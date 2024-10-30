團結香港基金｜啟德體育娛樂：打造體育旅遊新核心

團結香港基金專欄｜水志偉、周國心

根據聯合國世界旅遊組織，體育旅遊佔全球旅遊支出約百分之十，是增長最快的產業，預計在2023年至2030年間，體育旅遊的增長率將達到17.5%。隨着體育園的開幕，啟德一帶可透過結合體育盛事及文化娛樂元素，包括賽事直播、主題市集、嘉年華、燈光表演等，助力本地零售、餐飲及旅遊業，以及盛事經濟發展。

以美式足球超級盃賽事為例，賽前估算顯示超過2億美國成年人計劃直播或現場觀看2024年的超級盃賽事，相關的食物、飲料、服裝、派對裝飾及其他類別的消費預計將高達173億美元，可見體育娛樂的經濟潛力。 反觀本地，香港國際七人欖球賽在體育娛樂方面也是享負盛名的，2024年的賽事估算為本港帶來3.2億元的經濟效益。

儘管啟德體育園引入了國際七人欖球賽，卻有聲音擔心啟德場地「留不住客」。評論指，許多海外觀眾習慣於在港島的酒吧和商店消費，因此或許對啟德周邊的設施和娛樂選擇的多樣性存疑。這些聲音正啟發香港思考應如何提升啟德的吸引力。

啟德體育園會於10月下旬至明年第一季，進行不同的試業活動和演練，並先由啟德體育園的外圍開始，逐步到園區內設施測試。（蘇煒然攝）

善用方艙醫院用地發展體育娛樂

今年的國際七人欖球賽在中環海濱設立了戶外球迷觀賽專區，配備了美食攤位、飲品吧及兒童玩樂空間。展望明年在啟德體育園的賽事，啟德的地理位置及優美的沿海景觀為體育娛樂發展提供了極佳的條件。

香港可以借鑒美國超級盃的成功經驗，在場館周邊發展多元化的體育娛樂設施，以提升啟德的整體吸引力。例如，2024年拉斯維加斯的超級盃主場館附近設有適合家庭的美式足球主題樂園，同時舉辦音樂表演、燈光秀及派對等活動。這種模式能夠使不同年齡層的觀眾沉浸於盛事的熱烈氛圍中，並促進場館周邊的餐飲、購物及消閒消費。從長遠來看，政府可與商界合作，在體育園附近引入更多文化娛樂元素，吸引市民及旅客逗留及消費。

除了啟德體育園本身的餐飲及娛樂設施外，沿着跑道方向的空中花園可作為舉辦文化活動的場所，而周邊水域則可提供帆船和賽艇等水上運動體驗。此外，啟德方艙醫院的地塊亦具發展潛力。

隨着連接體育園及周邊地區的人車共融通道陸續啟用，市民及觀眾將能夠輕鬆步行或騎單車沿着跑道方向前往方艙醫院地段。這種盛事期間的引流策略，可以有效減少觀眾在啟德離開時造成的交通擠塞。

最近，政府宣佈於方艙醫院地段設立「青年驛站」旅舍和青年文化藝術體育交流空間。我們建議政府同時引入體育娛樂活動，為本地和海外青年以及旅客提供更多樣化的活動選擇。此舉不僅能增強青年空間及體育園之間的協同效應，更可促進郵輪碼頭的人流，為市民及旅客提供更豐富的體驗，這對於香港旅遊業的發展將具有重要意義。

協調業界開發及推廣「盛事+」套票

為整合啟德不同的體育、文化及旅遊活動，建議政府可擔任協調者的角色，為旅行社、文化機構、體育機構、酒店業、餐飲業等搭建橋樑，促進「盛事+住宿+娛樂+運動體驗」套票的開發。「盛事+」套票一方面讓旅客可以更輕鬆地安排他們的行程，另一方面讓他們探索到更多元化的本地體驗。

在推廣方面，政府可以善用旅遊發展局及其旗下的香港會議及展覽拓展部（MEHK），向會展旅客推介這些盛事套票。這不僅能提高啟德體育園的知名度，還能吸引更多高增值國際遊客訪港，進一步促進香港的經濟活動。

總括而言，透過發展及推廣體育娛樂，啟德有望成為更具吸引力的體育旅遊核心地帶及更具活力的社區。

作者水志偉、周國心分別是團結香港基金副總裁兼公共政策研究院聯席主管、助理研究員。



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