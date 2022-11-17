FTX風暴｜雷曼事件？安然醜聞？還是「馬多夫騙局」

10月31日，FTX創辧人兼首席執行官Sam Bankman-Fried（SBF，）還在「2022年香港金融科技周」網絡研討會上表示，香港可能會成為Web3、區塊鏈和加密貨幣中心。10天后，FTX宣佈破產。

FTX無預警倒閉。全球第二大加密貨幣交易所FTX宣佈破產，主因是FTX數日前遭爆料「資不抵債」，隨後市場湧現恐慌賣壓，導致FTX無力支付數10億美元的擠兑浪潮，出現約80億美元的資金缺口，隨後SBF正式申請「破產重組程序」。同一天，與其同氣連枝的加密對沖基金Alameda Research全體員工提出辭職。

FTX曾被公認為加密貨幣圈藍籌股：收購了瀕臨破產的Bithumb、Liquid和BitVo，並承諾為陷入困境的貸款方Voyager和BlockFi提供超過7.5億美元的救助交易。不久前，SBF還為美國中期選舉捐贈的3920萬美元，被外界視為FTX向支持加密市場監管一方的投誠之舉。這也讓SBF一舉從「救世主」，成了幣圈的叛徒。而後Alameda突遭做空，將FTX送上資不抵債的風口浪尖，也是壓縮駱駝的最後一根稻草。

圖為2021年12月8日，FTX行政總裁Sam Bankman-Fried（SBF）出席眾議院金融服務委員會的聽證會。FTX本是全球第二大虛擬貨幣交易所，卻在2022年11月「爆煲」，人稱「薯條哥」的創辦人兼行政總裁SBF亦落得身家蒸發的下場。（Getty）

11月6日，幣安的創始人趙長鵬率先用行動劍指FTX，宣佈拋售賬面上所有的FTX代幣FTT。自此，幣圈的潘多拉盒子正式被打開。短短5天內，FTX經歷了加密圈拋售FTT擠兑、FTT幣價暴跌、幣安簽訂非約束性收購協議、幣安放棄收購。最終，FTX不堪重負，申請破產。

這是「麥道夫騙局」

美國前財政部長薩默斯（Lawrence Summers）在彭博社的採訪中表示，他在SBF加密帝國的崩潰中看到了「安然醜聞」的影子。薩默斯在發布的一段視頻中表示，最近很多人都把FTX的危機與雷曼兄弟的破產相提並論，然而，他會更傾向於把FTX比作安然公司。

諷刺的是， FTX的官方聲明提到，曾辦理「安然醜聞」案的芝加哥律師John J. Ray III被任命為FTX集團首席執行官，而創始人SBF已辭去首席執行官職務。

坦率說，幣圈傳出「雷曼時刻」並不是第一次了，但顯然不可如此比較。「雷曼事件」也好，「安然醜聞」也罷，這不是今年倒下的第一家加密貨幣交易所，當然也不會是最後一家。加密貨幣行業的「雷」還在繼續，LUNA崩盤後的餘震還在擴散，FTX倒下後的深遠影響也不過才剛剛開始。

筆者更願意將FTX比喻為「馬多夫騙局」。FTX 號稱創立最適合交易者的加密貨幣交易所，並有許多創新的功能。是幣圈甚至區塊鏈產業的大佬，愛捐錢做慈善，創造良好的形象。提供每年 5-8%年利，有大量的交易手續費、投資和金融服務收入。FTX 在市場爆出資產負債表有問題後，加上幣圈第一大佬宣佈為了控制風險要售出所有 FTT，恐慌性擠兑導致流動性枯竭垮台。FTX 估值 320 億美金，實際持有資產、負債約一半左右，投資人慘賠。

馬多夫（Bernie Madoff）在2009年在紐約法院出庭應訊。（AP）

想想幣圈這幾個月的三箭資本、luna、celsius、blockfi，再想想 2008 年的貝爾斯登、雷曼兄弟等大投行，就會知道就算機率再低，都還是可能發生。沒有什麼「大到不能倒」。或許，如果沒有大環境市場緊縮、流動性枯竭，如果大環境寬鬆、沒有資產負債表爆料、沒有大佬說要賣 FTT……就不會造成恐慌性擠兑，相信 SBF 如果即時回頭是岸、立馬降低風險，FTX 也不會破產，但這些都是「如果」。要知道，在牛市最賺錢的那一套永遠是加槓桿，但到了熊市流動性不夠時，往往都是那群嚐過甜頭的人暴雷。

