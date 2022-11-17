01獨家｜FTX崩盤前欲返港　子公司與Genesis Block「共享」高層

全球第二大的虛擬貨幣交易所FTX申請破產保護，《香港01》發現，FTX今年在香港動作頻頻，註冊本港子公司，綽號「薯條哥」的創辦人Sam Bankman-Fried（SBF）出任董事，更報住灣仔服務式住宅。

香港子公司的董事，更是另一虛擬貨幣交易平台Genesis Blocks的聯合創辦人兼董事會成員葉德恩（Clement Ip），兩間公司疑共用辦公室。不過在FTX崩盤前後，兩間FTX在本港註冊的關聯公司的港人董事隨即辭職跳船。Genesis Block曾承認「有少少資金」存放於FTX，又呼籲客戶勿再存入虛擬貨幣，但提款不受影響。



FTX崩盤，香港子公司曝光。（香港01製圖）

9月設香港子公司 Genesis Block聯合創辦人任董事

2018年在香港創立交易平台「FTX」和對沖基金「Alameda Research」，一直以離岸公司營運，並無在香港註冊同名公司。2020年港府宣布計劃規管虛擬貨幣交易平台，FTX最終於2021年撤出香港，將總部搬到巴哈馬。

FTX創辦人Sam Bankman-Fried（SBF）報住灣仔的服務式住宅單位。（李穎霖攝）

不過《香港01》發現，FTX今年在香港動作頻頻，9月開設香港註冊的子公司「FTX Hong Kong Limited」，董事包括FTX創辦人Sam Bankman-Fried（SBF），以及另外兩名香港人陳綠惠（Chan Luk Wai）和葉德恩（Ip Clement Joshua）；SBF更報住灣仔的服務式住宅單位。

其中陳綠惠就是FTX幕僚長（Chief of Staff）Jen Chan，而葉德恩則是本港另一間虛擬貨幣交易平台「Genesis Block」的聯合創辦人、董事會成員兼前CEO。

2021年5月11日，綽號「薯條哥」的FTX創辦人Sam Bankman-Fried，在香港接受外媒訪問。（Lam Yik / Bloomberg / Getty Images / 視覺中國）

據報關聯公司CEO身處香港 欲前往杜拜

11月12日，FTX申請破產保護，SBF有份投資的新聞網站Semafor，就在11月13日報道，指FTX部份職員將從巴哈馬遷回香港或其他地方。亦在此時，外電報道SBF潛逃杜拜失敗；同為SBF創辦的關聯公司Alameda Research，行政總裁Caroline Ellison亦被指身在香港，希望潛逃。

FTX官網介紹，陳綠惠（Jen Chan）為幕僚長（Chief of Staff）。（勞顯亮攝）

《香港01》調查發現，原來FTX和Alameda Research成立時，已在香港本地註冊公司Cottonwood Grove Limited，由英屬處女島（BVI）註冊的Alameda Research全資控股，董事為SBF、陳綠惠和羅穎雯（LAW Wing Man Charis），今年1月，葉德恩亦加入成為董事。

10月31日，FTX創辦人Sam Bankman-Fried（SBF），以視像形式出席香港金融科技周。（資料圖片）

幣安宣布取消收購同日 香港董事跳船

陳綠惠另擔任本港註冊公司「Salameda Limited」的唯一股東兼董事。英國《金融時報》報道，Salameda為Cottonwood Grove的關聯公司，有「啟動服務協議」（start-up service agreement）。

11月9日，即幣安宣布取消收購FTX的同一日，陳綠惠、葉德恩、羅穎雯辭去Cottonwood Grove的董事；陳綠惠、葉德恩亦在11月14日辭去FTX Hong Kong的董事。

關聯公司與Genesis Block 疑共用辦公室

FTX Hong Kong及Salameda的註冊地址，均為上環商廈的秘書公司。Cottonwood Grove Limited的註冊地址，則在11月1日改到灣仔駱克道333號42樓，惟現場烏燈黑火，未見有人辦工，門前及大廈水牌亦無公司名稱。葉德恩持有的另一公司，亦註冊該單位為辦公室地址。

大廈保安員表示，42樓及43樓單位，應為同一公司租用，常見「同一班人走上走落」，而43樓正是Genesis Block的辦公室。

有Genesis Block職員向記者表示，指「42樓是我們新搬入的」，但無透露搬入日期，又稱無聽過Cottonwood Grove。

Genesis Block辦公室應門職員則指，公司創辦人葉德恩及洪嘉昊「很忙」，又改口指「不在公司」，並指不知道公司與FTX Hong Kong有無關係，又一度以公司負責人忙碌、不會回覆及「冇意思」為由，拒留下記者的聯絡方式。

《香港01》就Genesis Block與FTX的關係、共用辦公室、資金風險等問題，向Genesis Block查詢，截稿前未有回覆。

本地虛擬貨幣平台Genesis Block，在尖沙咀設有地舖，供市民買賣。（王海圖攝）

Genesis Block籲勿再存入虛幣 認有資產存放FTX

FTX崩盤後，Genesis Block聯合創辦人兼總監洪嘉昊向客戶發通知，由於技術問題，建議客戶勿於平台存入虛幣，提款則不受影響。

根據職場社交網站Linkedin和創業公司數據庫Crunchbase資料，部份Genesis Block員工近日紛紛更新職位，轉職至FTX或Alameda，部份工作期有重疊。

有報道指，Genesis Block所利用的交易資金，曾主要來自Alameda Research；場外交易（OTC）的客戶資金亦有在FTX。

洪嘉昊接受《明報》查詢時承認，Genesis Block「有少少資產」存放於FTX，但不評論交易資金是否來自Alameda，亦否認與FTX共用辦公室，只形容Genesis Block與FTX、Alameda關係友好，認為公司互相交流人才、同時給員工更多機會向外闖並無不妥。