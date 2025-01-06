星星之伙｜大中小微氣候診治的綠建人才

黃錦星專欄（鳴謝鄭世有工程師合撰）

踏入2025年，宜回顧前瞻。工程師鄭世有（Vincent）直言2024年破紀錄極端天氣事件繁多，包括香港最熱中秋節，高逾36度！部分地區疊加熱島效應，或建築環境微氣候欠佳，小區氣溫可更高，真要命！

2024年香港中秋節熱破紀錄，月餅也就快熱溶！（相片由作者提供）

早年「北風」，內地已吸引建築專業人士北上工作，Vincent是其中一員。他回望十多年前某天在北京市中心辦公樓工作，見窗外新建的中央廣播電視總台（CCTV）總部大樓，街上車水馬龍，但霍然濃煙翻天覆地撲至！頃刻，Vincent頓悟看得見的空氣污染物排放以至似乎看不見的碳排放，實在危機四伏，影響眾人安康及至社會和經濟的可持續性，令他意識到擔當建築環境顧問的重責。近年，全球氣候變化下各地極端天氣事件惡化，普羅大眾都貼身感受到大氣候不安康，氣候病況愈見嚴重，而香港城中氣候，夏更酷熱更漫長，冬則忽冷忽熱。

2010年的北京市中心。（影片由作者提供）

2024年11月Vincent在巴庫出席聯合國氣候變化大會COP29。（相片由作者提供）

大中小微氣候各有危機

新年到，除了口講祝願身體安康，其實治理「大中小微氣候」可有更具體行動？Vincent剛在2024年11月去了巴庫，參與聯合國氣候變化大會COP29。九年前，時任環境局局長的我則赴巴黎參與COP21大會，見證了應對全球氣候變化《巴黎協定》之誕生，重點包括集眾人之力，於世紀中之前提速深度低碳轉型，以逆轉因你我他的人類活動年復年超標碳排放所引致的全球暖化（Global Warming）危機，這是當前的「大」氣候。

Vincent續指，城市化亦帶來都市熱島效應，令城中環境往往相較鄰近鄉郊高溫，他稱之為「中」氣候。還有，小區建築群的設計及人類活動，在香港典型的高密度發展模式下尤其影響區內溫度、濕度及空氣流通等，此為「小微」氣候，與小區戶內外的民眾安康息息相關。鋻於當前急需面對已惡化至「全球沸騰」（Global Boiling）的大挑戰，同時希望提升空氣質素以至抗疫安居的小區環境，城中綠建人才如Vincent及其工作團隊，紛紛鑽硏連繫「大中小微氣候」的診治方略。

小微氣候之診治有專才

1999年，Vincent和我在工作上結緣，當時我擔當建築師帶領跨專業團隊及學者作顧問研究，為政府檢視規管住宅設計中自然通風及採光標準的條例。至2003年非典疫症爆發後，高樓大廈的通風、小區的微氣候以至城市規劃的空氣流通等範疇，頓然成為香港城市環境設計的焦點，我倆亦參與了制定相關政策及設計規範，指引整體業界診斷問題並找出良方以減緩如屏風樓等現象。

Vincent回想，近二三十年電腦技術和演算方法快速發展，助力綠建人才更可解碼隱於城中的氣候風險。都市微氣候設計就是這種都市病的診治方，通盤考慮建築物周圍微觀氣候條件如風向、陽光、溫度等，可提升建築能效和舒適度，緩解熱島效應。這在高密度城市尤其重要，建築物的密度、高度、形狀及綠化等，在在影響風的流動、陽光的照射和水的循環。多年來，Vincent和團隊為眾多客戶的建築項目「診治」微氣候，他逛街時看著項目陸續落成，會回想和感受其微氣候設計包含了哪些良方，例如，銅鑼灣希慎廣場和尖沙咀Victoria Dockside等新商廈，都各有猶如「城市綠窗」的空中花園，助空氣暢通都市高樓間。

大氣候之治需大眾同行

2000年代，牛頭角上邨重建計劃是房屋署應用微氣候研助設計的首個公屋項目，Vincent參與其中。此屋邨榮獲不少建築設計大奬，當中表揚其領先環保行動，締造更宜居健康的生活環境。但近年，我倆話連「牛頭角順嫂」在炎夏都會熱到「唔順氣」，中秋都幾乎中暑！何解？這正是熱島效應疊加全球沸騰的惡果，而兩者的最大公因數又是什麼？就是你我她包括「順嫂」的人類活動直接和間接導致過量熱能積聚，熱島效應屬地域地區性，全球暖化是地球全球性。

為了生活以至生存下去，治理「微小中大氣候」要多管齊下。2010年代初，我擔當建築師領軍設計的「零碳天地」，Vincent亦是主將，合力示範一舉多得，構思如何最大化自然通風、綠化率等，以優化微氣候，同時最大化結合節能及可再生能源科技以達至碳中和，貢獻減緩全球暖化。向前看，Vincent從工程師視角提倡善用智慧建築的調控系統，可結合IoT科技配以AI模型等；我則強調「順嫂」也可日常貢獻的低碳衣食住行好習慣，例如節能節水、綠色出行、減廢回收等，包括善用自2024年中已覆蓋全港公屋的廚餘回收配套，大眾同行減廢減碳，支持香港力爭碳中和。

新年到，Vincent與我同許大中小三層「氣候願望」：

大：期待政府與社會各界同行落實五年一檢《香港氣候行動藍圖》，當中支持更多零碳或零碳就緒（Zero-Carbon-Ready）建築，在北部都會區至各公私營項目多領先示範，並可支持綠建人才「走出去」提供專業服務予其他地方，把握低碳經濟機遇，互利共贏。

中：尤其如在北都，需通盤考慮都市氣候圖，策略地診斷未來熱島效應之危。須知，地理上北都內陸區的熱島風險相對甚高，現今夏季時，天氣報告已常指北區部分地域氣溫不時高幾度。除了善用區域供冷（DCS）等環保基建以助都市化情景中減緩熱島效應及提升能效，亦應要求各項目善用微氣候設計，力保宜居宜業宜遊的環境。

小：從小培育年輕人對STEM產生興趣的氛圍，未來進修及職涯可投入綠建人才行列，同行應對「大中小微氣候」治理，當中有危有機，亟需有志者持續鑽硏及創新。當然，亦要從小培育年輕人投入低碳樂活的氛圍，減碳人人有責，勿以善小而不為，自小「咪做大嘥鬼」！

作者黃錦星是前環境局局長，近期出版《邁向碳中和 香港人和事》。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。