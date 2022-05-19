霍家爭產案｜山頂普樂道大宅轉讓予霍麗娜等　霍震寰料可收近億

已故全國政協副主席霍英東爭產案今年初開審，原告的長房三子霍震宇及兩名胞姊，2月與長房其他成員達成和解協議，爭產案告一段落。

《香港01》發現，原由霍氏家族公司持有的山頂普樂道大宅，5月初以逾3.7億元，轉讓予霍震宇及其姊霍麗娜，相信爭產官司和解後的資產分配正式展開。以是次轉讓大宅的成交價計算，料同屬長房的霍震寰及霍震霆可收近億元。



原屬家族公司霍興業堂的山頂普樂道2號豪宅，本月初以逾3.7億元，轉讓予長房的霍麗娜及霍震宇。（Google地圖）

霍英東2006年因淋巴癌逝世，遺下數百億遺產。本年初曾開庭爭產，及後達成和解撤案，但和解細節未有公開。

不過，今日（19日）最新註冊資料顯示，和解後的資產分配或正式展開。原屬家族公司霍興業堂的山頂普樂道2號豪宅，本月初以3億7,375萬元，轉讓予長房長女霍麗娜及三子霍震宇。換句話，同屬長房的霍震寰及霍震霆已轉讓出有關豪宅的業權。

長房次子霍震寰持霍興業堂逾26%股份，料他可從是次大宅轉讓交易中獲得近億元。（資料圖片／梁鵬威攝）

普樂道2號為霍英東持股的福堂有限公司，於1960年向美國政府購入，據稱由第三房家人居住多年，及後轉讓至霍興業堂。根據最新資料，霍興業堂於5月6日，正式將普樂道2號售予霍麗娜及霍震宇，兩人分別佔67%及33%業權，並以首置稅率繳交了1,588.4萬元印花稅。

霍家長房長女霍麗娜早前與弟妹興訟，要求另一家族公司回購涉及南沙發展項目權益的股權。（資料圖片 / 葉志明攝）

原業主霍興業堂由多名家族成員及霍氏基金等家族公司持股，霍震寰及霍震霆分別持股逾26%及22%。以是次成交價3.7375億元計算，兩人分別可從是次交易獲得逾9,700萬及逾8,200萬元。另外，新業主霍麗娜及霍震宇，分別持有霍興業堂逾11%及26%股權。

霍家長房三子霍震宇，現持普樂道2號大宅33%業權。（資料圖片／鄭子峰攝）

霍家長房子女早前因回購家族公司股份起爭議，長房三子霍震宇、長女霍麗娜及次女霍麗萍，入稟控告長子霍震霆、次子霍震寰，及包括霍興業堂置業有限公司在內的家族公司，要求另一家族公司有榮有限公司，回購涉及南沙發展項目權益的股權。

霍英東遺產包括多個物業，有報道指霍家長房子女同意保留位於薄扶林沙宣道「石頭莊園」（Stone Manor）。（Google地圖）

霍家長房兄弟姊妹2月達成和解，爭產官司暫告一段落。有傳媒早前引述消息，指霍家長房農曆新年後已簽署和解協議，各子女同意保留位於薄扶林沙宣道「石頭莊園」（Stone Manor）、中環畢打街畢打行、山頂普樂道2號大宅，而持有該三物業的霍家長房成員，則需支付現款給其他成員，以取得該些物業的控制權。據報道，長房成員重新計算亡父的遺產現值，估計現值近300億港元。