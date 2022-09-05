台蘋停運｜黃浩專訪澄清賣盤案「中間人」角色　無向清盤人買資產

台灣《蘋果日報》旗下的「蘋果新聞網」（台蘋）8月31日停運，新加坡商人潘杰賢成立新平台「壹蘋新聞網」，接收大部份被遣散的員工。「台蘋」賣盤告吹已成定局，但交易過程仍有不少謎團未解，包括被傳是交易的中間人、香港商人黃浩擔任的角色。



「台蘋」停運後，黃浩接受《香港01》專訪，首度交代事件及外界的指控。他指，洽購「台蘋」是源於2018年收購壹週刊觸礁後，與壹傳媒和解後賦予他的權利；此後欲將「台蘋」授予潘杰賢，亦是出售這些權利，但因香港清盤人及台灣政府未釐清處分權，令事件變成羅生門。他澄清並非「白手套」，亦與「壹蘋」營運完全無關。



「台蘋」8月31日停運後，被指是交易中間人的黃浩接受專訪，首度交代交易詳情及外界的指控。（李澤彤攝）

台蘋交易 黃浩角色成謎

2021年6月17日，即香港蘋果日報停刊前不久，壹傳媒（0282）公告指擬出售台蘋資產，但之後清盤官進駐壹傳媒，交易無下文，「台蘋」亦多次傳出資金鏈斷要熄燈。

至去年底，「台蘋」公布黃浩持有的離岸公司Avengers Limited是最積極潛在買家，但今年6月8日發出完成交接的聲明後，卻被發現黃浩變成了交易中間人，17LIVE創辦人潘杰賢才是新東家。及後，香港清盤官又發公告，指從無授權出售「台蘋」。

8月30日，17LIVE創辦人、新加坡商人潘杰賢在台北召開記者會，確定與黃浩就「台蘋」的交易告吹，9月1日會聘用大部份「台蘋」員工，另起爐灶辦「壹蘋新聞網」。（資料圖片／聯合報系圖片）

潘杰賢購台蘋交易告吹

8月底，「台蘋」命運終明朗化，潘杰賢宣布成立新平台「壹蘋新聞網」，並接收大部份被「台蘋」遣散的員工，而台蘋則於8月31日深夜停運。

「從始至終，我唯一的交易對象是黃浩先生，和他百份百擁有的公司。我從未跟港蘋或台蘋，有任何交易關係。」潘杰賢在8月30日的記者會上說，此前欲購「台蘋」的交易對象是黃浩，但最終無法通過盡責審查，因此交易告吹，但並未解釋圍繞「台蘋」交易的重重謎團。

提到壹蘋新聞網成立，黃浩即指要恭喜潘杰賢和被轉聘的台蘋前員工。（李澤彤攝）

「恭喜他們（壹蘋新聞網）。」提到潘杰賢在「壹蘋」成立記者會上的說法，黃浩說：「我為那300名員工感到高興，可以繼續工作，而且可以傳承『台蘋』精神。」

▼黃浩2017年洽購香港《壹週刊》▼



購壹週刊觸礁 和解成買台蘋契機

首度就「台蘋」交易開腔的黃浩，解釋自己在交易中的角色，指一切源於2018年洽購《壹週刊》觸礁，事件鬧上法庭後，與壹傳媒簽立的和解協議。

「2019年和壹傳媒發出的聯合聲明，寫的是尋找一個更好的合作方式。」黃浩說，和解後曾與壹傳媒合作，又商討過不同的方案，包括向他轉讓集團旗下資產。不過，社會運動及疫情等種種因素，拖長了商討的時間，至2020年8月，壹傳媒創辦人黎智英因《港區國安法》被捕。

2020年12月31日，終審法院處理壹傳媒創辦人黎智英保釋上訴。（資料圖片／李澤彤攝）

黃浩強調，自己不想參與政治，故當時未繼續與壹傳媒合作，至2021年3月決定選擇與沒有在香港被告的壹傳媒子公司合作：「剩下我較有興趣，就是台灣『蘋果新聞網』和《壹週刊》。」

黃浩表示，2021年6月與壹傳媒簽立了文件，上市公司也發出公告，指與潛在買家就出售持有「台蘋」的離岸公司Amazing Sino International Limited，簽訂了意向書，惟因當時局勢「很敏感」，故要求集團不可披露他的買家身份。

▼2021年6月23日 《蘋果日報》最後一夜▼



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認無向清盤人洽購台蘋 稱壹傳媒曾轉移資產

然而，交易尚未完成，壹傳媒的因資產被港府凍結而被迫停運。黃浩坦承，自己沒有從香港清盤人手上，購買任何壹傳媒的台灣資產，直指清盤人手上並無「他想要的東西」。他解釋指，在進行盡職審查後，發現壹傳媒早年曾轉移資產：「尤其是2021年4月1日起，有些資產已不在壹傳媒台灣公司手上。」

