消委會譴責銅鑼灣4藥店涉不良營商　涉斤變両、両變錢（附名單）

消費者委員會舉行記者會，點名譴責4間位於港島的藥店，嚴正譴責其經營手法，影響旅客體驗及本港聲譽。消委會商業手法研究及消費者投訴審查小組副主席彭楚夫指，大部分投訴涉「斤變両」、「両變錢」的不良營商手法，令顧客最後要付較原先理解貴10倍的、甚至16倍的價錢。當顧客有購買意欲，店員亦會迅速將藥材或蔘茸海味切片，藉以強迫顧客完成交易。



▼9月7日 消費者委員會記者會點名譴責四間位於銅鑼灣的藥店▼



消委會：影響旅客體驗及本港聲譽

消委會商業手法研究及消費者投訴審查小組副主席彭楚夫表示，經慎重研究及考量，決定公開點名 4 間藥店，嚴正譴責其經營手法，影響旅客體驗及本港聲譽。

點名商戶名及地址：

1／藥城

地址：香港銅鑼灣駱克道 522 號地舖



2／521 生活百貨

地址：香港銅鑼灣駱克道 521 號地舖



3／環球大藥坊

地址：香港銅鑼灣東角道 22-24 號怡東商場地下 20號連 1樓



4／安康大藥坊 （前身為「環球大藥坊」）

地址：香港銅鑼灣東角道 22-24 號怡東商場地下 20 號連1樓



他表示，主要售賣中藥材及乾貨海味藥店的投訴，當中 80 宗涉及不良銷售手法，佔期内同類型投訴總和（262 宗）的31%，而今年初本港恢復與內地通關後，與該4 間藥店相關的投訴數字明顯增加，單計今年首 8個月已錄得 49 宗投訴，超越去年全年的 26 宗，涉及售賣的中藥材及蔘茸海味，總金額＄586,001，平均每宗個案涉及金額約＄11,959。

彭楚夫指，大部分投訴涉「斤變両」、「両變錢」的不良營商手法，令顧客最後要付較原先理解貴10倍的、甚至16倍的價錢。當顧客有購買意欲，店員亦會迅速將藥材或蔘茸海味切片，藉以強迫顧客完成交易。

他續指，消委會在決定點名譴責前，曾分別約見該4間藥店的負責人，當中一名聲稱是為「藥城」及「521 生活百貨」處理會計的代表否認店舖員工有作出不良銷售行為，但承諾會向管理層傳達消委會的訊息。

而「環球大藥坊」的負責人則拒絕會面，但答應會改善營商手法及妥善處理消委會接獲的投訴個案。

經消委會介入調停後，藥店均願意退還部分或全部款項，惟消委會在收到藥店承諾改善營商手法的回覆後，仍不斷接到與該4間藥店有關的新投訴，反映他們並沒有遵從承諾作出改善，繼續以不良手法經營。

彭楚夫指，留意到今次被點名的「藥城」，其舖位前身為一間名叫「宗宏堂大藥坊有限公司」，該店於 2015年同楼被消委會點名證費以不良手法經營。經翻查公司註冊處資料後發現，「藥城」的其中一名股東正正就是「宗宏堂大藥坊有限公司」。而今次被點名的另一間藥店 「環球大藥坊」雖然已經結業，上址被「安康大藥坊」取代，而兩者均由 「新兆財有限公司」經營，反映藥店改名是業內慣常技倆，改頭換面後，繼續瞞騙消費者。

他提醒，顧客遇到強迫購買要保持冷靜，不要提供信用卡、現金或電子支付二維碼。顧客可致電29292222向消委會或25456185向海關投訴。他都提到，消委會早年與內地多個省市消委會簽訂合作協議，包括有跨境消費投訴轉介機制，旅客回內地後仍可向在所省市消委會投訴。

消委會總幹事黃鳳嫺相信，點名有重要作用，包括向業界發出重要警號，藉以提醒市民及旅客。她指，在消費者教育上，消費者的警覺性現時已較高，涉及金額已有降低，也會來消委會投訴、爭取權益，相信點名是有效做法。

彭楚夫也指出，通關後見到相關投訴有上升，擔心如不點名譴責「投訴會加得好快」。他也坦言，相信有不良營商手法的藥店並不止這4間，他形容今次點名是想「敲山振虎」，希望令有不良營商手法的藥店知道如再繼續，也會遭開名譴責。

就藥店改名的問題，黃鳳嫺表明接手人也要承擔舊店的法律問題，在一定期限內，新商戶也負責舊商戶之前的問題。彭楚夫則建議，收緊藥店發牌制度。