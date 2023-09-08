消委會點名藥店起底　董事曾多次被告　其他關聯店舖地址全曝光

【藥房／藥店】消委會周四（9月7日）公開點名銅鑼灣四間藥店，涉及「斤變両」、「両變錢」的不良營商手法。《香港01》調查發現，其中一間藥店的董事，曾被告和被判刑；這些藥店的董事，亦有開設多間不同名稱的藥店。



消委會點名四間藥店名稱及地址：

1／藥城

地址：香港銅鑼灣駱克道 522 號地舖



2／521 生活百貨

地址：香港銅鑼灣駱克道 521 號地舖



3／環球大藥坊

地址：香港銅鑼灣東角道 22-24 號怡東商場地下 20號連 1樓



4／安康大藥坊 （前身為「環球大藥坊」）

地址：香港銅鑼灣東角道 22-24 號怡東商場地下 20 號連1樓



消委會周四（9月7日）召開記者會，點名譴責銅鑼灣的四間藥店涉嫌不良營銷。這些藥店收到大量投訴，大部份投訴涉「斤變両」、「両變錢」，令顧客最後要付較原先理解貴10倍的、甚至16倍的價錢。當顧客有購買意欲，店員亦會迅速將藥材或蔘茸海味切片，藉以強迫顧客完成交易。

消委會介入調停後，藥店願意退回部份或全部款項，但仍然不斷收到與這些藥店有關的投訴。

「藥城」遭消委會點名譴責，記者到上址查詢，店員一問三不知。（盧翊銘攝）

藥城董事姚志份多次被告 共經營四間藥店

第一間被點名的「藥城」，根據公司註冊處資料，「藥城有限公司」（City Medicine Limited）董事為姚志份（YIU Chi Fan），股東為姚志份、WONG Heung Ku及公司股東宗宏堂大藥坊有限公司。

姚志份目前擔任四間公司的董事，公司名稱全與藥店有關。分別為：

1／宗宏堂大藥坊有限公司 Chung Wang Tong Medicine Company Limited

註冊地址：香港銅鑼灣駱克道522號地舖



2／藥城有限公司 City Medicine Limited

註冊地址：香港銅鑼灣駱克道522號地舖



3／技安海味藥業有限公司 K.O. Store Company Limited

註冊地址：秘書公司地址



4／藥滙有限公司 Well Medicine Limited

經營：龍城大藥粧 Dragon King Medicine City

註冊地址：香港銅鑼灣駱克道527號地舖



姚志份及旗下藥店，曾沒有遵守政府命令而被提堂，以及被消費者於小額錢債審裁處追討賠償。

「521生活百貨」遭消委會點名譴責，店員著記者反問政府何以藥材有分「両」、「錢」，然後循後門離開，掉低店舖不顧。（盧翊銘攝）

521生活百貨股東以國語拼音登記

至於第二間被點名的「521生活百貨」，以「藥殿生活百貨有限公司」（Medicine Palace Living Plaza Limited）的名稱在公司註冊處註冊，董事兼股東為司徒文威，英文名為國語拼音「SITU Wenwei」，未能找到其他資料。

「安康大藥坊」遭消委會點名譴責，有記者到訪便拉閘。（盧翊銘攝）

環球、安康老闆註冊多間公司 再用其他名開藥店

而第三和第四間被點名的「環球大藥坊」及「安康大藥坊」，先後在同一地址經營，消委會指兩者均由 「新兆財有限公司」經營。根據法庭紀錄，「新兆財有限公司」於2021年3月17日提堂，該公司因經營「永利大藥店」，被控供應、製造、輸入不安全消費品。

「新兆財有限公司」（Zenith Capital Corporation Limited）董事為李志發（LEE Chi Fat），股東兼秘書為葉建忠（IP Kin Chung）。

葉建忠個人於2021年3月17日因被控供應不安全消費品而提堂。他目前擔任兩間公司董事，均經營藥店：

1／瑞騰有限公司 Brave Boar Limited

經營：誠興中西大藥坊 Chengxing Chinese and Western Medicine Company

地址：銅鑼灣波斯富街83號地舖



2／兆名有限公司 Show Strong Limited

經營：富康免稅大藥粧 Fu Hong Duty Free Medicine Company

地址：銅鑼灣波斯富街83號地舖

