張欣宇專欄｜欣宇識條鐵

近日，消費者委員會（消委會）就市面上30款瓶裝水樣本進行測試，以檢視瓶裝水的產品安全和品質。報告顯示所有樣本通過安全測試，但消委會報告中部分字眼則引來個別品牌方強烈不滿，農夫山泉更向消委會發律師信要求澄清道歉。

雙方就測試標准之間的爭議，很快成為公眾熱議的焦點。筆者細緻研讀了消委會的報告、農夫山泉的聲明，以及歐盟的相關標準，並和熟悉國內外規管制度的專家就此交流探討，藉此機會分享一下事實檢查（fact-check）的結果：

1、根據歐盟的分類，可直接飲用的食水被劃分為一般飲用水（ordinary drinking water）、泉水（spring water）和礦泉水（natural mineral water）三類，每種類別適用的標準各不相同，當中「天然礦泉水」標準最為嚴格。消委會在報告中則將所有產品分為兩大類別：「天然礦泉水」以及「蒸餾水及純淨水」，並按照不同的標準進行測試。農夫山泉的產品在消委會的報告中被歸類為「天然礦泉水」，然而該產品從官網介紹到包裝名稱，其實並未自稱為「天然礦泉水」。在對應的質量檢測證書中，也明確該產品屬飲用水類別，而非礦泉水。農夫山泉旗下更是有另一款明確標榜為「天然雪山礦泉水」的產品。因此，按照歐盟標準，農夫山泉這款產品既不屬於「天然礦泉水」，亦不屬於「蒸餾水及純淨水」，消委會的分類方法確實存在不嚴謹之處。

2、消委會的測試方法對所有產品一視同仁，就同一類別的產品均採用同一測試標準，並無偏頗，也未顯示出針對特定品牌的意圖。農夫山泉產品中的溴酸鹽指標，在歐盟安全範圍內，並遠低於世衛組織的標準，但即使將其歸類為消委會報告中的「蒸餾水及純淨水」，其指標數字亦較同組別其他受測試產品為高。當然，值得再次強調，這一指標較高，只要並不超出相關標準，就不意味產品安全存疑。

3、消委會在公開報告前，曾向參與測試的廠商尋求回應。農夫山泉當時的回應甚為簡略和甚至官式，僅以15字表示「公司嚴於律己，致力提供安全的產品」，白白錯失了一個澄清事實和介紹自身產品定位的機會。相較之下，其他在測試中某些指標錄得偏高結果的廠商則提供了詳細的解釋和回應，展現對消費者關切的重視。例如某品牌回應：「廠商每天均為水源及產品進行測試，確保產品符合質量標準。產品屬於天然礦泉水，從水源直接入樽，不經任何人工處理，當中的一些礦物質有周期恆定水平，而含有源頭的本土微生物亦為正常現象，測試結果顯示產品符合食品法典委員會的標準和歐盟相關法規要求。」

反之農夫山泉在有關測試報告公開及出現媒體報導後，才大舉反駁，甚至出動律師信，實在有些「遲來的緊張」之感，企業公關的最初應對明顯不足。

當今市道，經營企業不易，一單負面新聞便有機會演變為重大損失。在這場爭議中，農夫山泉的擔憂與憤怒可以理解。然而，消委會的報告雖有不嚴謹之處，但並無刻意誤導的意圖，消委會進一步補充資訊並對事件進行澄清，是其應盡的責任。但倘若就此便對消委會口誅筆伐，甚至質疑其動機，同樣絕不公道。

作為保護消費者權益的重要機構，消委會50年來推動和倡導維護消費者權益的努力有目共睹，不少消費者選購產品時均會參考消委會報告，甚至有品牌會以「消委會推薦」為其產品加持，其公信力可見一斑。消委會的中立性和堅持原則，是我們社會需要共同維護的重要價值。這次農夫山泉與消委會之爭，不僅是一場標準之爭，更是對企業責任和消費者權益的一次深刻反思。在這個敏感的時代，我們更應該以理性和冷靜的態度來看待事件，讓真相和透明度成為解決紛爭的基石。

作者張欣宇是立法會（新界北）議員、香港及英國特許工程師、香港新方向成員。



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