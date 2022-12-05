越南女首富被捕｜三高層離奇死亡　與港人丈夫持159億元香港物業

持香港身份證的越南女首富張美蘭在10月7日被捕，涉非法發行債劵、非法挪用投資者數億港元。當地傳媒報道，三名關聯公司的高層，在張美蘭被捕前後離奇死亡，包括同日被捕的女助理。

張的港人丈夫朱立基，在港持有總值159億元的多個物業，曾涉2010年天匯撻訂事件，更被指為幕後大買家。記者曾到朱立基公司及住所查詢夫婦二人的最新狀況，惟未獲回覆。



持香港身份證的越南女首富、萬盛發集團主席張美蘭在10月7日被捕，涉在2018至2019年期間非法發行債劵，疑非法挪用投資者數億港元。（網上圖片）

地產酒店大亨 涉挪用數億港元被捕

越南女首富張美蘭在越南涉獵房地產、酒店及餐飲等生意，更以旗下公司發行債券。

越南公安部在10月8日發布消息，指萬盛發集團創辦人兼主席張美蘭等人，涉在2018至2019年期間以旗下公司非法發行債劵，及非法挪用投資者數萬億越南盾（約數億港元），66歲的張美蘭，以及她身的助理、西貢商業銀行董事阮芳紅（Nguyen Phuong Hong）等人同在10月7日被捕。

萬盛發集團創辦人兼主席張美蘭等人涉非法發行債劵被捕，集團公司助理阮芳紅（Nguyen Phuong Hong）同日被捕，但有報道指阮芳紅被捕兩日後逝世。（越南公安部相片）

被捕前後一星期 三名關聯高層離世

多間越南及海外傳媒報道，三名關聯的高層在張美蘭被捕前後相繼離世。其中阮芳紅在被捕兩日後，即10月9日逝世，英國廣播公司（BBC）的報道更有刊登阮芳紅訃告的相片。

另一名曾為張美蘭公司發行債券的新越證券公司高層阮進清（Nguyen Tien Thanh）在張被捕前一日，即10月6日亦離世。

地產公司高層阮玉陽（Nguyen Ngoc Duong）亦在同月14日疑跳樓自殺身亡，更留有遺書，越南報章更刊登他的訃告及遺書。

張美蘭（左）及朱立基在港的公司主要收租，近年轉型成發展商，持有總值159億元的多個香港物業。（網上圖片）

丈夫在港持159億元物業 職員稱不會作回應

張美蘭的丈夫朱立基是土生土長香港人，擔任為萬盛發集團輔助股份公司董事長，在港亦有設立「盈本有限公司」。

朱立基在港的公司主要收租，近年轉型成發展商，持有總值159億元的多個香港物業，包括整幢市值90億元的中環盈置大廈、整幢市值35億元的上環商廈The Wellington、鰂魚涌市值8億元正興建的酒店、五伙市值共18億元的山頂豪宅倚巒及四伙市值共8億元的半山豪宅天匯。

記者曾到朱立基的公司及山頂寓所查詢三名關聯高層死亡的事件，職員稱他不在公司，也不會作任何回應。（香港01記者攝）

記者曾到朱立基的公司及山頂寓所查詢，職員稱他不在公司，也不會作任何回應。寓所保安指會將聯絡方式交予朱的秘書，惟保安拒透露夫婦二人近日有否回家，及其有關狀況。記者在截稿前亦未接獲朱立基的回覆。