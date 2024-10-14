關焯照｜從經濟角度看新一份施政報告

關焯照專欄

特首李家超將於本週三宣讀2025年施政報告，究竟特區政府有甚麼辦法解決現時香港種種的經濟和社會問題，大家不妨拭目以待。經過過去幾年新冠疫情的衝擊，再加上樓市持續下滑和人口急劇老齡化，香港整體發展的確面對不少挑戰。然而，一個有為政府如有迎難而上的態度，將困境轉化為正能量，這種態度必定能夠為香港開創出新局面，市民的福祉才會得到真正的保障。

現時香港最需要解決是穩定持續下跌的樓價，從過往幾次樓市出現明顯調整來看，本地經濟必會從中受到拖累，因此，特區必須盡快找出辦法來令樓價止跌回穩，否則市民的消費信心只會持續受創，對以內需為主的香港經濟而言，是很難跳出目前這個經濟困境的。

樓價的中長遠走勢取決於供求。現時本地樓市出現持續供過於求，驅使樓價不斷下跌。要令樓價企穩，特區政府必須在短期內減低供應，最簡單方法是將現時土地供應的比例，七成私樓和三成公營房屋，暫時改為八二比例或甚至更低。對樓市來說，一旦預期供應減少，肯定會提升置業者入市的興趣。另外，政府也需要提振樓市投資者的意欲，一個健康資產市場，投資需求是重要的。假若特首希望刺激投資意欲，容許投資移民以買樓作為投資選擇，對樓市需求來說，這肯定有正面推動作用。

在過去兩年，特區政府努力改善香港旅遊業的競爭力，雖然訪港內地旅客的人數明顯增加，但由於內地旅客的消費力大不如前，令旅遊業出現「旺丁不旺財」的現象。特首要扭轉這個形勢，相信會以吸引消費能力高的旅客方面作出更大的努力。而根據過去周日的傳媒報道，本周三的施政報告會提出遊艇旅遊這個提議以針對高消費旅客。究竟會否成功，時間會給予大家一個答案。然而香港已有郵輪碼頭，其目的也是吸引高端旅客，為甚麼特區政府不在這方面加大力度呢？這令筆者感到相當疑惑，特別是最近不少投資銀行公布研究報告，指出郵輪旅遊的需求在未來幾年會持續旺盛。香港素有東方之珠的美譽，加上已有不俗的遊輪基建，大力發展這方面的業務應不是難事，亦不會遜色於遊艇旅遊。

香港經濟需要新產業以配合經濟發展。從香港人口老化的角度來看，銀髮經濟可以長做長有。此外，前特首曾蔭權年代亦曾提議發展的六大優勢產業，這方面也可以繼續推動，尤其是教育產業方面，其前景可以是非常亮麗的。大家看看英國的較著名大學，在吸引國際學生的能力極高，旣然香港已有多家大學位列環球大學排名榜百名之內，要吸引國際學生來香港相信是一件相對容易的工作。如果能夠成功打造大學產業，對香港長遠經濟發展是會有產生支持的作用。

兩地價格差異已令不少港人北上消費，這對本地零售業帶來強大逆風。雖然香港與內地的融合是大勢所趨，但北上消費成風已影響到內部經濟表現。若要有效解決這問題，特區政府可以考慮引入類似離境稅的稅項。如果忌憚引起市民不滿，政府亦大可以改善邊境配套為由，收取相關稅項，起碼這做法是出師有名，而得到的稅收亦可幫助減輕現時特區政府所面對的龐大財赤問題。

作者關焯照是冠域商業及經濟研究中心主任。文章標題為編輯所擬，原題為「我對施政報告的幾項提議」。



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