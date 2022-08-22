詐騙營｜網上情緣騙案變種　「男友」稱被困柬埔寨　港女失數萬元

《香港01》連日揭發多宗港人被「賣豬仔」至緬甸、柬埔寨等國家的「詐騙營」，涉人口販賣及非法禁錮，有人被打及被電擊。

記者發現有騙徒藉事件轉化成新型「網上情緣騙案」，假扮被困柬埔寨詐騙營。香港女苦主Peggy（化名）收到素未謀面的馬來西亞「男友」求救訊息，聲稱從柬埔寨詐騙營逃脫，急需錢偷渡回馬來西亞，Peggy前後被騙近四萬港元。



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騙徒扮被困柬埔寨詐騙營 稱要偷渡索款

東南亞詐騙案件愈揭愈有，涉人口販賣及非法禁錮，香港至今已收到36宗求助個案，更揭發營內會毒打及電擊被賣的「豬仔」。

《香港01》發現騙徒藉有關事件，轉化成新型「網上情緣騙案」，扮被困柬埔寨詐騙營向苦主索款。本港女苦主Peggy（化名）三年前在微信玩遊戲時，認識了自稱為馬來西亞人的「杰仔」。他們兩人經常私訊，更在遊戲群組承認兩人為「情侶關係」，但從未見面。

「男友」杰仔聲稱會經澳門來港，首次與Peggy相見，至8月9日下午5時，稱會搭金巴從澳門經港珠澳大橋來港，但之後失去聯絡。至11日Peggy收到杰仔的短訊，不斷稱「救我，快來救我！」

「男友」杰仔聲稱在8月9日下午5時會搭金巴前往香港找Peggy後失去聯絡。至11日她收到杰仔的訊息，不斷稱「救我，快來救我！」（讀者提供）

稱「報警無用」 不斷催匯款

杰仔稱被困柬埔寨詐騙營，並已逃脫至金邊，但身無分文，只有一部的電話，着Peggy向他匯款1,500元馬幣（約2,600港元），以偷渡至泰國，再回馬來西亞。

Peggy稱可協助杰仔報警及聯絡領事館，惟杰仔卻指「報警沒有用，沒有這麼快處理」，更稱「如果這麼容易解決，就不會這麼多人困在這裏」。

Peggy當時半信半疑，更向杰仔索取姓名及身份證號碼報案。但杰仔多日未有提供，直到Peggy稱如不提供便不會匯錢，才成功取得「全名」及其「身份證號碼」。

Peggy其後在whatsapp終與杰仔成功聯絡，他稱自己被困柬埔寨金邊詐騙營，並指自己已成功逃了出來，身無分文，向Peggy借錢1,500元馬幣（約2,600港元），用作偷渡到泰國，再前往馬來西亞。（讀者提供）

杰仔其後更施「苦肉計」，稱「我也許這次能回到馬來西亞，還可以聯絡你，如果我回不到，我們就不能夠再聯絡了」。Peggy亦最終匯錢予杰仔，便一度失去聯絡，惟杰仔翌日又再向Peggy索款。

記者其後追問Peggy，她才透露杰仔早於3月已向她借款兩萬港元還債，來港時更索機票、酒店及車費等款項，合共近四萬元。

Peggy最終到葵涌警署報案，當時仍不太情願相估為騙案，惟與警方溝通過後，警方均認為她受騙，指與「網上情緣騙案」手法相似，現時只能備案，要一個多月才可凍結其賬戶。

你現時都不相信是一個騙局？ 香港01記者

去完警署聽到madam分析，都唔到你唔信啦。 Peggy

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