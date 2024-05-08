利哲宏｜解釋18區日夜都繽紛的3種理論

利哲宏｜Dr. Riz's 專欄



香港素來是一個有活力的旅遊和金融中心，但由於2019年的社會動盪以及隨後的全球新冠疫情，面臨重大挑戰。這些事件不僅擾亂了日常生活，也顯著改變了消費者的行為，例如消費模式從傳統的「線下」互動轉向「線上」互動。這一轉變影響了許多本地企業，特別是旅遊業和零售業，而這些行業向來為香港的的經濟做出了巨大的貢獻。

香港夜繽紛的概念

因應這些變化，我們迫切需要透過精細化的策略來振興香港的本地經濟。其中一種方法便是引入「18區日夜都繽紛」的計劃概念。這個概念旨在恢復香港人晚上享受生活的傳統消費習慣。自政府於2023年9月14日推出的「香港夜繽紛」開始，社會各界發揮作用，在全城各地舉辦了豐富多彩的具有本地特色的夜間活動，內容涵蓋娛樂、藝術、文化、消費等方面，為市民和遊客營造充滿活力的氛圍，感受香港夜生活的活力。這種方法旨在為人們走出家門、參與和沉浸在當地環境中創造足夠的理由，從而促進當地商業的發展。我認為有三種理論可以解釋其基本原理，讓我根據我所在地區發生的事情來為大家講解。

以2024年龍城美食潑水泰繽紛為例

九龍城區在2024年宋干節（潑水節）舉辦的活動是一個令人信服的例子，說明了有效開展文化活動可以刺激本地參與並吸引國際遊客。該節日在充滿活力和歷史的九龍城區舉行，吸引了約134,000名參與者，其中包括當地居民和慕名而來的國際遊客。該活動能夠吸引如此眾多的人群，產生了巨大的經濟影響，有媒體報道總營業額約為4,000萬港元。大量的支出湧入使從食品和飲料供應商到零售商店和服務業的眾多當地企業受益，展示了舉辦大型文化活動的直接經濟效益。

我認為這可以用推拉理論來解釋，其中推動因素主要集中在刺激本地居民的參與。這些措施包括提供經濟誘因以鼓勵當地消費，加強社區參與以建立更強的認同感和自豪感，改善基礎設施以提高整體生活質素，以及確保公共安全以恢復和增強參與各種活動的信心。另一方面，拉動因素對於吸引國際遊客至關重要，包括舉辦獨特的文化活動和節日，展示香港獨有的傳統和多樣性。

「18區日夜都繽紛@龍城美食潑水泰繽紛」4月12日至14日在九龍城舉行。（相片由作者提供）

除了直接的經濟效益外，潑水節在振興社區精神方面也發揮了至關重要的作用。這個節日以潑水的傳統方式慶祝，象徵著洗去不幸，迎接新的一年的祝福。這種文化意義，加上所提供的娛樂和參與機會，在充滿挑戰的時期後為社區帶來了急需的歡樂和慶祝氣氛。因此，我將其總結為3R（Revamp、Revitalize和Rejuvenate），即該節日有助於改造社區傳統、振興當地精神和恢復社會紐帶。

為了進一步了解和實施振興香港旅遊業的策略，我們亦可以從理查德﹒巴特勒（Richard Butler）的旅遊區生命週期模型中獲得見解。目前，根據此模型，香港的情況可被認為處於停滯階段。這一階段的特點是遊客數量趨於平穩，最初為適應增長而建立的基礎設施可能不再像以前那樣吸引遊客，目的地的新穎性也可能減弱。這裡的風險是，如果我們不進行干預，下一階段可能會出現下滑，遊客人數開始大幅下降，對當地經濟產生不利影響。香港需要適應不斷變化的全球旅遊趨勢，擁抱新理念和創新，以避免潛在的衰退，並走向復興。這涉及透過引入符合不斷變化的遊客期望的新景點並整合當地特色來重新思考和增強遊客體驗。

因此，是次活動的成功凸顯了此類節目的雙重價值：我們不應僅透過政府直接支出來提振經濟，還應培養團結和節慶氣氛來增強社會結構和社區福祉。此案例強調了將文化慶祝活動納入城市經濟策略的重要性，充分利用其經濟潛力來激發社區的精神和認同感。

跨區協同作用，產生連鎖效應

為促進香港旅遊業和經濟的振興，我們亦可以借鑑中國內地的雙循環經濟模式。這種模式強調國內和國外市場應同步發展，以培養自力更生的經濟，同時保持開放的國際互動。運用此理念，香港所有18區都具有獨特的優勢，可以為香港經濟做出不同的貢獻。每個地區都有其特定的文化、歷史和地理特徵，可以開發適合不同人群和興趣的客製化活動和景點。例如，油麻地和深水埗等擁有豐富香港特色文化的地區可以加強街道和文化深度旅遊；而以自然保護區聞名的西貢等地區則可以促進生態旅遊和戶外探險。這種多樣性使我們能夠創造更大和更具包容性的旅遊組合，滿足廣泛的偏好並吸引本地和國際的不同遊客。

此外，培養各區之間的合作可以增強這些效應。透過分享見解、成功經驗和挑戰，各區可以從彼此的經驗中學習，從而改善策略和實施方法。例如，一個區域成功的社區參與策略可以適應並在其他區域實施，可能需要進行修改以適應當地的細微差別。這種合作方式不僅簡化了學習曲線，而且還鼓勵了整個地區的團結和集體努力。

此外，培養各區之間的合作環境可以增強這些努力。透過分享各自的挑戰和成功經驗，各區可以從彼此的經驗中學習，從而改善策略和實施方法。例如，一個區域成功的社區參與策略可以適應並在其他區域實施，亦可能需要進行修改以適應當地的細微差別。這種合作方式不僅簡化了學習曲線，而且還鼓勵了整個香港的團結和連鎖效應。

總而言之，香港的經濟可以透過發揮各區的特色文化，創造「18區日夜都繽紛」來振興。我們不僅要增強對本地和國際遊客的吸引力，還要根據內地雙循環模式的經驗，培育更具韌性和自力更生的經濟，並時刻考慮香港旅遊業的推動和拉動因素，以及巴特勒的旅遊區生命週期曲線。日前九龍城的潑水泰繽紛活動的成功實施凸顯了此類措施所帶來的巨大經濟和社會效益。展望未來，各地區必須持續合作和創新，互相學習各自的經驗，創造一個充滿活力、包容和繁榮的國際都市。

作者利哲宏博士是九龍城區議員、中學副校長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。