滑翔傘意外調查｜收費教練監管嚴全港僅七人　警員義教存安全漏洞

上月一名女子在馬鞍山參加免費滑翔傘活動遇嚴重意外墮坡，事主傷口見骨，要做多次手術。現行法例只對收費教練有嚴格規管，要有國際資格、買足保險，全港僅七人持牌。但免費滑翔傘活動不受規管，對服務提供者的資歷亦無要求，是次事故中，本身是警員的教練，就是宣稱「義教」。

記者發現有人以「空中攝影」、「代購裝備」作包裝，向玩滑翔傘人士收取費用。港協暨奧委會屬會「中國香港滑翔傘協會」安全主任指出，過往有部份意外都涉及「義教」，支持政府「多一點規管」。立法會議員陳沛良認為，現時對免費滑翔傘活動的規管有漏洞，教他人進行滑翔傘飛行的人宜應考取認可的專業資格，保障參加者。



▼10月2日馬鞍山昂平滑翔傘意外▼



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民航處於2019年10月起，監管收取酬勞的滑翔傘活動，服務提供者事前要申領處方發出的許可證。據民航處公開的資料，現時全港只有七人持牌。不過，免費的滑翔傘活動不受監管，

免費飛行攝影收費 不拍片不會飛

坊間有人聲稱提供「免費」滑翔傘課程或體驗，但會訂購裝備、攝影就要收費。記者發現有人推出「空中攝影」套餐，稱會有「義務雙人傘飛行員」帶顧客體驗，並會制作短片，盛惠2,500元。

不需攝影又會否有「義務飛行」體驗？對方無直接回答，但表示他只收攝影費用，「所以找我必會拍攝」。

這種以拍攝作包裝的「義務飛行」體驗，又有無違反《航空服務牌照規例》呢？民航處沒有回答。

「中國香港滑翔傘協會」的安全主任趙浩南是其中一名持民航處許可證，可以提供取酬滑翔傘服務的飛行員。（黃寶瑩攝）

國際資格、第三者保險、筆試實地飛行 缺一不可

港協暨奧委會屬會、「中國香港滑翔傘協會」的安全主任趙浩南指，《航空服務牌照規例》只規管出租或受酬的航空服務，器材買賣或理論課程不屬航空服務，故法例涵蓋不到這些收費服務。

趙浩南是其中一名持民航處許可證，可以提供取酬滑翔傘服務的飛行員。他指，要取得民航處發出許可證，需要具備國際認可的滑翔傘教練資格、有第三者責任保險，並通過民航處的筆試及實地試飛，許可證亦要每年續期。

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2月浪茄致命意外 僅「義務教練」同行

收費的發牌條件嚴謹，但不收費的是否就無問題、不需要規管呢？今年2月，一名62歲的商人於西貢浪茄玩滑翔傘時墮海溺斃，事主後來被揭只有五小時飛行經驗，事發當日有「義務教練」同行。

趙浩南指，協會自1994年起建立滑翔傘意外資料庫，亦有幫民航處做意外調查，留意到當中有一部份意外，的確由所謂免費或者義教的教練引致。然而，現行法例沒有規管免費滑翔傘活動：「反過來說，一個完全不認識這個運動的人也可以自稱滑翔傘教練，去提供免費服務。」

趙浩南相信，較有系統的訓練和操作可以避免滑翔傘事故發生，協會亦支持政府「多一點規管」。（黃寶瑩攝）

高風險運動 支持多監管

趙浩南表示，協會多年前已經留意到坊間或社交媒體上，有人以免費或平價滑翔傘課程作招徠，但他們都未必持有民航處發出的許可證：「我們覺得這件事較危險，始終滑翔傘是高風險的運動，如操作失當，有機會引致死亡或嚴重受傷。」

滑翔傘是有較高風險的運動，除了會影響玩家外，亦會影響地上的人及飛機、直升機等其他空域使用者。趙浩南指，如政府希望在滑翔傘運動上多一點規管，協會亦絕對支持：「我們相信較有系統的訓練和操作，可以避免事故或者危險發生。」

立法會議員陳沛良認為，現時香港對滑翔傘活動的規管存在漏洞。（廖雁雄攝）

議員質詢 民航處：無計劃規管非取酬活動

立法會議員陳沛良早前曾就滑翔傘活動的規管提出質詢，運輸及物流局局長林世雄當時指，民航處現時無計劃擴闊法例，規管非取酬的滑翔傘活動。

陳沛良直言 ，滑翔傘屬高風險活動，認為現時的規管存在漏洞，應要求參加者都接受並通過專業的訓練，取得認可的資格：「如果是去教他人去進行滑翔傘的飛行，我覺得更加要考取一些認可的專業資格，從而令滑翔傘活動得到保障。」

▼張小姐傷勢▼



陳沛良又指，內地及外國旅客可能會在網上平台見到本港的滑翔傘活動宣傳，因而來港體驗，認為旅客未必清楚香港的滑翔傘規管及牌照制度，政府應多加宣傳。