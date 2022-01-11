霍英東二代爭產案今日開審　長房五子女星級大狀對陣

已故全國政協副主席霍英東的第二代爭產案，今日（11日）將展開為期60日的審訊，今次審訊預料長房五兄妹都會出庭作供。
原本爭產案在2012年在全國政協副主席兼前特首董建華及曾任律政司司長的《基本法》委員會副主任梁愛詩介入下達成和解，但上訴庭於2015年准許長房三弟霍震宇及長房兩名女兒霍麗萍和霍麗娜重啟訴訟，向長房的霍震霆及霍震寰就一項南沙發展項目中價值近70億元人民幣的權益追討，及就兩人的失實陳述追討損失。
據報，今次雙方都請到星級大狀出戰，原告霍麗娜聘得資深大律師余若海，而霍震宇由資深大狀Clifford Smith代表，為霍震寰出戰是前律政司司長黃仁龍資深大律師，代表霍震霆為資深大狀杜淦堃，而翟紹唐資深大狀則代表霍英東基金有限公司。而除了五位長房子女，庭上亦會傳召公司董事及老臣子，雙方大狀的開案陳詞逾千頁，預料講解案情將要用上4至5日時間。
李靚蕾遭BY2工作室點名挑釁 對話截圖證放狠話21日仍未聯繫警察鐵拳英雄｜陳展鵬練出完美Body吃盡苦頭：拍嗰時一啲水都唔可以飲Omicron｜港府禁堂食 黃夏蕙呻餐餐冇啖好食：真係好唔方便前港姐林穎嫺美國確診新冠肺炎 症狀輕微靠一招安心：每日測幾次三台收視報告｜《異搜店》顯著提升 受禁堂食影響周末多人睇電視
同場加映：李元玲2022年福利圖第一擊 密實《鬼滅》禰豆子被嫌落伍
+104