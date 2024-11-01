利哲宏｜區議員如何成為未來世代的價值觀教育者

利哲宏 Dr Riz's 專欄

在撰寫本文時，我正在聆聽行政長官發表他2024年的施政報告，我特別留意到第18段是關於推動愛國主義教育，以及第19段弘揚中華文化的內容。因為巧合的是，我正好收到了教育局發出的一份通告，標題為「卓越教育獎 – 價值觀教育」。這兩件事引發了我的思考：包括我在內的區議員，如何為促進青少年全面發展，在教育局訂定的12個首要培育學生的價值觀和態度（PVA）中扮演關鍵作用？

教育者在繁忙世界中的角色

眾所周知，今天大部分香港教師都負擔重重。他們的日常職責不僅僅只是傳授知識，還包括處理學生與家長的問題和應對繁多的行政職責。在這種情況下，我認為區議員可以成為教育界的珍貴盟友，幫助減輕教育者的部分負擔，例如協助推廣價值觀教育。

12個首要培育學生的價值觀和態度—堅毅、尊重他人、責任感、國民身分認同、承擔精神、誠信、仁愛、守法、同理心、勤勞、團結和孝親—對於培養全面發展的個體至關重要。這正是「Rizwan」（在伊斯蘭教裡這是天堂守門天使的名字）的職責所在。身為區議員，我們可以創造平台來培養這些價值觀，同時鼓勵他們參與由議會組織的有意義的活動。

創造有機結合

要產生真正的影響力，我們的活動必須與教育目標有更「自然」的和「有機」的結合。透過將我們的活動計劃與正在推行的教育框架保持一致，我們可以提供教師覺得有益和有意義的體驗。例如最近推出的小學人文課程，有些人擔心或會限制學生的國際視野，在此背景下我們的工作尤其重要。

其實在仔細研究課程的框架後，我深信裡面所含括的六大範疇——健康與生活、環境與生活、理財與經濟、社會與公民、國家與我、世界與我——都是經過深思熟慮，能夠培育充滿國家自豪感、主人翁精神和對香港及我們國家未來富有責任感的下一代。

設計多元化的活動

區議員可以利用其獨特的角色去設計有關12個PVA的活動，促進同學的跨學科學習。例如，我們九龍城區最近啟動了一個名為「捕捉動人九龍城」的計劃。這個一分鐘影片製作工作坊及短片比賽旨在推廣九龍城的豐富歷史和獨特特色，並且增強本區居民的歸屬感。

參與這次比賽的社區居民有機會探索國慶節、活力九龍城和多元共融九龍城等主題。在此過程中，他們能夠學拍照影、攝影及移動編輯應用程式的實用技能。這項活動的設計體現了我們如何將PVA和人文課程的學習範疇有效整合進多元化的實踐體驗中。

區議員和教育者之間的協同效應

這些倡議創造的協同效應可以產生重要的教育成果。教師可以鼓勵學生參加此類活動，而區議員可以提供必要的資源和學習體驗。例如上述的活動，在影片提交後，教師可以在課上提供機會給學生進行簡報，鞏固他們的學習，並確保在比賽中培養的價值觀得以加強。

想像一下這種合作衍生的可能性！或許我們未來可以設立一個「卓越公共教育獎 – 價值觀教育」，以表彰區議員和教師合作培育新一代方面的努力。

區議員在價值觀教育中的角色不僅有益，甚至是不可或缺的。透過設計和推廣適合教育目標和PVA的活動，我們可以為學生創造更加豐富的學習體驗。透過共同努力，我們可以為青年準備一個更光明的未來，同時亦培養了一個體現我們正確價值觀的社會。讓我們抓緊這個合作和啟發下一代的機會！

作者利哲宏博士是九龍城區議員、中學副校長。



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