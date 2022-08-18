緬甸詐騙營調查｜香港人遭禁錮迫做電騙　受騙苦主憐憫奔走營救

柬埔寨、緬甸KK園區、泰國等國的詐騙集團，近年高薪利誘華人到打工，當中不少人到埗後被綁架轉賣，或遭索高額贖金。「01偵查」早前報道，至少三名港人被困緬甸，被迫從事電騙，包括A先生（化名）。

May（化名）中了A先生的投資騙局，被騙去約14,000元，但當她得知A先生被綁架禁錮的遭遇後，協助他在香港報警，並聯絡不同機構幫忙營救：「被騙錢當然會生氣，但A先生的安全較重要。」



緬甸詐騙營調查・專頁｜港人被轉賣曝光 人口販賣KK園區涉港公司

被A先生騙過一之的May，選擇相信對方被綁架禁錮的遭遇，她認為A先生的人身安全較自己的損失來得重要。（李澤彤攝）

入加密貨幣群組 認識受困緬甸港人

至少三名港人被困緬甸，被迫從事電騙，其中港人A先生（化名）的港人，曾在騙錢後向被騙的對象求助。

被他詐騙的苦主May（化名）是投資加密貨幣的新手，早前加入了討論加密貨幣的通訊軟件群組。被困緬甸的A先生，今年6月亦加入該群組，之後開始私下聯絡May。

「A先生首日私訊我，已說要教我開一個交易平台戶口。」May說，A先生沒有不斷催促或逼迫她開戶及匯入金錢，會與她閒話家常，加上對方以繁體字及口語與她溝通，坦言自己降低了戒心。

▼詐騙營內情況▼



轉賬加密貨幣至騙徒網站

May曾嘗試在A先生推薦的交易平台存入少量金錢，發現能成功提款。A先生有時會向May更新市況，表示未在平台入錢投資是損失，故她在7月於平台存入等值1,800美元（約14,000港元）的加密貨幣。

May在Telegram上會與A先生討論投資產品，亦會閒話家常，令她降低了戒心。（李澤彤攝）

資金被凍結 始知被騙

後來，A先生邀請May一同參加該交易平台的情侶投資推廣活動，但因投資額較大，活動詳情亦不清晰，故她拒絕了A先生的提議。

不過，不出數天，A先生又再向May推薦下一個投資產品，終令她起疑，並發現無法從交易平台提款：「客服說我的戶口從事非法活動，要存入保證金解凍。這一定是被騙了。」

A先生推薦的交易平台稱，可進行外匯、指數、原油、貴金屬交易。

詐騙網站英國註冊 董事為37歲中國男子

根據A先生推薦的交易平台網頁，平台可進行外匯、指數、原油、貴金屬交易，曾使用一個英國地址，及一個上海假地址。交易平台背後是一間英國公司，今年2月註冊成立，董事為一名37歲的中國籍男人。

8月初，A先生向May透露自己有尋死念頭，May始知他被綁架、禁錮於異地。（李澤彤攝）

被禁錮欲輕生 籲苦主助報警

May曾懷疑A先生是騙徒，但對方否認，翌日更說自己已報警，也着她去報案。May認為投資加密貨幣被騙難以追討，本身沒有打算追究，但A先生的態度卻顯得積極：「他常常問我報警未，為何還在等、不去報警。他會指明要去哪一間警署、找哪一位警員。」

直至8月初，A先生突然聯絡May，透露自己有尋死念頭。May指，當時以為A先生被騙的金額較大，無法承受，提出可與他聊聊，對方卻向她表示自己被綁架，被迫從事電騙，更向她求助：「我覺得他當時很沮喪，聽他就話的口吻、語氣和聲線，像一個會自殺的人。」

May認為，被綁架、禁錮於異地的說法，反而令之前與A先生聯絡時的古怪之處，有了合理解釋：「之前即使網絡訊號差，他都堅持用WhatsApp打電話給我。難怪他無法直接打電話。這些都說得通了。」

被騙生氣 但人身安全更重要

8月初，May到了警署報案，同時向聯絡不同機構、傳媒公開事件，希望可幫忙營救A先生。

「被騙錢當然會生氣，但相較之下，A先生的人身安全較重要。」May說。雖然被A先生騙過一次，但問到是否仍相信他被綁架禁錮，May思索幾秒後，還是給予了肯定的答案：「他現在被人禁錮是事實。無論因甚麼原因被禁錮，我覺得不是現在應深究的問題。」

投資加密貨幣的新手的May（化名），7月在A先生（化名）的推介下，使用了詐騙集團營運的虛假交易平台。（李澤彤攝）

就近期有香港人懷疑被誘騙到柬埔寨、泰國、緬甸等東南亞國家，被禁錮從事非法工作，保安局表示高度重視有關事件，提醒市民小心求職騙案。由今年1月至今，入境處和警方分別收到17宗及12宗求助個案。

入境處「協助在外香港居民小組」收到相關求助後，已即時按求助人意願協助其向當地警方報案，小組了解其中12名港人已安全離開當地。小組會積極跟進仍未離開當地的求助個案，繼續與當事人家屬、香港警務處、外交部駐港特派員公署、中國駐當地大使館、總領事館保持密切聯繫及跟進個案。

警方接獲相關報案時，會與境外執法機關保持密切聯繫，並透過國際刑警的平台聯絡海外執法機構交流情報及協助調查。

保安局呼籲切勿輕易相信網上的招聘廣告或留言，並對聲稱能「賺快錢」的途徑，以及不拘學歷或工作經驗但報酬異常優厚的職位有所警惕。