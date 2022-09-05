台蘋停運｜壹傳媒32年終落幕　一文回顧壹週刊、蘋果日報大事記

從1990年3月香港《壹週刊》創刊，1995年香港《蘋果日報》創刊；到2020年壹傳媒創辦人黎智英被捕，2021年《蘋果日報》高層被捕、資金被警方國安處凍結；再到2022年台灣蘋果日報資金斷裂，賣盤案鬧出羅生門，旗下的「蘋果新聞網」8月31日停止運作，員工轉到新東家開辦「壹蘋新聞網」，黎智英的壹傳媒媒體王國，歷時32年終落幕。



《壹週刊》於1990年3月15日創刊，封面人物為許冠文 。

▶1990年3月15日

香港《壹週刊》創刊

1995年6月20日，香港《蘋果日報》創刊。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

▶1995年6月20日

香港《蘋果日報》創刊

2001年5月31日，台灣《壹週刊》創刊，A書封面故事是時任總統陳水扁女兒陳幸妤和當時未婚夫趙建銘的感情生活；B書是藝人曾寶儀介入黃子佼和小S戀情，首賣即創下27萬冊銷量。（資料圖片）

▶2001年5月31日

台灣《壹週刊》創刊

2003年5月12日，台灣《蘋果日報》創刊，創刊號A1頭條是沙士抗疫護士染疫逝世。（資料圖片）

▶2003年5月12日

台灣《蘋果日報》創刊。

▶2006年10月23日

免費報台灣《爽報》創刊。

台灣壹電視2010年起網上試播，同年年底正式在網上及寬頻電視啟播，次年才取得執照批准在有線電視落地。圖為2011年9月壹電視晚間新聞。（壹電視新聞台畫面）

▶2010年12月28日

籌備一年多後，台灣「壹電視」正式開台，在網上啟播。壹電視次年才取得電視執照，不過有線電視業者不願上架，收視低、連年虧損。

▶2011年9月19日

免費報香港《爽報》創刊。

▶2012年10月2日

壹傳媒公告，與年代董事長練台生簽訂不具法律約束力意向書，將以14億元新台幣出售台灣「壹電視」予練台生，練台生已支付1.4億元訂金。

2012年，黎智英計劃出售台灣所有業務，包括蘋果日報、壹週刊、爽報、壹電視。（台灣蘋果日報）

▶2012年10月17日

壹傳媒公告，與辜仲諒訂立意向書，分別以160億元新台幣，出售台灣《蘋果日報》、《爽報》及《壹週刊》等平面媒體，壹電視則以15億元新台幣賣出，其中不包括辦公大樓及攝影棚，共計175億元新台幣。先前與練台生訂立的意向書，獲其諒解並在同意前提下已終止。

由於收購金額大，辜仲諒還邀請台塑集團總裁王文淵、旺旺中時媒體集團董事長蔡衍明出資。

▶2012年11月13日

台灣金融管理監督委員會否決辜仲諒入主台灣壹傳媒的計劃，指出辜仲諒的家族對中國信託金融集團有實質控制權，依據「產金分離」政策，禁止其入主媒體等產業，也不能當壹傳媒代表人，其若參與投資，股份不得超過20%。

▶2013年3月25日

辜仲諒、王文淵、蔡衍明等買家決定不再續約，停止併購案。

▶2013年4月15日

年代集團再次以14億元新台幣買入壹電視，壹電視2013年6月1日正式脫離壹傳媒、轉手年代集團。

黎智英表示不會再賣台灣《蘋果日報》與《壹週刊》等平面媒體。

▶2013年10月18日

香港《爽報》出版最後一期，當晚宣布停刊。

▶2015年8月7日

《忽然1周》出版最後一期。

2017年黃浩收購壹週刊，但交易之後觸礁取消。（余俊亮攝）

▶2017年7月7日

黃浩宣布以4億元出售香港《都市日報》。

▶2017年7月17日

壹傳媒發公告，擬向黃浩全資持有的W Bros. Investments Limited，出售旗下多本雜誌的港、台業務，包括《壹週刊》、《忽然1周》、《FACE》（前身為《壹本便利》）、《ME!》及《Next+One》，若獲股東大會通過，預計同年9月完成交易。

