FTX風暴｜專家看加密貨幣市場亂局：FTX破產是「雷曼時刻」？

全球第二大加密貨幣交易平台FTX上周突然申請破產以後，引發了整個加密貨幣市場的動盪，外界憂心加密貨幣市場是否正在上演形如引發2008年金融海嘯的「雷曼時刻」。



事件發生後，頂級加密貨幣比特幣的交易價格一度跌破16,000美元，為兩年以來的首次。此前，包括Celsius和Voyager、主要代幣terraUSD和Luna以及對沖基金Three Arrows Capital在內的幾個加密貨幣貸款機構的倒閉，已經在「薯條哥」Sam Bankman-Fried（SBF）領導的FTX出現危機之前就敲響了警鐘。今年以來，由於利率上升促使投資者拋棄風險較高的資產，加密貨幣市場也受到了巨大的壓力。

金融學者、加密貨幣市場專家在事後分析並反思：FTX的崩盤究竟對這個1萬億美元的市場來說意味着什麼？

FTX行政總裁Sam Bankman-Fried曾出手收購多間虛擬貨幣公司，惟FTX其後亦出現財政危機。（Getty Images）

美國前財長薩默斯

美國前財政部長薩默斯（Lawrence Summers）、現任哈佛大學教授薩默斯表示：「過去幾天加密貨幣領域發生的事情將嚇到人們，也將嚇到監管機構採取行動。」但他認為，FTX破產引發「雷曼式」崩潰的風險並不高：「因為銀行體系的資本比過去更好了。因為美聯儲處於一觸即發的戒備狀態。而且也因為，特別是在新冠早期階段發生的事情之後，我們有了更多的先例，也更願意投入流動性。」

2008年，美國第四大投資銀行雷曼兄弟的破產被普遍視為金融海嘯的導火索。

圖為2016年12月2日，薩默斯在2016年財富+時代全球論壇上發言。(Getty Images)

幣安創始人趙長鵬



然而，幣安CEO趙長鵬本周卻在印尼出席會議期間表示，全球金融危機「可能是對本周事件的準確比喻」，警告未來幾周可能會有更多公司倒閉。幣安現時穩佔加密貨幣交易所的龍頭位置。

「隨着FTX的倒閉，我們將看到連帶效應，特別是對於那些接近FTX生態系統的人來說，他們將受到負面影響。」不過，他也相信加密貨幣行業最終會恢復：「市場將自我治癒。」

幣安行政總裁趙長鵬原本有意成為FTX的白武士，但最終因為對方的情況「非他們能力所及」而告吹。（Getty Images）

安聯首席經濟顧問穆罕默德埃裏安



穆罕默德埃裏安（Mohamed El-Erian）稱FTX事件「令人震驚」，其所引發的加密貨幣市場的混亂將使監管機構徹夜難眠，因為他們將對加密貨幣企業進行「大規模」追趕。

穆罕默德埃裏安對美國全國廣播公司財經頻道（CNBC）表示：「已經存在的不負責任的槓桿，資產的交叉所有權的數量。這類事情不應該發生。我懷疑他們所目睹的事件會讓他們夜不能寐。」

他也表示：「好消息是，與銀行不同，它們不是支付和結算系統的一部分，所以我們不必擔心大的系統性影響。」他說：「不負責任的舉債行為，資產的交叉所有權。這種事情不應該發生。」這位資深經濟學家表示，監管機構將進行「大規模」迎頭趕上，「我懷疑，他們看到的東西會讓他們夜不能寐。」

The pressure on #Bitcoin, and the #crypto space in general, continues today as more information emerges — and more questions are raised — about the scale and scope of the }FTX debacle.

This is about more than over-leverage, hubris, and irresponsible risk taking. pic.twitter.com/9vnaN92ovi — Mohamed A. El-Erian (@elerianm) November 9, 2022

沃頓商學院金融學教授西格爾



西格爾（Jeremy Siegel）在談到加密貨幣崩潰時說：「就像有些人說的，『如果它真的倒下了，這是雷曼時刻嗎？不！因為它的價值實際上已經下降了一半以上，金融體系很好地存活了下來。」

他補充道：「有一件事非常重要：當雷曼兄弟破產時，我把錢投到了貨幣市場共同基金。我在銀行存了錢。我對自己說，謝天謝地，美聯儲在支持這些資產。加密貨幣沒有這樣的條件。」

加密貨幣投資公司Galaxy Digital創辦人Mike Novogratz



Novogratz在接受CNBC採訪時表示：「整個系統建立在信任之上——所有的金融活動都建立在信任之上。」他亦指：「在某種程度上，這對為人們購買、出售、借貸和推廣硬幣而建立的基礎設施來說要糟糕得多，因此這將是一個挫折。」

他把FTX的崛起和潰敗形容為：「一個和時間一樣古老的故事」——「一個穿着百慕達短褲、頭髮蓬鬆、富有魅力的年輕人迷住了世界上20位最好的投資者，迷住了監管機構，可以說是整個體系的頭臉。」但他也認為，這一事件不會終結加密貨幣：「我敢打賭，在接下來的幾年裏，你將看到去中心化的金融真正起飛。」

區塊鏈巨頭Circle行政總裁、FTX股東Jeremy Allaire



Allaire 在Twitter上表示：「整個市場周期（下跌）給了我們很多機會來反思市場的深層問題。缺乏透明度，缺乏對手的可見性，項目資金和資產負債表錨定在投機代幣，都是根本的原因。」

2/ This entire market cycle (down), has given us many opportunities to reflect on deep issues in the market. Lack of transparency, lack of counter-party visibility, and project treasuries and balance sheets anchored in speculative tokens are root causes. — Jeremy Allaire (@jerallaire) November 8, 2022

Allaire指Circle的穩定幣USD Coin沒有受到危機的影響。它是加密貨幣市場上最大的穩定幣，任何可能對其產生負面影響的傳染病都將是災難性的。

Allaire補充道：「最後，作為一個在這個行業工作了10年的人，令人失望的是，一項由2008年雷曼兄弟的破產而催生出來的技術，卻衍生出了自己的版本。我們可以做得更好。」