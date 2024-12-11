團結香港基金｜創科組合拳漸上軌道　基建先行應策略部署

團結香港基金專欄｜葉文祺、王雲豪

最近政府接二連三公布北部都會區的最新發展進度，當中創新科技地帶內的「河套區」、「新田科技城」及「牛潭尾」組合拳已漸有眉目，由基建規劃的「招式」，到吸引人才的「內功心法」也有進展，將成香港一部創科發展秘笈。然而，從規劃層面到詳細設計上仍會遇到不少挑戰，北都作為創新科技地帶的試驗場，又是否能以新思維、新科技解決問題呢?

與時競賽 北環線成重中之重

整個北都的創新科技地帶包括了由北至南的「河套區」、「新田科技城」及「牛潭尾」發展，這些地方將會由北環線及北環線支線聯繫新皇崗口岸、屯馬線及東鐵落馬洲支線，加上現有的新田公路及規劃中的北都公路，未來兩地的創科人才交流將會更便捷。由此可見，超前規劃及建設交通基建是發展北都最基本的條件，亦只有這樣做才可吸引龍頭企業、高等院校、科研機構及各類創新主體落戶。

現時北環線預計會在2034年竣工，北都公路預計2036年開通，而最關鍵、將連接新皇崗口岸的北環線支線仍未有確實時間表。雖然政府預計「河套區」、「新田科技城」及「牛潭尾」三個創科區全面發展的時間表會「配合」北環線的落成進度，然而河套香港園區第一期首批次的大樓在今年年底已投入服務。創科發展如箭在弦，在未有北環線及北都公路的基建配套下，加上經濟前景未明朗，北都未必會是投資者優先考慮的投資項目。政府必須加快提供最基本的交通骨幹，讓周邊的土地變成「半熟地」，策略性選擇優先發展的「片區」位置，才能讓投資者更有信心落戶投資。

因此，政府現時分階段發展「新田科技城」是正確務實的部署，利用現時的新田公路及粉嶺公路，優先發展鄰近的落馬洲邊境管制站用地及棕地作「片區」試點，串聯「河套區」及「新田科技城」，讓創新科技地帶逐漸成形。按照配合北環線的時間表，政府下一步應發展沿北環線的土地，包括新田站一帶的新田巿中心，成為宜居的創科社區；並繼續向南伸延至牛潭尾站，發展成培育人才的社區。此外，政府亦必需盡快落實北環線支線發展時間表，才可真正貫通整個創新科技地帶，直達新皇崗口岸，讓兩地創科人才暢達交流。

培育人才為組合拳內功心法 大學城佈局助高效交流

除了硬件基建外，人才更是成功發展北都創新科技地帶的關鍵。事實上，政府今次建議牛潭尾發展成大學城、教研醫院及住宅綜合區的概念，是整套創科「組合拳」培育及吸引人才的上乘「內功」。香港地方細小，卻擁五間世界百強大學，有條件吸引高質素的內地及海外學生，發展成國際專上教育樞紐。此外，全世界都面臨醫護人才短缺，培育醫護科研人才是「低風險、高回報」的投資，在牛潭尾發展第三所醫學院及教研醫院，能夠與「河套區」及「新田科技城」產生「產學研」的協同效應，是整個北都創科發展重要的底氣支援。

規劃中座落牛潭尾的大學城區景觀概念圖。（政府圖片）

規劃設計方面，有意見認為政府建議的大學城面積只有46公頃，比中大的逾一百公頃校園面積還小，有「名過其實」之嫌。然而牛潭尾地勢平坦，與中大依山而建的校園佈局不同，加上未來大學城是會以跨院校、跨學科、跨界別及跨境模式發展，只會吸納最優秀的學院進駐，走精品大學路線，46公頃的校園佈局反而讓各學院更有效率集中交流，因此比起校園面積，高效的交通設計才是更重要的規劃考慮。

發展全天候交通佈局 連接牛潭尾東西兩端

因此，政府應吸取發展啟德的經驗，在智慧城市無縫出行方面作更好的準備，例如牛潭尾的地形與啟德跑道區一樣呈「線性型規劃地形」，最適合以綠色集體運輸系統把牛潭尾東西兩端貫聯，讓市民能夠在全天候的環境下實現「15分鐘生活圏 」的出行模式；鐵路站位置方面，以啟德體育園為例，一般的情況下市民雖可在5至10分鐘內步行到最近的宋皇臺站，但也可以預想在炎熱或下雨的天氣下，並非舒適的旅程環境。

筆者留意到建議中的教研醫院及大學城與牛潭尾站有一定距離，與醫護人員及市民需從美孚站沿山坡步行到瑪嘉烈醫院的情景類同，情況並不理想。因此政府應善用牛潭尾的「線性型規劃地形」，及早佈局地下綠色集體運輸系統、大型地下停車場及其他地底公用設施，除了便利市民外，更可避免日後挖掘回填土地，減輕工程難度及建築成本，若採用「片區」開發模式，使日後能夠協調聯繫不同的「片區」，讓發展更具彈性及開發能力。

低空經濟最佳試驗場 劃好空管實現載人載貨

發展硬件需時，傳統陸路交通基建或未能一時三刻提供，可考慮發展新的航空載具 ，例如「空中的士」電動垂直起降機（Electric Vertical Take-off and Landing，eVTOL），用以接送兩地人才，是另一額外選擇。

要發展低空經濟，無可避免需面對政策及技術兩大挑戰。縱然沒有不能克服的技術障礙，但基於安全考量，政策上未必能夠完全放寬容許各類飛行載具在人群上空飛過，因此在已發展的高密度城市推行低空經濟並不容易。然而，筆者相信北都是推行低空經濟的最佳試點，現時「河套區」、「新田科技城」及「牛潭尾」附近並未發展，向西穿過深圳灣便到達深圳，若在規劃階段已劃好空域管制、非建築用地範圍及載具升降位置，便可實現載人載貨的場境。政府應檢討過往經驗及善用最新科技，跳出2D平面規劃思維，加入地底及低空3D規劃維度，預早落實規劃基建，避免日後不必要的補救方案。

綜上所述，北都發展以產業為發展主軸，無論願景、規模及定位與過往新發展區不可同日而語。畢竟北都發展規模龐大，難免會遇上不少挑戰，北都正是應用創新科技及落實超前基建規劃的試驗場，成為未來智慧城市的典範。

作者葉文祺是團結香港基金副總裁兼研究部聯席主管，王雲豪是團結香港基金政策倡議高級經理。



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