2017年黃浩收購壹週刊，但交易之後觸礁取消。黃浩一度成為壹週刊主席。（余俊亮攝）

▶2018年2月2日

壹傳媒公布，未收到黃浩旗下公司就購買《壹週刊》的資金付款，壹傳媒視作終止交易。壹傳媒CEO張劍虹指，收到黃浩8,000萬元訂金；黃浩稱「是賣家不想做交易」。

▶2018年2月5日

黃浩入稟高等法院，控告壹傳媒旗下公司單方面毀約，要求賠償損失。

2018年最後一期《壹週刊》印刷版出版。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

▶2018年3月15日

香港《壹週刊》發行最後一期印刷版，期數第1462期。

2018年4月4日，台灣《壹週刊》發行最後一期印刷版，期數第880期。（中央社）

▶2018年4月4日

台灣《壹週刊》發行最後一期印刷版，期數第880期。

▶2018年8月

壹傳媒申請中止聆訊，獲高院判勝訴，等候仲裁結果，並下令黃浩一方支付懲罰性訟費。

▶2018年8月31日

台灣《爽報》出版最後一期停刊號。

▶2019年11月8日

壹傳媒與商人黃浩發表聯合聲明，指雙方達成和解協議。聲明指，雙方在協商過程中重新建立合作契機。

▼2020年8月10日 黎智英被捕、警方搜蘋果



▶2020年8月10日

黎智英被捕，警方進入壹傳媒、蘋果日報大樓搜查。

▶2021年5月14日

保安局凍結壹傳媒創辦人黎智英資產，及他持有的71.26%壹傳媒股份，涉事股份約值3.5億元。

▼2021年5月17日 台灣蘋果日報最後印刷版▼



+ 2

▶2021年5月17日

《台灣蘋果日報》出版最後一份印刷版報紙，解僱300多名員工。

▶2021年6月17日

壹傳媒行政總裁張劍虹、集團營運總裁周達權、《蘋果日報》副社長陳沛敏、總編輯羅偉光、蘋果動新聞平台總監張志偉被捕。

保安局引用《港區國安法》，凍結與《蘋果日報》相關三間公司資產，涉款1,800萬港元。

▶2021年6月23日

《蘋果日報》主筆楊清奇（筆名「李平」）被捕。

▼2021年6月23日 蘋果日報最後一夜▼



+ 18

▶2021年6月24日

香港《蘋果日報》出版最後一份報紙，香港網站「蘋果動新聞」、手機app及社交媒體平台凌晨後下架。

▶2021年6月27日

《蘋果日報》前英文版執行總編輯、前主筆馮偉光（筆名「盧峯」），於香港機場被禁止出境後被捕。

▼壹傳媒及《蘋果日報》高層相繼被捕▼



+ 2

▶2021年6月29日

壹傳媒公布，與潛在買家訂立意向書，出售持有「台蘋」的離岸公司「Amazing Sino International Limited」，致力7月底簽訂正式交易協議。

▶2021年6月30日

壹傳媒公布，與獨立第三方就建議出售台灣桃園15幅土地及土地上5幢樓宇，訂立不具法律約束力之意向書。

▶2021年7月1日

壹傳媒停止運作。

▶2021年7月21日

《蘋果日報》前執行總編輯林文宗被捕。馮偉光及陳沛敏同日被警方國安處撤銷保釋後，再度被捕。

▶2021年7月27日

台灣蘋果日報工會指，接獲資方通知將再啟動裁員計畫，預計遣散150名員工。

▶2021年9月29日

財政司司長陳茂波向高等法院提交壹傳媒集團清盤呈請。

▶2021年10月15日

高等法院委任安永企業財務服務有限公司為壹傳媒集團的臨時清盤人。

▶2021年11月10日

高等法院批准壹傳媒集團原臨時清盤人安永辭任，並委任譚競正會計師事務所為臨時清盤人。

▶2021年12月15日

高等法院向壹傳媒集團頒清盤令。

▶2021年12月27日

台蘋報道，接獲負責壹傳媒清盤人通知，台蘋買賣案正在進行中，有一組以上買家，其中尤以AVENGERS Limited最為積極。報道指該公司無中國資金、無任何中資背景，股東曾居台灣多年，具有傳媒經驗。

