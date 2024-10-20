黃頴灝｜管制即棄塑膠　是愛定係責任？

黃頴灝專欄

管制即棄塑膠餐具及其他塑膠產品新法例自4月22日開始實施，六個月的適應期於明天（10月21日）完結。到時全港禁止銷售、外賣或堂食使用發泡膠餐具、膠飲管、膠刀、膠叉、膠匙等。至於未有成熟替代品的膠杯、膠碗及膠飯盒，則可以繼續銷售及外賣。如果違規會即場發出警告信。若十個工作天內仍沒改善，則會發出定額罰款通知書。環境及生態局局長謝展寰本月12日在網誌說會輔以「適度執法」，巡查店舖有沒有出售受管制即棄塑膠餐具和產品。

在法例實施的初期，有報道指市民對這些較環保的餐具有不少負面看法。有人批評大量使用木餐具後免不了要大規模伐木，紙餐具則硬度不夠、一浸水就「溶」，質疑當局推行走塑政策。筆者想就當局進一步落實走塑政策，以客觀角度及世界大勢說明管制即棄塑膠的背景及目的。

何謂即棄塑膠？就是短命膠，即其使用生命週期很短的塑膠，但同時遺留在環境極長時間（數百年）的塑膠。這些即棄塑膠例如塑膠樽、膠袋及塑膠餐具，其使用期可能是極短暫，但造成的環境及社會成本極大。根據香港固體廢物監察報告2022年廢物統計數字，各類都市廢物中，塑膠廢物增長最快，2011至2021年日均棄置量由1,694公噸，升至2,331公噸，成為除廚餘以外的第二大都市固體廢物來源。至於具體比較2021年各類塑膠的廢棄量，以膠袋佔比最高，達36%，其次是膠餐具（10%）及膠樽（9%）。

《香港固體廢物監察報告 － 二零二二年的統計數字》

而近年外賣盛行，2021年膠餐具日均棄置量高達225噸，較10年前增加27%。因此，管制即棄塑膠膠就是針對本港近十年的廢物增長趨勢，針對塑膠幾大使用量的類別，以膠袋為例，當局以膠袋稅希望來限制使用量；第二便是針對塑膠餐具。

「源頭減量」是全球大勢所趨

塑膠餐具對環境造成嚴重禍害。首先，使用後的塑膠餐具難以分解，埋在土壤中需耗費數百年時間才能降解，導致垃圾堆積。其次，塑膠餐具常被動物誤食，對野生動物生態系統造成威脅，特別是海洋生物，如海龜和海鳥，容易因為誤吞塑膠而窒息或飢餓至死。此外，製造塑膠餐具的過程涉及大量化石燃料的消耗，進一步加劇了碳排放和全球暖化。塑膠降解時釋放的有毒物質會滲入水源和土壤，影響人類健康，破壞生態環境。全世界每年製造出約4億噸的塑膠垃圾，只有不到10%有被回收，只有約30%被焚化，有另外60%以土地堆填或流入海洋的方式被處理。因此，降低塑膠餐具使用率，積極推廣可持續的替代品如生物可降解餐具或可重複使用的餐具，對環境保護至關重要。

香港現採用堆填手段去處理所有都市固廢物，即所有塑膠廢物都會用堆填處理，除了浪費珍貴的土地資源外，還會污染環境。雖然本港將會在2025年有第一座焚化設施，但第一座焚化設施只能處理本港約三成垃圾，七成垃圾仍需要以堆填方法處理，因此「走塑」政策是必不可少。無論由保護環境及公共衞生角度來看，甚至以節省土地資源的公共經濟角度來看，本港都需要迎合世界大潮流實施走塑政策。

為解決塑膠污染，「源頭減量」在世界各國蔚為風潮。早在2007年，肯亞與烏干達開始禁用一次性輕型塑膠袋。至2022年，全球已有99個國家實施類似的塑膠袋禁令。歐盟於2021年更進一步禁用免洗塑膠餐具，如塑膠吸管、棉花棒、刀叉等。法國政府更是對外宣布，2040年前，要讓一次性塑膠全面消失。台灣則自2000年初開始對塑膠袋收費，從逐步限用到2030年禁用四大類一次性塑膠製品。不少研究顯示，塑膠禁令能明顯減少塑膠製品的使用。美國加州的禁令讓塑膠袋用量減少了近70%，甚至只是針對塑膠袋課稅，各國用量都顯示大幅減少。

因此，管制即棄塑膠是同時由愛和責任出發——愛是愛護生態環境及自己下一代，責任是每一個人都需要為此少用塑膠，及認知塑膠是容易生產但極難消除。香港在10月21日走出一少步管制即棄塑膠是因應世界大勢，我們應該理解及支持當局實行的政策。

作者黃頴灝是元朗區議員、民主思路聯席召集人（內務及地區事務）、環保公司董事。



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