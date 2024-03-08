01獨家｜女童軍香港總監選舉　提名委員會疑違會章先行篩選參選人

香港女童軍總會將於3月9日（本周六）舉行特別會務大會，選出新一任香港總監，《香港01》獲悉，女童軍在投票前先行篩選參選人。女童軍總會會章訂明，新一任香港總監應經由會務委員會投票選出，但有內部文件揭示，負責審視提名資格的委員會，先行從兩名參選人中投票，選出選委、前觀塘區議員蘇麗珍，並向執行委員會引薦，疑違反會章規定。

《香港01》曾就事件向女童軍總會查詢，總會相隔半個月後回覆稱「將按照會務程序進行」，無回應關於違反會章、篩選參選人的疑問。



圖為女童軍會香港總監李細燕（左）、會長梁唐青儀（中）及副會長陳曦齡。（資料圖片／廖雁雄攝）

香港女童軍總會會章列明，香港總監參選人應由兩名會務委員會有投票權的人員及有投票權的委員提名，並經會務委員會選出。（香港女童軍總會網站）

會章訂明由會務委員會投票選出香港總監

香港女童軍總會現任香港總監李細燕的任期，將於今年屆滿，需選出新一任總監。

據女童軍總會的會章，香港總監參選人應由兩名會務委員會有投票權的人員及有投票權的委員提名，並經會務委員會選出。

▼1月31日 女童軍總會提名委員會會議紀錄▼



兩人參選 提名委員會一月底面試評分後投票

據了解，女童軍總會今年收到兩份參選申請，兩名參選人分別為選委、女童軍觀塘分會執委蘇麗珍，及女童軍總會前國際事務總監張福英。

女童軍總會的提名委員會會議紀錄顯示，委員會於1月31日開會商討如何選出適合的香港總監人選，並一致決定在參選人完成面試後，用已通過的計分制評比她們的表現，最後在投票中得票最多的參選人將被揀選。

獲提名委員會先行選出的選委、女童軍觀塘分會執委蘇麗珍，曾出任觀塘區議員。（香港校董學會有限公司Facebook專頁）

面試同日直接投票選一人

提名委員會於同日傍晚與蘇麗珍及張福英，進行分別長半小時及一小時的面試，二人皆需回應相同的問題。面試後，出席委員會的委員進行投票，並以10比1大比數選出蘇麗珍。正式選舉將於3月9日（本周六）舉行。

換言之，屆時有權投票的最少150名會務委員，將無法投票支持張福英，蘇麗珍得票超過一半就會正式當選。

文件顯示，提名委員會共有14人，當日出席的有12人，包括女童軍會長梁唐青儀，副會長兼提名委員會主席陳曦齡，副會長蔡關穎琴，副會長蔡李惠莉，副會長邊陳之娟，副會長王賜豪，副會長王嚴君琴，義務司庫蕭詠恩，香港副總監（活動策劃及程序）馮詠詩，香港副總監（會員發展事務）楊巧蓮，香港助理總監（地域聯繫）周綺雲，及Victor Fong。

梁唐青為女童軍總會會長，圖為2017年梁唐青儀出席女童軍周年大會操。（資料圖片／吳鍾坤攝）

根據記者獲得的一封由執行委員會發出的電郵紀錄，1月19日，即提名委員會開會前，義務秘書馮慧珠及香港副總監（內地聯繫）馮詠詩已獲確認兩名參選人的提名表格，香港副總監（地域發展）鍾思韻、副總幹事張寶珍及秘書Aska Chan亦在場見證。

電郵中提到，已確認兩名參考人都未滿65歲年齡，執行委員會將所有提名表交予提名委員會，要求提名委員會於2月2日前作出引薦。消息指，只有受邀人士才能加入提名委員會。

蘇麗珍曾出任觀塘區議員，於2012年曾提名全國政協副主席梁振英參選特首。蘇麗珍於2019年區議會選舉中落選，但於2021年自動當選第三界別中的基層社團選委。

提名委員會主席陳曦齡於2月2日向執行委員會發信，指已選出及推薦蘇麗珍出任香港總監一職。

２月向執委會發信：「已選出及推薦」蘇麗珍

會議紀錄無列出有總會職員列席會議，亦無列明各個出席者有無投票，或投了哪一位參選人。

但提名委員會主席陳曦齡於2月2日向執行委員會發信，郤透露了會議部份內容。陳曦齡在信中指，已選出及推薦蘇麗珍出任香港總監一職（we have elected and recommended for the post of Chief Commissioner of HKGGA），又代表提名委員會，感謝執行委員會委任他們幫忙揀選香港總監（to help select the Chief Commissioner）。

