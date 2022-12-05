越南女首富被捕｜丈夫朱立基捲半山天匯撻訂案　致政府出招規管

越南女首富、萬盛發集團主席張美蘭10月初涉非法發行債劵，挪用數億港元被越南警方拘捕，三名高層離奇死亡，令事件添上神秘色彩。張美蘭與港人丈夫朱立基，在香港擁有159億元物業，在越南更有地產和酒店王國。

朱立基於2010年曾捲入半山豪宅天匯撻訂案，當時天匯24伙單位買家全為離岸公司，朱被指是幕後大買家，最終20伙撻訂，警方立案調查但最終未有人被起訴。港府最終因此出招規管一手樓銷售。



越南女首富、萬盛發集團主席張美蘭10月初涉非法發行債劵，挪用數億港元被越南警方拘捕。丈夫朱立基於2010年曾捲入半山豪宅天匯撻訂事件，更被指為天匯24伙單位的幕後大買家。（網上圖片）

越南出差認識張美蘭 婚後成酒店地產大亨

朱立基與張美蘭今年均為66歲。朱立基在香港土生土長，小時候依靠父親朱鎮康在上環東街開設「銘昌號」賣鹹魚養活一家。他長大後到德國留學，其後被德國公司派往越南工作，並認識張美蘭。

越南女首富、萬盛發集團主席張美蘭10月初涉非法發行債劵，挪用數億港元被越南警方拘捕。丈夫朱立基於2010年曾捲入半山豪宅天匯撻訂事件，更被指為天匯24伙單位的幕後大買家。（網上圖片）

二人結婚後，於1991年在越南成立萬盛發集團，起初從事貿易，再轉做酒店及餐飲生意，在1995年開設第一間酒店，即西貢溫莎酒店，並開設多間餐廳，其後更在香港及越南沾手房地產生意，現在港持有159億元物業。

2007年朱立基一度考慮買殼上市，不過遇到殼股官司和金融海嘯而未能成事

朱立基最為人認知的便是2010年捲入半山豪宅天匯撻訂事件，首批出售的24個單位，都是由離岸公司購入，但最終20伙撻訂爛尾收場，朱立基更被指為天匯單位的幕後大買家。（香港01記者攝）

被指為天匯撻訂案幕後大買家

朱立基最為人認知的便是2010年捲入半山豪宅天匯撻訂事件。當年發展商恒基的天匯複式單位，以天價4.39億元成交，呎價7.12萬元。首批出售的24個單位，都是由離岸公司購入，但最終20伙撻訂爛尾收場，朱立基更被指為天匯單位的幕後大買家。

時任運房局局長鄭汝樺曾表示政府會介入並監察首批單位交易進展。警方在2010年7月中搜查恒基地產總部，並立案調查事件，但最終因證據不足未有人被起訴。

港府其後在2013年立法規管一手樓銷售，包括要公布支付條款，若取消交易，要於一個工作日之內公布等。