他強調，現時他有權利處分的資產，並不在上市公司旗下，故「肯定不關清盤官事」。不過，他以簽署了保密協議為由，拒絕透露資產內容。

▼2021年12月 台灣民眾示威拒絕港府接管「台蘋」▼



清盤人與台政府互不承認 交易成羅生門

壹傳媒清盤人由法庭委任，在香港法律權力，但台灣政府不承認香港清盤人，黃浩直言「事件變成了羅生門」。他表示，清盤人曾想派人進入壹傳媒14間台灣分公司成為法人，但因台灣政府不允許而無法進行。

「我們在台生意，應跟台灣法律。但我是香港人，不想無視清盤官的權力，直接和台灣交易。」黃浩說。他在訪問中多次形容交易複雜，認為自己被夾在中間，笑說：「所以最好就是不要做！」

台灣蘋果日報2021年5月停止印刷版，僅餘「蘋果新聞網」繼續運作。（資料圖片 / 聯合報系圖片）

黃浩表示，五年前認識潘杰賢，本打算一起經營「台蘋」，但至今年7月，自己決定抽身，並無與潘杰賢完成交易，亦無參與成立新的「壹蘋新聞網」：「我認為現在不是交易的時侯。也不是說完全終止合作，但先暫停，再看看吧。」

潘杰賢8月底在記者會上，強調「五不一絕對」，指「壹蘋新聞網」不會使用「台蘋」的資產，「台蘋」停運前亦曾發聲明，指會封存新聞素材。不過，黃浩稱壹傳媒在英美仍有特許授權資料庫，可供購買使用，又指該資料庫並非上市公司資產。

▼2021年5月17日 台灣《蘋果日報》最後印刷版▼



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稱有文件證處分台蘋權利：適時公布

自「台蘋」交易消息傳出後，黃浩一直被質疑是中資「白手套」，亦有報道指他無法證明有權處分「台蘋」資產。黃浩反駁指是不實報道，稱多次透過法律代與台灣經濟部溝通，對方亦指毋須再就文件作補充，或進行視像訪問，強調並非中資，而是港資。

「經濟部向（台蘋法人）葉一堅說沒有問題、已知悉。沒有一個經濟部的發言人公開說不認可」黃浩說。不過，問及會否公開可以處分「台蘋」資產的證明，黃浩卻說要遲一點：「我想適當的時候會公布。」

8月31日，台蘋最後一日，曾任壹傳媒主席的法人代表葉一堅，與員工聚餐。（台灣蘋果新聞網）

葉一堅如「半個老竇」

目前曾任壹傳媒主席的葉一堅，仍是「台蘋」的法人代表，他並無過渡到新公司。說起葉一堅，黃浩形容對方親切，曾教他經營報章，尊稱他為前輩，是朋友，也有如「半個老竇」。

「他覺得我膽大包天。壹傳媒、『台蘋』這麼複雜都敢染指，《壹週刊》的事還未煩夠嗎？」黃浩笑說，指當時回應葉一堅，會讓自己「煩」到50歲，「我後天50歲了，所以不再煩這件事了！」

壹傳媒創辦人黎智英的私人助理Mark Simon早年曾於海軍情報局任潛艇分析員，他其後強調1991年離開該單位後，再沒有為美國政府工作。（資料圖片）

指Mark Simon提告如笑話

黎智英前私人助理Mark Simon，早前於台灣控告葉一堅及另外兩名「台蘋」高層，指他們違法出售「台蘋」予黃浩及潘杰賢。

「笑話一宗，提什麼告？」黃浩直言，他質疑Mark Simon之前在壹傳媒並無角色。

有壹傳媒情意結？不參與「壹蘋」不覺可惜

早年為壹傳媒寫飲食專欄，黃浩指自己對《蘋果日報》、《壹週刊》有情意結，又花了不少時間於「台蘋」交易上。不過，最後決定全交潘杰賢營運，他說不再感到可惜。

「我老了，『入五』（50歲）了，受不了像以前那樣。」黃浩說，直言不想再經營媒體，曾打算創立「有電商的Netflix」般的平台，但想想過程艱難又辛苦，便打消了念頭。

他認為，潘杰賢有能力將流量變成現金，又指對方是新加坡人，「政治較中立」，是適合接手台蘋的人選。「壹蘋新聞網」（Next Apple），名字取自「壹週刊」（Next）和「蘋果日報」（Apple），他相信，潘杰賢與近300名前台蘋員工可將蘋果精神傳承下去：「Next Apple即下一個蘋果，那精神不滅。」

《香港01》早前獲得壹傳媒清盤官，要求台灣《蘋果日報》（台蘋）簽署委任高雄會計師的文件。（資料圖片／勞顯亮攝）

《香港01》8月30日報道，香港清盤官要求「台蘋」簽署文件，委任高雄會計師處理兩間壹傳媒台灣分公司的資產。涉事的會計師回覆指，台蘋9月起再無員工，被委託於台灣處理公司清盤事宜。

台灣陸委會發聲明，指不容《港區國安法》伸手到台灣。（陸委會）

9月1日，「台蘋」停運後，陸委會發聲明，指不容港區國安法伸入台灣，亦不承認其效力，表明任何屬香港清盤令的延伸行為，在台灣都無效。同日，台灣文化部與經濟部派員到「台蘋」辦公室，清點資產。