滑翔傘意外調查｜女事主墮坡傷口見骨　質疑警員教練無檢查安全扣

台灣上周發生致命滑翔傘意外，安全扣環鬆脫，香港10月亦發生類似事故。一名內地來港工作的女子，上月於馬鞍山與教練同乘雙人傘，起飛僅三秒就失控墮坡。事發片段所見，疑安全扣環無扣好或裝備有問題肇禍。事主小腿粉碎性骨折，要做三四次手術。

涉事教練是警員袁偉傑，他拒絕回應事件，他宣稱有美國的滑翔傘教練資格亦已過期。警方將案件列作求警協助，民航處正調查意外。



來自天津的張小姐，10月參加一個免費滑翔傘活動時發生意外，小腿粉碎性骨折。（夏家朗攝）

被警員教練小紅書影片吸引

從天津來港工作的張小姐本身喜愛刺激運動，今年6月，她在小紅書上發現一個香港滑翔傘教練的賬號，分享了大量在各地載人玩滑翔傘的影片。教練指自己正職是警察，聲稱可以免費教有心學習滑翔傘的人士，又指即使是需要坐輪椅的殘疾人士，亦可以帶他們飛上天空。

荃灣餐廳上理論課

「（我想）那就說明他的技術應該會很好，而且他自己一直都稱他是警察，所以我就會覺得他可能會很靠譜，沒有對他進行過多的了解，就向他報名了這個活動。」張小姐說，因此她獲批簽證來港工作後不久，9月就向這位教練報名，在荃灣一間餐廳一邊吃飯，一邊上了一堂滑翔傘的理論課。

過了不久，教練就邀請她參加10月2日，於馬鞍山昂平的飛行活動。

張小組當日與教練乘雙人傘，起飛僅三秒就失控墮坡，疑有人起飛前無檢查好安全扣環肇禍。（受訪者提供）

「沒有檢查所有扣子 很快就起飛了」

張小姐憶述，教練事前指沒有東西需要準備，飛行當日她排第一個和教練飛雙人傘。她表示，教練到場後就就為她和自己穿上裝備，但稱穿好後沒有做任何檢查，直至起飛前都沒有說明滑翔傘活動的風險，以及起飛和降落時的注意事項：「沒有檢查所有扣子的連接，然後我們就很快起飛了。」然而，起飛後不久就發生了意外。

▼10月2日馬鞍山昂平滑翔傘意外▼



+ 5

起飛三秒即墜坡

據在場人士拍攝到的影片，穿好了裝備的張小姐和教練，以一前一後的方式被扣在一起，裝備與滑翔傘相連。當時現場有人圍觀，片段顯示，教練向在場人士說了幾句話，之後在一名藍衣人士的協助下，揚起滑翔傘起飛。

不過，起飛後僅三秒，本應被裝備扣在一起的張小姐，與教練已明顯分開，原本在張小姐身後的教練掉落到較低的位置。二人在半空中仍與滑翔傘相連，各抓住一邊傘繩，但滑翔傘明顯偏離了原定向前飛行的軌道，向畫面的左邊斜飛，最後二人更連人帶傘掉落山坡。整個意外只有短短六秒，片段中更聽到尖叫聲。

拒認師生關係 僅稱「朋友」

張小姐飛行的時候，教練身上有攝影機拍攝意外整個過程，但事後拒絕提供影片，談到賠償問題時，更加拒絕承認張小姐是學生，只是稱呼她是「朋友」。

張小姐稱，教練起飛沒有檢查裝備，亦沒有起飛和降落時的注意事項。（夏家朗攝）

▼張小姐傷勢▼



資深飛行員：懷疑無檢查安全扣

有不願具名的資深滑翔傘飛行員，看過片段後向記者表示，雙人傘應有金屬扣，分別扣連飛行員和乘客的座位兩側，懷疑今次出事的原因是扣漏了其中一邊的金屬扣，或裝備出現問題，疑有人在起飛前沒有做足檢查。

滑翔傘屬較高風險的運動，如無細心做好檢查和安全措施，就很容易發生嚴重意外。上周六 （18日）台灣花蓮發生一宗雙人傘意外，懷疑教練無為乘客扣好安全扣，一名準備下個月結婚的27歲女子在飛行途中，從10米高空墜落地面死亡。

張小姐至今在醫院留醫超過一個月，做了三次手術。（夏家朗攝）

傷口見骨 做多次手術出院無期

意外後，教練無大礙，但張小姐的傷勢很嚴重，右小腿的傷口當場見到骨頭外露。她的右腳踝內側和外側都粉碎性的骨折，至今在醫院留醫超過一個月，做了三次手術。因骨折嚴重，張小姐的右小腿現時要以金屬支架貫穿固定，接下來亦要繼續接受手術。

