4間遭消委會譴責藥店　其一拉閘兩店營業　店員拒回應循後門離開

消委會今日（7日）點名譴責四間位於銅鑼灣的藥店，指該些藥店持續以不良營商手法暪騙消費者。

記者中午時分到三間仍在營業的藥店，其中疑似改名重開、在同一址址開店的「安康大藥坊」遇記者到訪後拉閘；「藥城」店員一問三不知；「512生活百貨」店員著記者問香港政府為何藥材有以両計及以錢計，其後從後門離開藥店。



消委會點名譴責四間位於銅鑼灣的藥店，其中「藥城」如常營業，店員表示不知道該店有店員以不良營商手法賣中藥或蔘茸海味。被問到旅客多來買甚麼，他表示「不知道不清楚」，又道不知道消委會今日開名譴責其工作的藥店。

遭譴責藥店有3間營業 其一臨時拉閘

而「521生活百貨」店內並無顧客，僅得一名店員於門口櫃桶後執貨，未有理會記者提問。據現場所見，店內的多款藥材，有些以両計、有些以錢計，記者追問店員為何有此分別，她答：「你問香港政府！」其後說留整間店予記者拍攝，及後從後門離開藥店。

前稱「環球大藥坊」的「安康大藥坊」，則未有營業，據報是在記者造訪後拉閘暫停營業。

▼9月7日 消費者委員會記者會點名譴責四間位於銅鑼灣的藥房▼



有市民10年前買花膠受騙 斥損消費信心

銅鑼灣人流不絕，居於深圳的港人劉小姐說，10年前曾在本地藥房買花膠，當時店員講一個價錢，到結帳時發現一片手掌般大的花膠要價數千元，她稱當時不好意思不買，只好花數千元買下花膠。

她坦言這件事影響她對街上藥店的信心，現時若要購買藥材，她會到專門店，如想服藥改善健康也會先問中醫意見，不會取信藥店店員的建議，「我係唔信佢哋。」提到事隔十年，這種不良營商手法仍存在，她直言擔心影響大眾及旅客來消費的信心。

劉小姐稱十年前遇過藥店不良營商手法，以數千元買入手掌般大的花膠。（盧翊銘攝）

內地旅客早有聽間「斤變両」手法

內地旅客王小姐說，有聽聞「斤變両、両變錢」這類不良營商手法，但她暫時未有遇過。她續說，如果有藥房店員以這種不良營商手法賣藥材，相信顧客在過程中也人感覺到異樣，若然店員切碎藥材強迫購買，她也會報警求助。

王小姐說，覺得香港仍然安全，大部分商店都不會以不良手法營商，對在香港購物仍有信心。不過，她提到，香港保健品、藥材較貴，例如她早前去買冬蟲夏草，一両碎的冬蟲夏草價錢達8,000元。

內地旅客王小姐則說，有聽聞「斤變両、両變錢」這類不良營商手法，但她暫時未有遇過。（盧翊銘攝）

消委會點名四間藥房名稱及地址：

1／藥城

地址：香港銅鑼灣駱克道 522 號地舖



2／521 生活百貨

地址：香港銅鑼灣駱克道 521 號地舖



3／環球大藥坊

地址：香港銅鑼灣東角道 22-24 號怡東商場地下 20號連 1樓



4／安康大藥坊 （前身為「環球大藥坊」）

地址：香港銅鑼灣東角道 22-24 號怡東商場地下 20 號連1樓

