李民斌｜借鏡奧運健將　實現經濟逆轉勝

李民斌專欄

巴黎奧運落幕，國家隊和港隊同創佳績，振奮人心。國家隊健兒今天起訪港、港隊健將上周亦進行了勝利巡遊，深得市民擁戴。在欣賞運動員在競技場上的技術和風采之餘，他們的拼搏精神，特別是在逆境中展現出的不屈不撓，對於個人以至整體社會都有莫大的啟發。

繼上屆東京奧運後，今次港隊運動員的表現繼續吸引全城目光，有人親身到巴黎支持他們，更多市民捱夜觀看直播，隔着熒幕為港將集氣。江旻憓、何詩蓓和張家朗勇奪獎牌，振奮全港，凝聚社會團結，可見體育對社會的無形效益之大。港隊成員不論獲獎與否，均能排除萬難、克服傷患等因素，發揮堅毅意志，沉着應戰，甚至在逆境中反勝，在國際舞台展現香港精神，擦亮香港品牌。

經濟起伏無損核心競爭力

逆轉形勢，不只是運動員的專利。經濟上，近期似乎仍有不少利淡的消息，例如零售市道疲弱，資產和投資市場氣氛淡靜，加上旅客及市民消費模式改變，以及港元匯率偏強等因素，為私人消費和零售帶來一定壓力。形勢暫時也許不似預期，但絕對無需悲觀，因為香港經濟基本面持續平穩。

上半年，香港經濟保持3%增長，拉動經濟的三頭馬車中，不單出口保持強勁增長，投資開支亦進一步上升，足以抵銷私人消費的下滑。另外，勞工市場一直維持穩定，失業率處於約3%，近乎全民就業，有助抵禦經濟和資產市場的調整。

我們無需因一時經濟的回調而對自身的核心競爭優勢失去信心，特別是作為國際金融中心的地位和角色，並不會因經濟周期的起伏而有所削弱。隨着市場普遍預期美聯儲快將啟動新一輪的減息週期，香港緊縮的貨幣環境，以至資產市場、消費和投資環節的壓力將有望逐漸紓緩。

貫徹「一國兩制」優勢

一直以來，中央和特區政府全力支持香港發展，推出了多項強化國際金融中心競爭力、推動創科發展和促進大灣區融合的措施，均有利於香港經濟和產業發展。早前，中央舉行紀念鄧小平誕辰120周年座談會，習近平主席發表講話強調，要進一步全面深化改革，推進高水平對外開放，又提到要繼續全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，支持和推動港澳進一步融入國家發展大局，實現更好發展。

在國家擴大高水平對外開放的背景下，我們必需準確貫徹「一國兩制」，鞏固國際化的優勢，積極引進和努力留住國際化人才，不斷強化競爭力。面對挑戰，決勝的關鍵在於心態，要沉着應戰，緊記自己的優勢，勇於開拓，社會同心推動香港昂首前行。

作者李民斌是全國政協社會和法制委員會副主任、東亞銀行聯席行政總裁。



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