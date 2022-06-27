01獨家｜恒大首被提請清盤　29歲選委連浩民認入稟　曾投資7.5億

傳出財困的中國恒大集團（3333），首度遭入稟清盤，上周五（24日）太平洋島國薩摩亞註冊的公司「Top Shine Global」（佳盛環球），入稟高院申請清盤。《香港01》追查公司實益擁有人，發現是特首選委、九龍社團聯會首席會長連浩民。該公司曾向中國恒大旗下的「房車寶」投資7.5億元。

連浩民承認有向恒大投資，並以事件進入法律程序為由，拒透露詳情。



中國恒大首次遭入稟清盤。（資料圖片 / 羅國輝攝）

恒大首被申清盤

登記地址在薩摩亞的Top Shine Global Limited of Intershore Consult (Samoa) Limited，以債權人身份向中國恒大集團提出清盤呈請。案件編號「HCCW220/2022」，排期至今年8月31日，在高等法院聆訊。這是恒大傳出財困一年多以來，首次有公司正式入稟向恒大提出清盤。

《香港01》追查公司實益擁有人，發現是特首選委、九龍社團聯會首席會長連浩民。連浩民曾出席2018博鰲亞洲論壇青年會議（香港）擔任講者。（資料圖片）

為實益擁有人 7.5億元投資「房車寶」

根據一份中國恒大於2021年3月，向港交所提交的「須予披露交易及豁免關連交易」通告，集團當時向17名投資者集資163.5億元，投資集團旗下的「房車寶」。佳盛環球有限公司為投資者之一，投資額為7.5億元。

據通告上的介紹，佳盛環球是一間薩摩亞註冊公司，主要從事投資控股，而公司最終實益擁有人為連浩民。

▼中國恒大須予披露交易及豁免關連交易通告▼



為凱尚國際保證人 同以7.5億元投資「房車寶」

另外，連浩民亦是另一投資者凱尚國際有限公司（Triumph Roc International Limitd）的投資方保證人，該公司同樣向「房車寶」投資7.5億元。

凱尚國際是離岸公司，由一個開曼群島註冊基金全資擁有，而連浩民為創始人的大聖資產管理有限公司，則為其基金經理。

2012年全國兩會，恒大主席許家印奔跑避開記者追訪，成為他的經典照片，他的愛馬仕皮帶更是焦點。（新華社）

認持有佳盛環球 拒透露詳情

《香港01》曾向連浩民查詢佳盛環球入稟將中國恒大清盤的事宜，連浩民承認自己持有佳盛環球，及曾投資中國恒大。

連浩民稱，是由佳盛環球的財務總監處理入稟清盤事宜，「有的資料都在網上及法庭找到」，又以事件已進入法律程序為由，拒絕透露詳情，及曾否透過恒大風險化解委員會協商。連浩民亦拒透露凱尚國際投資恒大的詳情。

現年29歲 為九龍社團聯會首席會長、特首選委

連浩民今年29歲，是大聖集團創始人，及上市公司HKE Holdings（1726）執行董事兼主席。連浩民是東華三院總理，他同時活躍於多個建制團體，身兼香港政協青年聯會執委會副主席、江蘇省青年聯合會委員、中華全國青年聯合會委員、九龍社團聯會榮譽會長等職務。

去年9月，連浩民參加選委會選舉，出戰第三界別下的基層社團分組，並自動當選。

▼連浩民活躍於多個建制團體▼



去年3月曾投資恒大旗下「房車寶」7.5億元

中國恒大旗下的「房車寶」，是車輛及房地產買賣的交易服務平台。

根據去年3月，中國恒大與投資者簽訂的協議，若交割日後一年內，「房車寶」未能上市，每一名投資者有權要求恒大及其相關子公司，以1.15倍價錢回購股份。

去年6月底，中國恒大就「房車寶」與其中10名投資者修訂回購協議，要求回購「房車寶」股份時，恒大有權選擇按照合約要求回購，或直接由股東許家印進行回購。不過，修訂協議的投資者名單中，並無佳盛環球及凱尚國際。