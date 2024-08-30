利哲宏｜香港少數族裔的四層關懷

利哲宏 Dr Riz's 專欄

香港一直是一個充滿活力的多元文化大都會，有超過三十萬的少數族裔居民稱之為家。自1842年以來這些族裔不僅豐富了我們城市的文化多樣性，他們也以多種方式促進了城市的發展。過去的一些例子如律敦治醫院、星光小輪和印度士兵在香港警隊成立中的重要角色，無不展示了少數族裔為香港和國家的繁榮作出的貢獻。香港特別行政區成立後，政府亦不遺餘力地建設一個關愛和包容的社會。自2012年以來的施政報告內容表明，對少數族裔的支持範圍廣泛，涵蓋教育、就業、福利、醫療保健和社區融合。去年的施政報告在這方面特別值得一提。要理解政府如何滿足少數族裔的需要，我們可以用以下四層模型來解釋政府政策的制定和實施。

第一層：核心政府機構

這一層是政府協助關愛少數族裔的核心和不可或缺的部分。由不同的政府部門組成的專責小組在一起集思廣益，努力實現協同效應，亦顯示出改善少數族裔生活的重要性。由政務司司長擔任主席的少數族裔事務督導委員會增強了跨局及跨部門在支援少數族裔方面的協調，涵蓋教育、就業、社會福利以及促進文化敏感性和社會融合等領域。例如，政府在2021年推出了一個總值5億港元的綜合支援方案來加強對少數族裔的支持。

第二層：少數族裔人士支援服務中心

第二層是在香港的重點區域運營少數族裔服務中心，以便於少數族裔融入社區並提高他們獲得公共服務的能力。政府資助非牟利機構營運八個支援服務中心，並將在今年年底前再開設多兩個中心。這個「8+2」網絡能夠向少數族裔傳遞來自政府不同部門的關鍵信息。這些中心亦提供包括語言課程、興趣班、課後輔導班、青少年活動、融合項目以及諮詢和轉介服務在內的各種量身定制的支援服務，以幫助少數族裔融入社區。由這些中心充當CPU，傳遞政府信息並解決時間滯後問題。其中一個中心還提供集中的電話傳譯服務，協助少數族裔使用公共服務。

第三層：少數族裔關愛隊

第三層是政府為照顧少數族裔社群的最新政策。少數族裔關愛隊於2024年7月28日成立。這些由少數族裔成員和社工組成的團隊將協助政府資助的八個現有少數族裔支援服務中心提供服務，能夠因應不同文化背景人士的需求做出快速反應。關愛隊會主動拜訪少數族裔家庭並與他們保持聯繫。除了向他們提供最新的政府資訊外，關愛隊還將發掘並了解他們的需求，並提供相應服務。如有必要，關愛隊還可以將他們轉介給相關政府部門或組織進行跟進。換句話說，這成為了「8+2」中心的外展服務，能夠更加主動去發現各種問題。

第四層：少數族裔代表

最後一層是讓有能力服務社群的少數族裔在各委員會、顧問及法定機構和區議會等職位中發揮關鍵作用。這樣政府便能獲取少數族裔中經驗豐富的人的觀點和力量，以設計、實施和推廣針對性措施，解決少數族裔的需求。

何不與我們的少數族裔一起攜手共建一個和諧包容的社會。相信有一天，隨著所有政策的實施與落實，將會有更多來自少數族裔背景的人士擔任立法會議員或高級政府官員，為香港和國家的繁榮作出貢獻。

作者利哲宏博士是九龍城區議員、中學副校長。



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