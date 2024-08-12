星星之伙｜惜著、惜碳的新時代「港女」

黃錦星專欄（鳴謝譚芷菁女士Kitty合撰）

2024年巴黎奧運，香港女劍神江旻憓奪金，受訪時的女子愛靚情懷溢於言表，她劈頭笑言擔心賽後貌如「無眉娘」。「江世一」不單敢於力爭，據報又是「惜碳」樂活之新時代女子，心繫環境生態及至全球暖化。女子「惜碳」，可撐半邊天，支持香港力爭2050年前碳中和。我的《邁向碳中和 香港人和事》在2024年香港書展新鮮出爐後，新晉平台「Hong Kong 2050 is Now」的項目主管譚芷菁Kitty積極回應，自稱也要從「港女」新視角出劍！

譚芷菁Kitty希望化身惜著、惜碳的新時代「港女」，支持綠綠無止。（相片由作者提供）

快時尚「毒」vs 青蛙「王子」

Kitty劈頭直言：「我愛靚㗎！」自揭學生時代的她，習染了快時尚「毒癮」，次次會友，誓要著新款衣飾，自覺這樣打扮才等同有型，但當時零用錢有限，於是會密密網購廉貨，但著上時往往不太合身，因此不少所購衣著速速淪為得物無所用，現在回想真真「大嘥鬼」！

⁠Kitty自揭學生時代中了快時尚「毒」，曾是高碳「大嘥鬼」。（相片由作者提供）

她大學畢業後，2014年多個月在秘魯的亞馬遜熱帶雨林工作，可親眼領略到氣候變化的嚴重影響。有一天，她竟遇上罕見且纖細如小指頭的「玻璃蛙」，罕有地見於次生林，細看牠更見有趾缺了，與別不同！Kitty輕弄牠於掌上，蛙蛙心跳可感更可見，覺得蛙命就在她手中，頓悟大自然包括人類的共同命運就在乎大家一念一差。這通透如玻璃的蛙蛙「小王子」，令她隱約透視邁向「排毒、惜著、惜碳」等等的未來，引發她往後尋覓化身新時代「港女」的心法。

⁠在亞馬遜熱帶雨林偶遇「玻璃蛙」，令Kitty有所頓悟。小蛙「玻璃身」，心跳可感可見。（影片由作者提供）

Kitty續吐「港女」心聲，指之後回港工作，曾任職銀行界，其時觀察到身邊不少「港女」OL公餘愛購物，的確是城市人的一種樂趣。但全球氣候變化，2015年《巴黎協定》引領世界各地邁向碳中和，現已步入低碳轉型的革新時代，宜深深反思個人購物慾、經濟發展等等？

「高碳」經濟 vs「惜碳」消費

Kitty從2017年投身環團，並自身進一步修練平衡個人購物慾和經濟要發展的心法。她憶述，首次與我正面對話是在2021年，即是三年前，剛巧在一場年輕女青商所辦活動，名為「可持續時裝：識買﹒惜著」。Kitty代表當時任職的環團，我為時任環境局局長，排排坐擔任客席評判。我倆鼓勵年輕人在全民應對氣候變化的新時代，要識「惜著、惜碳」消費，助力降低「高碳」經濟，支持可持續發展，包括配合香港力爭2050年前實現碳中和，時為8月立秋之日，高溫異常，新冠疫情仍在。2023年5月，Kitty轉職思匯政策研究所，主管「Hong Kong 2050 is Now」項目，並在此開創了本地智庫／環團活用Podcast（播客）以網絡平台生鬼地廣傳氣候行動。

Podcast「852 2050」第6集，當中Kitty與我對談，在2023年10月首播了。今年Kitty又創新搞作，破格撮合了前天文台台長「超英哥」和90後饒舌女歌手Luna Is A Bep，結伴說唱《超英歌》，於各大音樂串流平台發布，並合演音樂短片（MV），成功「入屋」。我感應到歌中玄機，正暗藏了Kitty自身心底愛靚又「惜碳」、冀望平衡經濟發展的新時代「港女」心法：買衫消費宜「貴精不貴多」（buy less, buy better）。

透支地球 vs 邁向零碳

Kitty續指，社會要劍指「高碳」經濟、「高碳」消費，包括速食時裝。自1970年代，整體人類對地球自然資源的消耗量開始「超支」，逾半世紀以來的大勢是年度超支幅度在嚴重擴大，年復年超支量累計驚人。至今年，「地球資源超支日」（Earth Overshoot Day）落在今個月頭，意指今年內，我們整體理應可享的地球可再生自然資源至頭7個月已耗盡，之後整整5個月（即包括今日至年尾）人類將消耗的份額，其實日日都在透支地球。

當下，全球氣候變化引致各地極端天氣的反撲，包括香港年復年破紀錄高溫熱浪，是現眼報！今個暑期，Kitty正在積極主理新時代「青年環保大使計劃」（YEA），每屆培育數十名年輕人，同行加緊氣候行動。聞說，今屆YEA學員考察了本地先進回收設施如WEEE﹒PARK，領略轉廢為材，配合低碳循環經濟，開心又開眼界，啟發他們轉向「惜碳」生活。YEA學員亦指他們熱愛香港的大自然，下白泥的蠔礁修復是他們最愛的考察。Kitty指若全球人類以現今一般「港男港女」的高碳消費和生活模式，幾個地球才可滿足大家的慾望！香港要轉向低碳綠色經濟，當中消費者其實可左右大局，莫以善小而不為。消委會劍指高碳消費行為亦責無旁貸，支持香港及至國家邁向「零碳」。

Kitty會繼續愛靚，同時結合「惜碳」消費的生活態度，例如選衣著時要力爭「靚嘢」，即是「look good, do good, feel good」，意指穿著上身好看，並宜揀選對環境友善的生產商所製，以及宜選擇手工好、舒服耐用的衣著。如同《超英歌》中的重點歌詞，力推「惜碳」消費心法：buy less, buy better！同時，Kitty自身厲行健康惜食兼日常運動，以及支持低碳本地遊，例如早前同行深度遊，體驗了復育中的沙頭角荔枝窩客家古村。

「惜碳」教育亦宜靈活結合低碳本地遊，各校可多多安排學生體驗香港的大自然及創新減廢減碳設施，如EcoPark（環保園）、GREEN@COMMUNITY（綠在區區）、O﹒PARK、T﹒PARK、WEEE﹒PARK、Y﹒PARK，以及新張的「識碳館」（kNOw Carbon House），及早培育新時代「港女」及「港男」識碳：識碳中和，識低碳衣食住行，「惜著、惜碳」！

作者黃錦星是前環境局局長，近期出版《邁向碳中和 香港人和事》。



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