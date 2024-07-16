MWYO｜工讀雙贏：應用科學院校應開辦更多工讀制學士課程

MWYO專欄｜ 游沛翀、朱城鋒、盧巧程

MWYO青年辦公室（下稱MWYO）在《青年的就業模式與理想工作》研究報告中鼓勵對事業感到迷惘，尤其是已工作一段時間的青年，嘗試考慮選擇一條更專業的職涯跑道，從而實現自己的理想工作和生活。在政策倡議上，MWYO建議政府資助不同學歷的青年按需進修，使到他們更順利地過渡至新的專業。有見本港對於應用科學教育越加重視，應用學位課程如雨後春筍湧現，院校亦透過不同途徑和修讀模式協助學生掌握與職涯發展相關的專業技能，其中一例是香港高等教育科技學院（下稱THEi高科院）為學生提供工作與學習並軌的修讀模式（下稱工讀制），讓有需要的青年在取得專業牌照前，一邊累積工作經驗，一邊賺取生活收入。

筆者為鼓勵更多青年了解及考慮修讀有工讀制的應用科學學士課程，以及促進不同業界更積極聯同應用科學院校推動工讀制，於六月下旬造訪THEi高科院屋宇設備工程（榮譽）工學士課程（Bachelor of Engineering (Honours) in Building Services Engineering）主任吳子豪博士工程師、業界代表香港機電工程商聯會（HKFEMC，下稱商聯會）理事馬家駿工程師、關偉元先生和林煦基先生，以及與三位修讀該課程的學生交流，冀能更深入了解這在香港具突破性的工讀制應用科學學士課程，對學生和業界的好處和影響。我們希望藉此例子鼓勵青年多留意不同應用科學院校的課程特色，拓闊進修選擇。

香港機電工程商聯會理事，左起分別是馬嘉駿工程師、關偉元先生、林煦基先生。（相片由作者提供）

行業人力短缺 促使職場文化環境大幅轉變

根據建造業議會最新發布的《建造業人力預測報告》指出，面對本港工程量不斷增加與整體工作人口下降並存的局面，建造業預計於2027年，將欠缺6,000至6,500名專業人員和35,000至40,000名熟練及半熟練工人。至於屋宇設備行業，除了在工程初期會負責規劃樓宇中的通風空調系統、消防系統、給排水系統和配電系統（俗稱「風火水電」），在工程完結後亦會在樓宇餘下約40年的生命周期之中持續保養與維修有關設施，為應付工程業界對人才的需求，商聯會與THEi高科院合作於2024年推行首個以工讀制修讀的應用學位課程，以培養學生成為既具經驗亦擁學歷的實務知識專才。

工程公司除改善薪酬和服務條件外，人才短缺亦促使公司反思如何着手改善職場文化和環境（例如有調查指出： 建築相關的工程行業一般予人一副沙塵滾滾的印象，長期須要在工地日曬雨淋，一般人眼中工作文化也是「烏煙瘴氣」的），身兼僱主的業界代表則坦言今時早已不同往日。過往他們一直希望將外國的工程文化引入本地，例如日本的建築工地總是十分乾淨，工人們亦習慣保持整潔，但礙於種種因素在香港難以推動。惟現時業界為吸引年輕人入行，間接推動公司改變過往陋習和思維模式。正如一位受訪學生表示，現時承建商在建造初期就會為僱員租借工地附近的辦公室或安排改裝的貨櫃，讓他們可以於室內工作。即使位處工地內，實際環境亦與過去認知有很大出入，而同學和業界代表都表示，現時的工地環境與圖1展示的範例極之相似，當然正常在使用後會有少許改變。

工讀制讓學生專業發展更具保證 僱主更易聘請人才

另外，僱主亦相對注重學生在工讀制底下的體驗。例如受訪學生認為，工讀制與短期實習不同的地方，在於實習更像是一張職場體驗券，讓學生熟悉公司營運方式、體驗到職場工作氣氛。而工作內容多會被分配去處理一些較簡易、一次性的作業給實習生。但在工讀制下，公司一般已視學生為全職員工，會按公司的人力資源計劃，有系統地安排較資深的同事（工程師或項目經理）帶領新入職同事，讓學生對於屋宇設備工程其中一些範疇（例如「風火水電」）有深入的理解。已有若干年工讀經驗的學生，更可在同一崗位接觸不同工作內容，如學習會計、採購事宜，以及掌握一些通用的管理知識，包括人手安排、節省成本、協助運輸物料等。

