霍英東二代爭產案今日開審　長房五子女星級大狀對陣

已故全國政協副主席霍英東的第二代爭產案，今日（11日）將展開為期60日的審訊，今次審訊預料長房五兄妹都會出庭作供。

商人霍英東於半個世紀前，引入分期付款及樓花賣樓方法，獲不少發展商爭相仿傚。（圖片來源：路透社）

原本爭產案在2012年在全國政協副主席兼前特首董建華及曾任律政司司長的《基本法》委員會副主任梁愛詩介入下達成和解，但上訴庭於2015年准許長房三弟霍震宇及長房兩名女兒霍麗萍和霍麗娜重啟訴訟，向長房的霍震霆及霍震寰就一項南沙發展項目中價值近70億元人民幣的權益追討，及就兩人的失實陳述追討損失。

港區全國人大代表霍震寰（余俊亮攝）

據報，今次雙方都請到星級大狀出戰，原告霍麗娜聘得資深大律師余若海，而霍震宇由資深大狀Clifford Smith代表，為霍震寰出戰是前律政司司長黃仁龍資深大律師，代表霍震霆為資深大狀杜淦堃，而翟紹唐資深大狀則代表霍英東基金有限公司。而除了五位長房子女，庭上亦會傳召公司董事及老臣子，雙方大狀的開案陳詞逾千頁，預料講解案情將要用上4至5日時間。

港協暨奧委會會長霍震霆、霍英東集團副總裁霍啟剛(張浩維攝)

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