台蘋停運｜清盤人委任高雄會計師處分資產內容曝光　葉一堅無回應

台灣蘋果日報旗下的「蘋果新聞網」明日（31日）深夜停止更新，大部份員工獲轉聘至17LIVE創辦人、新加坡商人潘杰賢的新公司，並將於9月起營運新平台「壹蘋新聞網」。《香港01》獲悉，香港壹傳媒清盤人曾向台灣分公司發信，要求簽署文件，委任一間位於高雄的顧問公司保管及處分台蘋資產。



涉事顧問公司回覆指，只是協助台灣分公司清盤及善後，不涉任何資產轉移，而是協助清盤及關閉公司，亦認為事件扯不上政治關係或立場。台灣分公司法人代表葉一堅則表示「沒有回應」。



《香港01》獲得壹傳媒清盤官，要求台灣蘋果日報（台蘋）簽署委任高雄會計師的文件。（勞顯亮攝）

台蘋屢傳賣盤 今日確定熄燈

香港壹傳媒集團（0282）停止運作後，台灣業務繼續營運，包括台灣蘋果日報的網上平台「蘋果新聞網」（簡稱「台蘋」）。及後屢次傳出台蘋賣盤、結業等消息。到今年6月，台灣分公司法人代表葉一堅發聲明台灣蘋果日報已完成交接，大部份員工可轉移到新東家留用。

當時有指交易與曾購入《壹週刊》但觸礁的黃浩有關，而新買家為直播平台17LIVE創辦人、新加坡商人潘杰賢。不過惟香港清盤人澄清，沒有授權出售「台蘋」。

8月30日，17LIVE創辦人、新加坡商人潘杰賢在台北召開記者會，確定與黃浩就台蘋的交易告吹，9月1日會聘用大部份台蘋員工，另起爐灶辦「壹蘋新聞網」。（聯合報系圖片）

「台蘋」生死到今日（8月30日）終於明朗，潘杰賢召開記者會，指「台蘋」於8月31日停運，員工遣散於同日生效，大部份員工會獲轉聘至新公司，新平台「壹蘋新聞網」將9月1日起正式營運。

「從始至終，我唯一的交易對象是黃浩先生，跟他百分百擁有的公司，我從未跟『港蘋』或『台蘋』有任何交易關係。」潘杰賢表示，法律、財務團隊盡職調查後，認為交易無法進行，因此交易告吹。他強調，買賣案無中資介入，並堅守「五不一絕對」，不使用台灣蘋果品牌、網址、資產、不接觸台蘋個資、不介入新聞中立，並絕對遵守法律。

▼2021年12月 台灣民眾示威拒絕港府接管台蘋▼



香港清盤人去信台蘋 要求委任高雄公司處理資產

壹傳媒去年停運後，財政司司長陳茂波根據《公司條例》向高等法院提出清盤呈請，並於去年12月獲批。高等法院於今年3月，正式委任譚競正會計師事務所為壹傳媒的清盤人。

《香港01》獲得兩封由香港清盤人，發予壹傳媒台灣分公司法人代表葉一堅，及財務長諶讚鑫的內部電郵，要求委任顧問公司處理台蘋資產。

壹傳媒台灣業務、台灣蘋果日報旗下「蘋果新聞網」即將停運。（資料圖片 / 聯合報系圖片）

包括保管控制檔案、敏感資料

香港清盤人於電郵中表示，為確保壹傳媒台灣分公司大量遣散員工後，公司財產得以妥善保存，及便利後續工作，香港壹傳媒總公司決定委任台灣崇正管理顧問股份有限公司為特別顧問，先行處理蘋果日報發展有限公司，及壹本便利出版有限公司，兩間台灣分公司的事宜。

電郵附上兩封委任書，委任崇正管理顧問處分兩間公司的資產，包括保管或控制公司一切財產及文件、收取或追討債權、保障公司資料、檔案、敏感資訊及無形資產。另外，崇正管理顧問在獲得公司唯一董事授權下，可代為處理台灣業務，及處理遣散員工、縮水業務等工作。

香港清盤人要求葉一堅及諶讚鑫，盡快於委任書上蓋上分公司公章及經理人簽章。有消息指，周一（29日）有人於委任書上蓋上公司印章。

▼2021年6月23日 蘋果日報最後一夜▼



+ 18

台蘋唯一法人葉一堅：沒有回應

根據台灣工商登記紀錄，「香港商蘋果日報發展有限公司台灣分公司」、「香港商壹本便利出版有限公司」，目前的唯一法定代表人，是曾任壹傳媒董事會主席的葉一堅。《香港01》向他查詢關於「台蘋」停運、潘杰賢創辦「壹蘋新聞網」等事宜，他表示「沒有回應」。

▼2021年5月17日 台灣蘋果日報最後印刷版▼



+ 2

高雄會計師：非轉移資產 傾向清盤將公司關閉

崇正管理顧問的負責人薛又瑋回覆查詢時，承認受香港清盤人所託，於9月起協助處理壹傳媒台灣分公司的清盤事宜，但否認台灣《蘋果》會將資產轉移至該公司：「我們沒有這權力。」

薛又瑋指，台灣分公司於8月底會完成遣散員工，接下來將無人處理公司債項、清盤程序等事宜，如無外部人士協助善後，只會留下爛攤子：「9月以後才會去協助，方向應傾向是清盤，然後把公司關掉。」問到是否已完成委任程序，他並未正面回應，只表示現階段情況仍然模糊，但認為委任公司提供協助，扯不上政治關係或立場。

台灣蘋果日報2021年5月停止印刷版，僅餘「蘋果新聞網」繼續運作。（資料圖片 / 聯合報系圖片）

壹傳媒遭國安法凍結資產前 未及出售台灣業務

2021年6月，香港壹傳媒集團曾發公告指，擬出售台灣業務。不過，在完成交易前，集團創辦人黎智英及公司多名高層，相繼被指違《港區國安法》被捕，保安局亦凍結黎智英，及與《蘋果日報》相關的三間公司資產，財政司司長陳茂波去年底更根據《公司條例》，要求高等法院頒令壹傳媒有限公司清盤。