▼2021年12月 台灣民眾示威拒絕港府接管台蘋▼



▶2021年12月28日

台灣蘋果新聞網就買家作出澄清，指香港清盤人希望盡速完成台蘋買賣案，順利為壹傳媒清盤。

▶2022年1月14日

台蘋公布，收到香港壹傳媒清盤人通知，BVI註冊公司Avengers Limited為台灣蘋果的積極買家，公司掌控人是黃浩。黃浩稱2021年6月壹傳媒進入清盤程序前，成為台蘋潛在買家，又指是因2019年與壹傳媒達成的和解，令他有購買壹傳媒旗下公司的優先權。

▶2022年3月14日

高等法院委任譚競正會計師事務所的譚競正及文景城為壹傳媒的共同及各別清盤人。

台灣蘋果日報2021年5月停止印刷版，僅餘「蘋果新聞網」繼續運作。（資料圖片 / 聯合報系圖片）

▶2022年6月8日

台蘋公布，已完成交接，交易額高於3億元新台幣，又稱台蘋法人代表、壹傳媒前主席葉一堅及大部份同事，會一同轉移至新東家。及後有傳媒曝光，買家為17LIVE創辦人潘杰賢。

▶2022年6月10日

台蘋向台北市勞動局提交大量解僱計劃書，擬解僱280人。

▶2022年6月14日

壹傳媒清盤人於港交所發公告，指沒有授權出售台灣蘋果，亦無收到相關款項，將作出調查。

▶2022年6月16日

葉一堅向台灣蘋果新聞網員工發信，指所有事宜均經授權，絕非無權處分公司的事宜。

▶2022年6月17日

台灣傳媒報道，前《都市日報》社長李永康，以台蘋顧問身份入台，抵台後主導清盤及裁員行動，是買家黃浩的「分身」，超越入台時申報的目的，被台灣政府廢止居留許可，需十日內離境。

▶2022年6月23日

李永康接受台灣傳媒訪問，稱是葉一堅邀請他來台幫忙，又透露6月26日會離開台灣。

▶2022年7月26日

台灣傳媒引述消息指，潘杰賢無法出示黃浩能處理《台蘋》資產及營運的法律文件，又指台灣政府認為黃浩無權處分《台蘋》相關資產。

▶2022年8月15日

黎智英私人助理Mark Simon以壹傳媒股東、債權人身份，入稟士林地檢署，控告葉一堅、台蘋執行長吳玉愛、財務長諶讚鑫「背信罪」，指他們涉嫌違法出售台蘋給黃浩、潘杰賢，侵害香港壹傳媒公司及股東權利。

台蘋同日發聲明指Mark Simon誣告。

8月30日，17LIVE創辦人、新加坡商人潘杰賢在台北召開記者會，確定與黃浩就台蘋的交易告吹，9月1日會聘用大部份台蘋員工，另起爐灶辦「壹蘋新聞網」。（聯合報系圖片）

▶2022年8月30日

潘杰賢召開記者會，宣布成立新平台壹蘋新聞網，大部份台蘋員工獲轉聘。潘杰賢又指自己的交易對象為黃浩，與港蘋及台蘋無關，亦不會使用台蘋資產。

▶2022年8月31日

台灣「蘋果新聞網」於深夜停止更新，所有員工被遣散。

▶2022年9月1日

「壹蘋新聞網」正式營運。