張小姐接下來仍需繼續接受手術，未知何時康復。（夏家朗攝）

幸運仍生還 籲正視法律漏洞

雖然受了重傷，但張小姐認為自己相當幸運，只被摔到山坡上，沒有掉下懸崖，否則有機會有生命危險：「我不能保證以後他的學生，或者是他帶的人能不能像我一樣幸運，還在這裏跟大家講這些。我覺得法律其實是有漏洞的。」

張小姐的教練袁偉傑正職是警員，亦是本港「國際滑翔傘協會」的創會會長。圖中乘客非涉事傷者。（袁偉傑Facebok）

+ 3

教練為警員袁偉傑聲稱義教

張小姐的教練袁偉傑正職是警員，亦是本港「國際滑翔傘協會」的創會會長，意外後他仍繼續教滑翔傘。過去傳媒曾報道，懷疑袁偉傑未經警隊批准收錢教滑翔傘，他的舊生向《香港01》表示，當時都是付五位數學費跟他學，他亦有代學生訂裝備賺取差價。該舊生指，曾有學生跟袁偉傑學滑翔傘時受傷；有人付款訂購裝備後收不到貨，亦不獲退款。

收費代訂裝備、出外飛行

滑翔傘活動是高風險，民航處在2019年起，要求提供收費滑翔傘活動的人士，事前要申領處方發出的許可證。袁偉傑在此後一直稱自己免費教班，但張小姐指他仍有為學生代訂裝備，又有帶隊去內地、台灣及其他地區飛滑翔傘，會收取費用。

袁偉傑在自己的網站稱有「P4飛行員」資歷，亦有基本教練及雙人傘教練資格。（袁偉傑個人網站截圖）

美國資格曾被永久DQ 有條件發還後亦已過期

袁偉傑在自己的網站稱有「P4飛行員」資歷，亦有基本教練及雙人傘教練資格。記者向美國三角翼及滑翔傘協會查詢過，袁偉傑的兩個教練資格在2018年被永久取消（DQ），經上訴後才曾經獲有條件發還，但目前他的「P4飛行員」資歷和教練資格都已過期。

該協會表示，協會發出的資歷只適用於美國境內，協會亦基於管理理由，不再向非居於美國的人士，發出教練資格。

▼袁偉傑小紅書宣稱義教▼



袁偉傑：不回應、再見

記者接觸過部份知情人士，他們表示袁偉傑曾令學生受傷，被人向美國的協會投訴而一度被取消教練資格。事後，有人曾邀請舊生簽署求情信，信中形容袁偉傑的課程有系統、按部就班，但有舊生認為與事實不符，拒絕簽名。

記者就10月的滑翔傘意外曾致電袁偉傑，他只重複表示「不回應、再見」，便掛斷電話。

張小姐已就滑翔傘意外報警及通報民航處。（夏家朗攝）

警方列「求警協助」

警方指，今年10月29日接獲張小姐的報案，案件暫列「求警協助」，轉交馬鞍山分區雜項調查隊跟進。至於涉事警員出任教練，被指為學生訂裝備賺差價，事前有無申報外間工作，警方就指不評論。

民航處調查

民航處回覆指，接獲相關意外的資訊後，已主動要求有關滑翔傘組織調查，並向民航處提交報告。民航處指有與受傷乘客保持緊密聯繫，提供所需的協助和支援，亦有就事件與執法部門及有關機構，包括警方和民航意外調查機構等聯繫，確保事件可獲適當跟進和全面調查。

「中國香港滑翔傘協會」的安全主任趙浩南指，飛行前起碼要做兩次檢查，確保安全扣環穩妥扣好。（黃寶瑩攝）

港協暨奧委會屬會安全主任：起碼檢查兩次

港協暨奧委會屬會「中國香港滑翔傘協會」的安全主任趙浩南指，張小姐的意外比較罕見。他表示，飛行前需要進行檢查，包括檢查滑翔傘繩，滑翔傘傘翼和這些安全扣環：「而且檢查不止做一次，起飛之前起碼會做兩次，」

趙浩南指，張小姐的意外比較罕見。（黃寶瑩攝）

現時免費的滑翔傘活動不受法例規管，但記者發現有人以「代訂裝備」、「攝影活動」作包裝收費，過往亦有滑翔傘意外涉及「義教」。到底現時對滑翔傘活動的規管是否有漏洞？詳情請見另稿。