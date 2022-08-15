恒大曾規劃和生圍建25萬呎皇宮屋　地皮遭債主接管　放售反應冷淡

中國恒大（3333）債務危機爆發逾兩年，集團位於元朗和生圍的發展項目，亦因地皮被債權人接管而告中止。

恒大原規劃於和生圍發展逾260幢洋房，其中一間屋樓面面積近25萬呎，規劃有如皇宮。翻查資料，屋宇署及建築署曾在規劃階段質疑「皇宮屋」太高，但有關申請最後仍在有條件下，獲城規會批准。



恒大爆發債務危機後，涉事的和生圍地皮現時重門深鎖，未見有動工發展跡象。（周智堅攝）

恒大2018年以47億 從恒基手中購入地皮

持有涉事和生圍地皮的盈邦企業有限公司，本來是恒基兆業地產（0012）的附屬公司，恒基亦曾多次就該地皮的建屋規劃，向城規會作出申請，並獲有條件下批准。

2018年，有報道引述消息，指恒基當時積極與政府商討和生圍項目補地價事宜，惟恒基於翌年的中期報告公布，同年7月與第三方簽訂協議，以47.05億元出售持有和生圍地皮的公司股權，但無透露買家就是中國恒大。

恒大曾規劃於和生圍發展268幢洋房，當中正中央的一號屋，樓面面積近25萬呎，被外界稱為「皇宮屋」。（城規會文件）

向城規會申請建豪宅 25萬呎皇宮屋最矚目

雖然已決定出售持有和生圍項目的公司，恒基於2020年1月仍代買家恒大向城規會申請，修改項目規劃。該修改申請將本來獲批建的400幢洋房，大幅減至268幢，又削減車位，但在項目的正中央，加入一幢近25萬呎的「皇宮屋」一號屋，以及一幢逾2萬呎的二號屋。

「皇宮屋」共有三層，樓高可達21米，其中一層高達9米，設八間睡房及兩間套房。另外，會有樓高一至兩層的附屬建築包圍主屋及私人花園，亦設家庭影院、泳池、兒童房、健身室等設施。申請文件指出，「皇宮屋」可供三代或以上的大家庭、約24人居住。如項目落成，相信「皇宮屋」將會是全港最大的私人別墅。

「皇宮屋」樓面達25萬呎，有附屬建築包圍主屋及私人花園，設家庭影院、泳池、兒童房、健身室等設施。（城規會文件）

建築署曾建議減高度 城規會最終批建

據城規會同年7月的會議文件，屋宇署代表對「皇宮屋」的樓高有保留，指盈邦企業日後向署方申請建屋批准時，應附上支持理據。建築署代表亦認為「皇宮屋」太高（excessive），建議盈邦企業降低建築高度，將視覺干擾減至最少。

不過，在規劃署、環保署、漁護署等多個部門未提出反對下，城規會最後仍在有條件下，批准修改申請。一旦項目落成，「皇宮屋」將成為香港面積最大的私人別墅

恒基後來公布，於同年7月17日完成出售盈邦企業的交易，並已收得總代價款金額的一半。恒基收到一半款項的同日，已轉讓盈邦企業所有股權，並改由恒大集團香港分公司高層高雄出任董事。

《香港01》曾就出售盈邦企業的交易，向恒基查詢，惟集團只表示買家已交足款項，並已交易已完成為由，拒回覆其他問題。記者亦曾向中國恒大查詢，至截稿前未獲回覆。

中國恒大透過子公司盈邦企業，持有元朗和生圍一幅逾240萬呎地皮。（周智堅攝）

投資近89億 曾以80億放售不果

恒大收購盈邦企業的47.05億元，加上就和生圍地皮向地政總署補地價近42億元，未計法律、測量及其他費用，已於該項目上投資近89億元。

隨恒大債務危機爆發，集團亦嘗試放售和生圍項目套現。去年8月有傳媒報道，恒大曾以暗盤方式，以意向價80億元放售項目，較投資額少近一成，但據指市場反應冷淡。

至今年1月，恒大證實和生圍地皮已遭美國資產公司橡樹資本接收，債權人亦委任代表，接管持地皮的盈邦企業。不過，恒大據報仍計劃繼續放售和生圍項目。