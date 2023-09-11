港大4學生動議討論刺警事件　會上向疑兇表達敬意　認煽動罪候判

港大學生會的學生會評議會，於2021年7月銅鑼灣刺警事件發生後，有人召開緊急會議討論事件，並在會上默哀及讚揚疑兇梁健輝，其間有人指梁彰顯人性美好的一面，又向梁表達最高敬意。事後保安局及港大讉責事件，4名涉與會議有關的港大學生被捕並被指違反《港區國安法》宣揚恐怖主義。4人今(11日)在區域法院承認交替性控罪：煽惑他人有意圖而傷人罪。法官撤銷原本控告4人的宣揚恐怖主義罪名，並把案件押後至本周四(14日)，讓辯方進行求情，期間4名被告准繼續保釋。



四名被告及他們在案中角色。(詳看下圖)

4 名被告為張敬生（20歲）、郭永皓（22 歲）、杜林丞亨（21 歲）及容頌禧（22 歲），承認一項屬交替控罪的煽惑他人有意圖而傷人罪，指4人於同日在香港非法煽惑他人，意圖使警務人員身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害警務人員。

他們原被控一項宣揚恐怖主義罪，指他們於 2021年7月7日，在香港宣揚恐怖主義，四名被告均否認這罪名，法官最後亦撤銷有關控罪。

2021年7月1日銅鑼灣崇光百貨外刺警事件發生經過。(詳看下圖)

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張發電郵召開緊急會議討論刺警事件

案情指，2021年7月1日發生刺警事件，疑兇梁健輝自殺，送院後證實身亡。而時任評議會主席張敬生，於同月5日發電郵表示將召開緊急會議，其中一項議題為討論刺警事件。

郭在會上形容梁是烈士

涉案會議在2021年7月7日晚上舉行，張先帶領出席者為梁默哀1分鐘。多名被告亦有發言，其中時任港大學生會會長郭永皓，把梁健輝和太古廣場墮樓喪生的梁凌杰相提並論，形容前者為烈士，為香港犧牲很多，包括自己的性命。郭希望透過議案哀悼梁健輝，並把事件紀錄在港大學生會的歷史。議案在30票贊成、2票棄權和0票反對下獲得通過。

餘下兩被告曾在會上發言

在通過後，港大李國賢堂代表杜林丞亨發言，指警方以各種理由，阻止香港人哀悼梁。時任文學院代表容頌禧指，在現時絕望的環境下，仍有人為港犧牲其性命。他向梁表達最高敬意，形容梁彰顯「人性最好一面」。此外，容亦指中共才是真正的恐怖分子。

▼2021年7月9日 港大學生會幹事會道歉並辭職▼

學生會兩日後開記者會致歉

該議案引起保安局和港大發聲明譴責，批評評議會美化和歌頌涉案的暴力行為。學生會於同月9日召開記者會，郭就事件致歉，並表示評議會將會撤回動議，強調他們非鼓吹任何非法行為。評議會於翌日舉行會議，涉案議案被撤回，張亦辭去評議會主席一職。

張對未制止他人提出議案感後悔

四名被告於同年8月被捕，張於錄影會面承認負責主持會議，又透露議案是郭和杜林提出。他又指，就未有制止他人提出議案，感到後悔。

案件編號：DCCC917/2021