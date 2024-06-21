欣宇識條鐵｜尊重專業：透視通風樓的設計與功能

政府擬在中環海濱活動空間興建港鐵通風樓，有意見指中環海濱本是盛事用地，擔心通風樓的選址及工程會對盛事活動造成負面影響，引起社會討論關注。「通風樓」這個概念可能並不為大眾所熟知，但其實它在鐵路運輸系統中擔當著至關重要的角色，要不要建、在哪裡建、怎麼建都是環環相扣的專業問題。以下筆者將從功能和設計兩個方面，為大家介紹一下何謂通風樓。



1.通風樓，排熱風

通風樓，顧名思義就是要通風。列車在狹窄的隧道中行駛，車頂的空調機以及各種機件會產生大量熱量，這些熱空氣需要通過設置在隧道內的排氣風扇抽出，並最終通過通風樓排到室外。倘若這些熱空氣無法有效排出，造成隧道內氣溫過高，列車空調裝置將會無法正常運作，其他的列車機件也有可能因為過熱而無法運作。

2.通風樓，送鮮風

在緊急火警情況下，隧道通風系統是安全疏散的生命線。根據火警的位置及疏散方向，一部分隧道風扇將新鮮空氣吸入隧道，讓疏散人群可以迎鮮風而行，同時另一部分風扇則負責抽走火警產生的濃煙及有害氣體，確保疏散過程的安全。緊急情況下的通風樓，可謂是乘客生命安全的一道屏障，為乘客送來生命之風。

3.地下地上，都要安全

通風樓連通地下與地上，除了保障乘客安全，亦要確保地面行人不受影響。因此，通風樓的排風口需要和地面保持相當距離，排風口亦需要保證有足夠面積以降低出風速度，避免出現緊急情況下排出廢氣的速度過高，確保附近人群的安全。此外，每個排風口之間還需要保持足夠距離，以確保在緊急情況下能高效抽入新鮮空氣。這一系列法例要求都是經過精密的計算和多年的經驗累積，解釋了為何隧道通風樓要有足夠的高度，通常為十幾米。

由於上述種種功能和安全方面的要求，隧道通風系統的設計，包括隧道通風樓的位置選址，都有非常嚴謹的標準和考量，屬於非常專業的問題，更是整個鐵路安全運作的核心系統，絕不應輕易妥協。

言歸正傳，中環海濱空間的通風樓究竟會否影響環境美觀，有礙市民觀瞻呢？事實上，幾條現有的過海隧道，如荃灣線、機鐵/東涌線、東鐵線、將軍澳線，均在維港兩岸設置了通風樓，其中一些更是座落在尖沙咀維港星光大道及西九龍文化區。這些通風樓即便建在核心風景地段，只要在外觀設計上做一番功夫，完全可以融入環境，甚至成為一道特色風景線，例如由著名建築設計師Terence Farrell團隊操刀的九龍通風樓，將雕塑美學融入建築外型設計，與西九龍文化區的藝術氛圍相得益彰。

因此，中環海濱活動空間的通風樓只是一個「怎麼建」的問題，而在「建不建」、「哪裡建」上不容置喙。政策討論應尊重專業，製造議題也不能脫離實事求是的基礎。

荃灣線海底隧道北通風樓位於星光大道，圖中白色圓柱狀建築物為通風樓。

圖為位於西九文化區的機鐵/東涌線隧道通風樓。

圖為機鐵掉頭隧道走線，中環海濱活動空間為鄰近唯一可行的通風樓選址。

作者張欣宇是立法會（新界北）議員、香港及英國特許工程師、香港新方向成員。



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