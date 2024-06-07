團結香港基金｜活化前深水埗配水庫　保護獨特人文風貌

團結香港基金專欄｜周國心

政府上月公布下半年的盛事達100項，其中文化藝術及創意項目佔25項，為發展文化旅遊帶來機遇。然而，一年一次甚至一次性的盛事只是文化旅遊的表層，更深層次的文化氛圍才是吸引旅客的要素。要培育文化氛圍，政府需持續開發更多表演場地，孵化恆常的藝文活動，而活化前深水埗配水庫正是一大契機。

善用配水庫打造藝文古蹟場地

適逢發展局仍正審視配水庫的保育及活化方案，政府可考慮將其改造為展覽及表演場地。前深水埗配水庫於2021年被評為一級歷史建築，其仿古羅馬式建築及九龍供水歷史蘊含文化價值，導賞團亦大受市民歡迎。根據發展局提交予立法會財務委員會的文件，截止今年二月底，配水庫共錄得82,266參觀人次，可見市民的參與度踴躍。若能進一步加入藝文元素，更是畫龍點睛之舉。

其實，世界各地也有將地下水庫活化為藝文場地的例子。地下水庫昏暗的環境揉合戲劇、音樂、燈光及各式藝術，能為訪客帶來不一樣的體驗。例如丹麥哥本哈根將於1856年建成的The Cisterns蓄水池發展為藝術及燈光展覽場地；澳洲布里斯本的Spring Hill Reservoirs蓄水池亦於2014年改造為劇場，讓觀眾能同時欣賞扣人心弦的歌劇及建築的設計美學。

反觀前深水埗配水庫，作為展覽場地相對容易；但作為表演藝術場地，其建築特色或為演藝團隊帶來挑戰。 例如，配水庫共有108條花崗岩柱，若以傳統形式於中央搭建舞台及固定座位的話，大部分觀眾的視線將會受阻，影響體驗。

當然，空間障礙是可以跨越的，其中一個方式是發展場域特定演出（site-specific performance），讓觀眾自由遊走於特定空間觀賞表演。今年四月由加泰隆尼亞團隊創作的演出《無憂之旅》便是一個例子。表演選址在建於1899年的薄扶林東華義莊，讓觀眾透過步行，穿梭義莊的不同空間，以互動形式瞭解古蹟背後的歷史、運作及社會價值，細思生死意義。 由此可見，古蹟可豐富表演的故事背景，表演亦令古蹟更加引人入勝，兩者相輔相成。

因此，政府可擴大諮詢藝文界人士的意見，探討如何在保留配水庫原貌的前提下，將其活化為集文化、藝術和歷史於一體的場地。

發展文化旅遊應以保育文化為前提

然而，若要將配水庫發展為藝文場地，周邊的獨特人文風貌亦不容忽視。根據聯合國教科文組織（UNESCO），文化不僅包括藝術和文學，還包括生活方式、共處方式、價值體系、傳統和信仰。因此，活化不應以只以振興或吸引旅遊為主，應同時將保育歷史建築及帶出當地人文風貌融會貫通。

配水庫因其歷史底蘊「成名」，但在前往它的路上，四處不難發現，附近街坊擺放的健身設施、乒乓球桌、大大小小的佛教神壇及觀音像，甚至見到有人在發泡膠蓋上「提詩」的文采。這些均活現香港人在有限空間中創造的獨特文化，體現了人與環境之間的密切聯繫。相比政府刻意在十八區打造的「打卡點」, 這些自發形成的「城市奇觀」，更吸引市民及遊客的興趣。

政府在發展文化旅遊時，應在保護建築物原貌及社群生活的基礎上加入創新的藝文活動，讓它們得以延續發展。

長遠而言，打造富有人文特色的藝文古蹟場地，方可實現無處不旅遊的願景。

作者周國心是團結香港基金助理研究員。



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