寰海明察｜香港的大學可考慮到海南獨立辦學

梁海明專欄｜寰海明察

在全球化浪潮的推動下，教育服務貿易已成為推動經濟增長的重要力量。香港特首李家超近日在其施政報告中提出的「留學香港」戰略，旨在通過優化教育環境、提升教育質量，吸引全球學子來港求學，進一步鞏固香港作為亞洲國際教育中心的地位。與此同時，海南自由貿易港也提出了「留學海南」的宏偉願景，利用國家賦予的獨特政策優勢，積極探索國際教育創新島建設的新路徑。在此背景下，香港與海南在教育領域的深度合作顯得尤為重要，雙方有望攜手共進，共同開創國際教育服務貿易的新篇章。

隨著國際教育服務貿易的快速發展，教育已成為一個備受矚目的新興產業。數據顯示，全球高等教育出口貿易的增長速度驚人，每年為接受國和地區帶來數百億美元的經濟效益。香港與海南若能攜手合作，充分利用各自的優勢資源，吸引更多國際學生，無疑將極大地推動兩地經濟的發展，並帶動相關產業的繁榮。

香港作為亞洲國際教育中心，憑借其優質的教育資源、國際化的教育環境以及便捷的交通條件，長期以來吸引了大量國際學生。李家超特首提出的「留學香港」戰略，更是通過一系列措施進一步提升了香港的留學吸引力。而海南自由貿易港則以其獨特的地理位置和政策優勢，為國際教育的發展提供了無限可能。近年來，海南積極推進國際教育創新島建設，通過引進境外優質教育資源、創新辦學模式等措施，不斷提升教育國際化水平。

教育部已公布了《境外高等教育機構在海南自由貿易港辦學暫行規定》，為海南國際教育的發展注入了強勁動力。該規定允許境外大學在海南獨立辦學，無需與中國大學合作，這一突破性政策為海南引進境外優質教育資源提供了更加靈活多樣的選擇。通過引進境外大學獨立辦學，海南可以借鑒國際先進的教育理念和管理經驗，推動本地教育體系的改革和創新，同時吸引更多國際學生來瓊留學。

香港不少大學作為亞洲乃至全球知名的高等學府，在學科建設、科研創新、人才培養等方面具有顯著優勢。因此，香港的大學應積極考慮在海南設立校區，充分利用海南自由貿易港的政策優勢和市場需求，拓展辦學空間和國際影響力。這不僅將提升香港大學的國際知名度，還將為海南帶來豐富的教育資源和教育模式，促進兩地之間的經濟合作和文化交流。

對於各地學生而言，香港的大學在海南辦學將為他們提供更多元化的教育選擇和發展機會。學生可以在不同的教育資源和文化環境中學習成長，拓寬國際視野，提升綜合素質。同時，海南作為自由貿易港，其開放的經濟環境和豐富的就業機會也將為各地學生提供更多的發展空間和就業機會。

此外，香港的大學在海南辦學還將推動香港高等教育的創新發展。通過與內地和國際高校的合作與競爭，香港的大學可以不斷提升自身的辦學水平和教育質量。利用海南的自然資源和生態環境優勢，香港的大學可以拓展研究領域，開展更多具有創新性和前瞻性的科研項目，為香港的科技創新和經濟發展提供更多的人才支持。

更為重要的是，香港的大學在海南獨立辦學與在粵港澳大灣區內地城市合作辦學相比，其優勝之處可能體現在以下幾個方面：

其一，相比粵港澳大灣區，海南自貿港作為中國對接世界的一線窗口，擁有獨特的政策環境。根據相關政策規定，境外高等教育機構可以在海南自貿港獨立開辦高水平大學或職業院校，這為香港的大學提供了在內地獨立辦學的機會，以及增加了在辦學過程中的自主性和靈活性。

其二，海南自貿港致力於發展國際化的教育和產業體系，吸引了大量境外高校前來辦學。隨著越來越多的境外高校在海南設立分校或合作辦學項目，當地的國際化氛圍將日益濃厚。這種國際化氛圍不僅有利於香港的大學與全球各地的學校和機構進行交流和合作，還有助於提高學生的國際視野和跨文化交流能力。

其三，海南自貿港允許境外高校獨立辦學，這有助於優化教育資源的配置。香港的大學在海南獨立辦學可以充分利用當地的自然資源、人力資源和政策資源，打造出更具特色和競爭力的教育體系。同時，海南自貿港還為境外高校提供了稅收優惠、人才引進和跨境資金流動等一系列優惠政策，進一步降低了辦學成本，提高了辦學效率。

其四，海南自貿港作為中國對外開放的重要窗口，具有廣闊的發展前景。隨著全島封關準備的推進和各項政策的落實，海南自貿港將成為一個更加開放、更加自由的經濟特區。這為香港的大學在海南獨立辦學提供了更廣闊的發展空間和更多的發展機遇。香港的大學可以充分利用這一優勢，積極拓展業務領域，加強與全球各地的學校和機構的合作與交流，共同推動教育事業的繁榮發展。

最後，海南的獨立辦學模式，可能會促進與東南亞國家的教育合作，提升香港在區域內的影響力，推動更廣泛的經濟與文化交流。

總的來說，香港的大學在海南獨立辦學，能夠充分利用海南的政策優勢和市場潛力，提升自身的國際影響力和教育質量，推動更深層次的區域合作與發展。

要吸引香港的大學到海南辦學，兩地政府需考慮提供更多政策支持，並構建完善的合作機製。譬如，海南方面應設置專門的對接機構，負責與香港各界的溝通與合作，確保溝通渠道暢通無阻。同時，海南還可以與香港共同建立教育合作平台，推動雙方在學科建設、課程設置、教學方法等方面的交流與合作。

通過加強政府間的合作與交流，兩地可以共同解決辦學過程中可能遇到的各種問題和挑戰，推動香港的大學在海南的順利落地和健康發展。其中，兩地政府一項重要的溝通政策是允許在海南辦學的香港各大學的畢業生到香港居留和就業。這一政策將提升海南辦學的吸引力，促進香港與海南之間的人才流動和交流。借鑒香港科技大學（廣州）和香港中文大學（深圳）等在大灣區內地城市辦學的經驗，可以推動在海南辦學的香港的大學畢業生同樣享受香港居留和就業的便利條件。

隨著國際教育市場的競爭加劇，香港與海南需要攜手共進，共同打造國際教育樞紐。通過加強合作與交流，雙方可以共同提升教育質量和國際化水平，增強在國際教育市場中的競爭力。香港可以充分利用其國際化的教育環境和優質的教育資源，為海南提供先進的教育理念和管理經驗；而海南則可以憑借其獨特的地理位置和政策優勢，為香港提供更多元化的教育選擇和更廣闊的發展空間。

香港與海南在教育領域的合作具有廣闊的前景和巨大的潛力。通過攜手打造「留學香港」與「留學海南」，兩地可以共同推動國際教育服務貿易的發展，提升教育質量和國際化水平，為兩地經濟社會發展注入新的活力。同時，這一合作也將為國際學生提供更多元化的教育選擇和更廣闊的發展空間，促進國際文化交流與融合。

作者梁海明是絲路智谷研究院院長。



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