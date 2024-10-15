團結香港基金｜社會效益評估在政策制定工作的關鍵角色

團結香港基金專欄｜周嘉俊、莫詩穎、陳巧桐

如何評估政策的影響力是政策制定工作的重點。不少政府都在績效指標（KPI）的基礎上再進行社會效益評估（Social Impact Assessment，簡稱SIA），以全面審視政策推出後的實際效果。於香港而言，這個做法可能值得政策制定者作參考。

在2023年的施政報告中，政府以「拼經濟謀發展 惠民生添幸福」為主題，設立150個KPI，以促進管治效率。政府提倡以KPI實現目標導向的政策，無疑有助於監察項目的進度和實施。即便如此，這些KPI有時未能全面反映政策成效。雖然一些社會創新項目如「共創明『Teen』計劃」和「社區客廳試行計劃」的KPI較為成效導向，但大多數政策的KPI仍集中於服務名額、活動數量和項目金額等產出量指標。如果政府在制定KPI的過程中，沒有給予服務質素同等的重視，可能導致KPI過於偏重數量，從而形成「追數」文化。此外，若KPI制定方法完全由上而下，則可能忽視社會各界的實際需求和期望，限制了政策的廣度與深度。

效益導向的KPI設計 質效並重的政策評估

有關KPI的制定，不少政府已將重點關注政策對相關群體所帶來的實質改變，而非僅僅是直接產出。香港應將社會效益評估（SIA）納入KPI制定的核心，強調政策對受惠群體生活質量、健康水平、社會融合度等多面向的影響。SIA的精髓在於持份者的參與，根據持份者的反饋來確認影響及制定量度指標，並以實證為本的方式收集資料，增強政策透明度與接受程度。通過SIA，政府能夠全面審視政策實施的執行成效，透徹了解政策對不同層面和群體的具體影響，建構政策的創造社會效益的邏輯模型並分析當中的關鍵因素。

量化政策影響 優化資源配置效率

香港在SIA的實踐上有先例可循。2019年，香港房屋協會就「長者安居樂」計劃進行SIA。透過持份者諮詢，發現居民入住後的健康狀況優於一般長者，不但在緊急救援及醫院使用率較低，其居家安全意識更有顯著提升，降低了長者對公共醫療和安老院舍的需求，反映該計劃有效改善居民生活質素，最終總結每元投資可換取5.07元的社會投資回報。上述案例顯示SIA可以全面審視計劃對持份者的影響，並有效量化效益，提供容易理解的數據，有助於政府更具策略性分配公共資源。

有鑑於此，政府可以進一步推展SIA應用於房屋政策中，特別是對於如簡約公屋這類創新項目的成效分析。通過參考房屋局制定的「幸福設計」指引中八個幸福概念，局方可以進行SIA分析簡約公屋居民的整體福祉變化，並量化該項目對居民幸福感的實際影響。與其把討論焦點放在簡約公屋的入住率和成本，我們更應全面考量居民的生活質素和幸福感。這些資訊可以為未來房屋政策的調整及KPI的制定提供依據，創造更多社會效益。

借鑒國際新常態 為香港社會效益評估的發展導航

放眼國際，SIA已在英國、加拿大及歐盟的政策制定中獲廣泛應用，如英國的《社會投資回報率指南》，為政府內部和非政府組織提供評估公共開支和服務的官方準則。在香港，雖然團結香港基金2017年的《社會效益評估指南》和多個坊間機構整合的商業及社福機構評估框架提供了一定的參考，但因缺乏官方的評估指南，導致各機構在實踐方式和標準各行其是，在政策和社會層面的應用仍顯局限。

為了促進社會效益評估於政策分析的專業性和規範性，政府應制定並推廣官方SIA指引，以便於公共政策的實施，提高政策質量與問責效能。在制定過程中，政府可以基於房屋局的八個幸福概念，設計量化準則，並結合社創基金資助項目的數據庫，為編撰SIA指南提供實證基礎。透過政府主導，與各界合作建立評估社會效益的共通語言，確保政策成效分析、服務採購及撥款評估均採用統一標準。目前，SIA理念已融入社創基金評審標準，預期產出、結果及效益等要素成為關鍵考量，彰顯其重要性日增。當SIA的應用普及，投資者和參照對象增加，將吸引更多各界的創新者參與，有助建立社會創新的風氣。

以人為本 共建以社會效益為中心的幸福城市

在SIA的引領下，政府應更加注重以人為本的政策設計，將提升市民的幸福感作為政策制定的出發點和落腳點。通過全方位的社會效益評估，政府能夠更敏銳掌握社會脈搏，推動跨界合作與創新，共同構建一個以「以人為本、以數據為支撐」的幸福城市。如此一來，政策不再僅僅是冷冰冰的指標和數字，而是富有温度的民生工程。

作者周嘉俊、莫詩穎、陳巧桐分別是團結香港基金醫療及社會創新研究主管、助理研究員、研究實習生。



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