FTX 破產的啟示

當然，如此魔幻的事情也只能發生在這個行業——缺乏透明，缺乏監管，又缺乏自律和信任。發展的有多迅速，倒閉起來就可能再乘以百倍速。這個行業的人經常說，「幣圈一日，人間十年」。以前是形容財富積累的速度，現在用在崩盤的速度上更貼切。

FTX宣佈破產後，幾乎每家交易所都在努力證明自己的資產足夠兑付，儘管有些交易所證明的過程有點動作變形。不論如何掙扎，可以確定的是，還會有下一個雷。行業發展到今天，無論是「韭菜」，還是投資機構，甚至是創業者等，都為這個行業的泡沫吹了一口氣。泡沫破裂的時候，沒有一口氣是無辜的。FTX的倒下，沒有人能夠倖免於難。

熱火與擁有球場的地方政府發聲明，即時中止與FTX的商業合作。（Twitter）

整個行業面臨着前所未有的信任危機。缺乏監管、活動集中在幾個平台上、近親繁殖……加密貨幣世界的缺陷正在暴露出來。必將面臨更加嚴格的監管，尤其是中心化交易所。

美國證券交易委員會 (SEC) 和商品期貨交易委員會 (CFTC) 還將調查 Sam Bankman-Fried 的公司 (SBF) 是否妥善管理了客戶的資金。監管機構也在密切關注 Sam Bankman-Fried 的帝國、FTX.com、FTX US 和 Alameda Research 的各個實體之間的聯繫。

FTX 的衰落提醒中心化平台、DeFi 協議和區塊鏈之間密切的財務聯繫。這些實體開發的各種代幣的所有權和流通所編織的紐帶灌溉了整個生態系統。對於 FTX 而言，其直接競爭對手 Binance 以 5.3 億美元的價格出售了自己的代幣，這引起了市場的恐慌。

許多 DeFi 平台還提供加密貸款，以換取以另一種加密貨幣形式存入抵押品。例如，Luna 代幣的崩潰導致了 Celsius 平台的破產，該平台對該資產的敞口過多，無法在其價值下跌的情況下倖存下來。

隨着目前對 FTX 施加的壓力，它是另一個處於動盪之中的區塊鏈。FTX 是 Solana 的主要支持者，其 SOL 代幣的價格在幾天內減半。

這是一連串的連鎖反應，但也恰恰說明瞭加密貨幣市場的脆弱性。

幣安行政總裁趙長鵬原本有意成為FTX的白武士，但最終因為對方的情況「非他們能力所及」而告吹。（Getty Images）

暴跌暴漲是加密貨幣一貫表現，它們不具備法定貨幣地位、沒有實際價值支撐、相關交易純屬投機炒作的本質導致。近期虛擬貨幣資產領域出現的一系列風險事件，更令這些加密貨幣遭遇巨大的流動性危機。相比2008年全球央行斥資萬億美元救助因雷曼兄弟倒閉而爆發的次貸危機，此次加密數字資產的流動性危機根本不會有人施以援手。

除了央行緊縮的宏觀背景外，部分加密貨幣市場的投資者過度加槓桿導致風險敞口陡增，隨後加密貨幣價格大跌引發爆倉，疊加事件性因素的發酵，加密貨幣市場拋壓激增。像FTX、Luna的暴雷，給幣圈產生很大影響，包括資金面，流動性，情緒恐慌。

近年來，全球加密數字資產監管趨嚴，虛擬貨幣依然能受到眾多投資者的熱捧，一個重要原因是很多人依然相信加密數字資產將持續高速發展。倘若此次虛擬幣危機最終導致這一信念顯著「退潮」，全球加密數字資產的輝煌大廈無疑將成沙上之塔。

這一天只是或早或晚。與其他傳統資產不同，虛擬貨幣本來就沒有可供錨定的內在價值，沒有固定資產，沒有收入流，也沒有底層業務，一旦沒有了「信仰」支撐，什麼「分析方法」都顯得非常可笑。或許，此番「血洗」，能擊破虛擬幣市場一度極其自信的「賭徒心態」。

不少人已經開始對比特幣運行的底層邏輯提出質疑，認為這就是一場擊鼓傳花的遊戲。「其價格完全取決於人們的買入意願」，這對投資者來說是非常可怕的，因為如果有足夠的人拋售，那就沒有底價可言。只要有足夠的人拋售或被迫拋售，沒有什麼能阻止明天跌到1萬美元。