與黃有龍5年內禁入股票證券市場。（中新社）

重溫2017年「天堂文件」報道：

【天堂文件】黃有龍與大馬賭王關係揭秘 涉6億元投資蒙古生意

【天堂文件】黃有龍趙薇夫婦擅買殼成資本玩家 傳被中證監調查