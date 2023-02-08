警察福利基金捐款暴跌85%　同鄉會絕迹　美國會恢復一年後再斷捐

警察福利基金於反修例運動後，曾連續兩年收到過億元捐款，但上年度收到得的捐款暴跌85%，不足1,900萬元。《香港01》根據公開資料守則，查閱捐款紀錄，發現最新一年的捐款不足百筆，超過76%為匿名，包括最高一筆的1,100萬元。

其中美國會（The American Club Hong Kong）去年恢復捐款一年後再度斷捐，而多個同鄉會亦從捐款紀錄中消失。



反修例運動後，警察福利基金曾連續兩年收到逾億元捐款，（資料圖片／羅國輝攝）

公開資料守則申請查閱 不抄不攝不錄

《香港01》於今年1月，透過公開資料守則申請查閱警察福利基金捐款紀錄，近一個月後獲安排到灣仔警察總部查閱，查閱時間為一小時，期間不能抄寫、錄影、錄音等任何方式記錄。

2021年，記者查閱捐款紀錄時，由三名警員看守，期間須將電話交予警員保管，並放於鋁膜保溫袋內。不過，今年警員只要求記者收好電話，亦無要求將電話交由警員保管，看守的警員減至兩名。

警察福利基金以往每年有數千萬元捐款，到2019/20年度，即反修例示威衝突後，捐款急升至過億元。

2020/21年度，警察福利基金共收到233筆捐款，逾1.3億元，當中最大一筆是5,000萬元的匿名捐款。此外，基金於該年度亦收到兩筆1,500萬元，及四筆500萬元捐款。該七筆巨額捐款中，只有一筆500萬元的捐款有具名，為前特首董建華父親、已故「船王」董浩雲創立的香港董氏慈善基金會（The Tung Foundation）。

董建華家族的香港董氏慈善基金會，曾於2020-21年度，向警察福利基金捐款500萬元。（資料圖片／盧翊銘攝）

不過，2021/22年度，警察福利基金收到的捐款大跌85%，至約1868萬。基金於該年度共收到約86筆捐款，當中最高一筆為1,100萬元的匿名捐款，佔全年捐款收入近六成。該年度亦一筆300萬元，及四筆50萬元的捐款，屬全年較大額的捐款，以上款項皆為匿名捐出。

「電梯大王」胡法光家族的菱電發展慈善基金受託人法團，於2021/22年度繼續共向警察福利基金捐款10萬元。圖為菱電發展主席、港區人大代表胡曉明。（資料圖片／梁鵬威攝）

匿名捐款佔76% 僅20筆具名

基金於該年度收到的捐款中，只20筆具名捐款，即仍有逾76%屬匿名捐贈。香港專業及資深行政人員協會、菱電發展慈善基金、恒都電線（香港）有限公司、飛達帽業製造有限公司、港區婦聯代表聯誼會等團體，皆有向基金作出捐款，金額由2萬元至20萬元不等。

《香港01》曾報道，美國會（The American Club Hong Kong）於2019/20年度，中斷向警察福利基金捐款。雖然美國會於2020/21年度恢復向該基金捐款10萬元，但2021/22年度的紀錄中，並未見以該會名義作出的捐款。

據2021/22年度警察福利基金捐款紀錄，美國會並未以該會名義作出的捐款。（The American Club Hong Kong 官網）

2019/20年度的捐款紀錄中，由港區人大代表及政協委員組成友好協進會、香港中華出入口商會成立的中出慈善基金及多個同鄉會，都有向警察福利基金捐款，捐款由100至1000萬元不等。不過，最近兩個財政年度，已不見有關團體的的捐款紀錄。

另外，曾於2020/21年度向警察福利基金捐款500萬元的香港董氏慈善基金會，上個財政年度亦未見捐款紀錄。