陳於信中表示，當日出席的12名提名委員會成員，有10人投票支持蘇麗珍，陳自已則是唯一支持張福英的成員，另有一人棄權。

▼2020年12月 提名委員會會議紀錄講述職能▼



內部文件：提名委員會負責制定及確認參選資格

翻查女童軍總會2021年通過的會章，並未提及提名委員會有權力直接選出香港總監。《香港01》獲得一份2020年12月提名委員會會議紀錄，主席陳曦齡當時說明提名委員會成立的目的，是訂定及檢討獲提名參選香港總監人士的要求、決定被提名人是否符合資格參選，以及制定繼任計劃，物色及培養潛在候選人。

文件並未提及委員會有權力先行選出一名參選人。

提名委員會主席陳曦齡身兼女童軍會副會長，是兒科醫生，亦是藝人陳美齡的二姐。

提名委員會主席、女童軍會副會長陳曦齡是兒科醫生、維特健靈的創辦人。（資料圖片／盧翊銘攝）

具投票權成員逾150人 提名委員會僅14人組成

另外，女童軍總會會章列明，會務委員會有投票權的成員包括會長、副會長、義務秘書、義務司庫、七名當然委員、不多於10名的增選委員、每個地方協會及女童軍聯誼會的代表，及不多於八名的獲委任代表。

據了解，現屆有投票權的成員約150名，多於提名委員會的成員人數。

上屆香港總監選舉於2021年舉行，當時只有一人參選，提名委員會當時有審查唯一參選人的參格，並全體推薦其參選。

上屆香港總監選舉於2021年舉行，當時只有一人參選。會議紀錄顯示，提名委員會當時有審查唯一參選人李細燕的參選資格，並全體推薦其參選，用字與今年推薦蘇麗珍的信件不同。該會議除委員會的成員外，亦有女童軍總幹事及助理總幹事亦以總會職員身份列席。

據了解，2021年的換屆選舉，是由有投票權的成員於會務委員會特別大會中投票表決。今年女童軍會的會務委員會特別大會將於3月及5月舉行，據知總會尚未向有投票權的會員提供香港總監候選人資料。

《香港01》曾於2月初，就事件向香港女童軍總會查詢，總會於半個月後回覆，僅稱「感謝閣下的查詢，本會將按照會務程序進行」，並無回應提名委員會的做法有無違反會章、是否先行篩選參選人等問題。

女童軍總會會章列明，會務委員會有投票權的成員，多於提名委員會的人數。（香港女童軍總會網站）

香港總監負責管理女童軍總會 每屆任期三年

女童軍總會的香港總監並非受薪職位，但屬總會高層。會章列明，總會由會務委員會、會長、香港總監管理。香港總監負責推廣及鼓勵香港的女童軍運動、協助會務委員會履行職責上的工作、向執行委員會推薦擔任區總監及助理區總監、分區總監及領袖的適當人選，並在執行委員會批准後簽發委任狀等工作。

香港總監的首次任期應為三年，屆滿時可再連任三年，但之後需相隔三年才能再出任相同職位。

曾擬改會章為梁唐青儀創新職位 李家超妻子婉拒任會長

女童軍總會的會務非首次掀爭議。女童軍會章列明，會長應由特首夫人出任，若沒有特首夫人，執委會可委任一人出任會長，性別沒有限制。2014年，梁振英出任特首，由其妻梁唐青儀接任女童軍總會會長一職。2018年，林鄭月娥出任特首，其丈夫林兆波婉拒出任公職，執委會委任梁唐青儀繼續擔任會長。

由2022年6月，李家超當選特首後，梁唐青儀的會長任期亦即將結束，《香港01》獨家揭發女童軍總會擬修改會章，建議新增權力與會長相同的新職位「執行主席」（Executive Chairman），「執行主席」必須由前會長出任，而且沒有設立特定任期，可做到主動辭職。當時女童軍會修改會章的會議議程，包括「通過任命現任會長梁唐青儀擔任新職位執行主席」。

後來女童軍總會修改會章不成功，但李家超妻子林麗嬋婉拒出任女童軍會長，並由梁唐青儀再度出任會長，展開其第三個任期。