對僱主而言，工程行業中大部分職位都對學歷和技術有一定要求，業界聯同院校開辦工讀制課程，讓準畢業生熟練有關技能，並擁有足夠時間讓他們掌握行業文化和行規，這些需要時間浸淫而得的經驗，令他們畢業後可隨即融入職場。更重要的是，僱主表示同學對在學期間選擇的公司一般都會有較大歸屬感，普遍都願意在畢業後留在栽培自己的地方繼續工作，紓緩該公司招聘壓力。

當被追問到參加計劃的公司會否擔心僱員於THEi高科院畢業後轉投其他公司時，，業界代表表示並不擔憂，續指出行內雖然會因為人手短缺而出現高薪挖角的情況，但這一般出現在年資較高的管理層，畢業生的工資在不同公司不會有太大出入，而這個情況也恰好確保了畢業生的工資能維持一定水準。再者，即使僱員畢業後選擇到其他公司發展，這個計劃也起到為整體業界擴充人手之效，受訪僱主亦相信他們未來有機會帶着更豐厚的經驗和視野回流至原公司。這最終可促進行業的流動性，回饋整個業界的發展。院方亦補充該屋宇設備工程課程在開辦工讀制後，報讀人數有上升的趨勢，甚至吸引到一些原先修讀非工程相關學科的學生（包括已完成學士或碩士課程）嘗試入行。

工讀制收生更具彈性 有助青年轉換職涯跑道

我們亦關注同學是透過甚麼途徑接觸並入讀工讀制課程。當中一位受訪者雖然擁有一個文科學士學位，但在思考如何能從事高收入工作時，認為傳統大學畢業生的競爭過於激烈。於是，在權衡未來的事業發展後，於朋友介紹下進入一間具規模的建築公司，從事與企業傳訊的相關工作。

工作一段時間後，他意識到如果未來想在建築界能有更好的發展，進修有關學位乃是必須的。於是，便主動向上司表達希望由公司推薦報讀THEi高科院的工讀制課程。由於該系的辦學原意是希望有更多年輕人可以進入工程行業，故入學門檻相對寬鬆，教學內容亦更貼近實際工作情況。他的僱主在了解計劃的優點後，以及面對人手短缺的大趨勢下，便支持受訪者以工讀制模式修讀學位。

這一轉變不僅讓他得以保持經濟收入，更令他逐漸確認自己的職業方向與專長所在。在THEi高科院的學習環境之中，他審慎地規劃了自己的職涯道路，於是在工讀期間由傳訊相關的工作，轉為現時助理工程師的崗位，鋪墊自己未來成為一名專業工程師。他坦言自己算是較遲起步，但慶幸這個計劃可以補足自己的需要，同時兼顧收入和學業，並給予信心自己轉換至更專業的職涯跑道。

值得一提的是，現時THEi高科院土木工程、綠色工程與可持續發展及屋宇設備工程學位課程獲得香港工程師學會（HKIE）認可，學生於畢業後可參加「畢業生培訓計劃（Scheme A Training）」而最終取得工程師牌照，並可選擇在政府、顧問公司、承建商或物業設施管理公司工作，月薪可達$70,000以上（職業晉升途徑見表1），就業前景相對明確和發展空間更大，收入也相對理想。

資料來源：THEi高科院屋宇設備工程學位報讀資訊簡報

總的來説，筆者建議對人才有急切需求的行業，可以與THEi高科院等應用科學院校開辦更多的工讀制學士課程。在收生方面須具彈性，讓現有僱員、未來畢業生可更順利地投入職場。至於仍在探索未來職涯發展的青年來説，不妨把握工程行業的發展趨勢，以工讀制報讀有關應用科學學士課程，實現理想的工作。

作者游沛翀、朱城鋒、盧巧程分別是MWYO青年辦公室助理研究員、研究員、實習生。



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