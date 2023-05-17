2000人內地團疑為層壓式推銷　多地公安發布警示：涉傳銷非法集資

內地電子商務企業周二（5月16日）組織2000人旅行團來港，逗留香港兩日一夜，除了觀光，更會參與亞博館舉辦的公司活動，有蘇永康做表演嘉賓。《香港01》發現，這個企業涉嫌在內地傳銷，內地至少十個地方公安或政府部門，多次對該企業發出「關於傳銷及非法集資風險預警提示」，指其「擾亂金融市場秩序，損害社會公眾利益」。



2023年5月16日，2000人內地企業團來港，但該企業「永倍達」被內地多個地方政府點名指涉傳銷非法集資。（林靄怡攝）

團友來自多個省份 毋須付團費

周二（5月16日）內地有一個由企業組織的大型旅遊團訪港，規模達2,000人，他們毋須付團費，自由組團遊港澳，公司安排在香港住兩日一夜，團員來自陝西、湖北、湖南等多個省份。

2000人內地團，經蓮塘香園圍口岸到港。（林靄怡攝）

統一白色上衣

部份團友經香園圍口岸到埗時，已掛上嘉賓證，並身穿統一的白色上衣，印有「科和康美再生醫學」的標誌。他們先分批到沙頭角的農莊享用盆菜，隨後到亞洲博覽館參與「賦新生．煥未來 龍焱系統2023中國港澳招商暨遊樂大會」。

亞博館大會 推銷平台

該遊樂大會安排了舞蹈及歌唱表演，香港歌手蘇永康亦是登台歌手之一。舞台螢幕的上方，顯示了「永倍達Yobesta」及「蒂可瑞Declare Free」兩間內地企業名稱。在五顏六色的燈光四射下，台下氣氛一直非常熾熱，部份團友一直揮動光棒欣賞表演，或以歡呼聲回應表演者，不過亦有小量團友選擇睡覺。

2000人內地團，在亞博館分享銷售技巧。該企業「永倍達」，在內地被多地政府、公安點名，涉傳銷、非法集資。（林靄怡攝）

此外，該遊樂大會開始後不久，主持人亦逐一介紹台下的主要嘉賓，包括內地企業的行政總裁、大學的高級講師，以及龍焱系統的數名創始人等，每名嘉賓均獲得團友熱烈的歡呼聲。而每當主持人提及到「永倍達」、「龍焱」等字眼，台下氣氛亦明顯變得更熱烈。



此團為恢復通關以來第二個「獎勵會議團隊」，但上一個並無過夜，疫情前相關的獎勵會議，每月在亞博館舉行一至兩次。此類旅行團要動用多輛旅遊巴士，並會租用會議場地，預訂很多酒店房間，團友有自由活動購物環節。

「永倍達」是「陝西省永倍達電子商務有限公司」經營的網上平台，在內地多個省市均有註冊同名公司。「蒂可瑞」則為「陝西省科和康美再生醫學有限公司」擁有的商標，其醫學美容產品在「永倍達」出售。而「龍焱」則為「永倍達」的銷售團隊。

根據內地查冊，永倍達股東為許德宇、唐如海、王紀偉；科和康美股東為徐莉、鄒奇。

▼內地部份城市公安、政府部門公告▼



積分分紅無實體商品交易 似龐似騙局

一般香港市民未必聽過這個電商平台，當「永倍達」就多次被內地政府點名。

湖北省恩施土家族苗族自治州利川市市場監督管理局，於2022年12月和2023年3月，兩次發布針對「永倍達」及其關聯公司的風險提示，指其積分、分紅的經營模式，「該運營模式疑似非法傳銷活動，以高額收益為透餌、吸引廣大公眾參與投入資金或發展人員加入，擾亂金融市場秩序，損害社會公眾利益，具有極大風險隱患，有可能演變為涉眾型非法集資」，亦指「其行為涉嫌《禁止傳銷條例》第七條所指的傳銷行為」。

湖北宜昌市轄下的當陽市公安局，今年4月23日更發出公告，指「​​永倍達電子商城以高額返利吸引群眾投資，涉嫌傳銷和非法金融活動」，認為「該類消費返利活動，大部份無商品交易，不符合正常消費規則，違背市場經濟規律，其產品銷售利潤根本無法支撐1.5倍返利，其返利來源極可能是通過無期限拉長兌付周期，靠不斷拉新人充值和老會員重複消費來維繫。」

2000人內地企業團團友，穿統一服裝，亦有佩戴識別標誌。（林靄怡攝）

同違《廣告法》被判罰

去年12月，陝西省西安市市場監管局指，陝西永倍達電子商務有限公司在其微信公眾號上以直播形式發布推銷的廣告，廣告中擅自使用國家機關、國家機關工作人員的名義或形象作營銷宣傳，違反《中華人民共和國廣告法》，罰款45萬元。

「永倍達」總裁王紀偉的發言影片，反駁指控。（永倍達微信公眾號）

網上高調反駁：如果違規早就關門了

《香港01》記者統計，內地至少十個城市的政府部門，發布過關於「永倍達」的風險提示。

不過永倍達在其微信公眾號中，高調反駁，5月15日發布總裁王紀偉的發言影片，「我們過去的七年，如果違規，早就關門了」，稱受到政府部門調查，但「政府滿意我們」，又說過去多年「零投訴」。